Loại cá có phần thịt trắng ngọt, săn chắc và thơm tự nhiên, đem chiên xù giòn ngon mà không bị ngán

Loại cá này lớp da giòn rụm, phần thịt trắng ngọt, săn chắc và thơm tự nhiên: Cá tai tượng.

Lượng protein dồi dào, ít mỡ, giàu axit béo omega-3, vitamin B12, phốt pho và selen trong loại cá này, giúp hỗ trợ tim mạch, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe xương khớp.

Loại cá này mang đến nguồn đạm nạc, vị thanh ngọt và dễ chế biến thành nhiều món ngon mà không gây cảm giác ngấy.

Loại cá này lớp da giòn rụm, phần thịt trắng ngọt, săn chắc và thơm tự nhiên: Cá tai tượng.

Trong đó có món cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng rau sống cực kỳ ngon. Với cách chiên kết hợp nồi chiên hơi nước, món ăn vẫn giữ được độ giòn hấp dẫn nhưng giảm đáng kể lượng dầu mỡ, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Dân Việt giới thiệu cách làm món cá tai tượng chiên xù như sau:

Nguyên liệu làm cá tai tượng chiên xù:

- Cá tai tượng: 1 con

- Rau sống: tuỳ thích

- Bánh tráng

Cách làm cá tai tượng chiên xù: Cá lớn rất ngon

Cách làm cá tai tượng chiên xù:

- Cá làm sạch để nguyên vẩy, rửa sạch với chanh, muối và rượu trắng.

Cách làm cá tai tượng chiên xù: Thịt cá thớ vàng ươm mà chắc thịt

- Dùng chảo lớn thì để nguyên con. Chảo nhỏ thì cắt đôi.

Cách làm cá tai tượng chiên xù: Chiên sơ trước trong chảo chín tầm 50%

- Chiên sơ qua lần 1 trên chảo cho cá thấm dầu, chiên chín 50%.

- Vớt cá ra, xếp lên khay rồi cho vào nồi chiên hơi nước.

Cách làm cá tai tượng chiên xù: Cá chiên bông vẩy lên rất đẹp

- Sét nhiệt 2 lần: lần 1-160 độ trong 15 phút, lần 2-220 độ trong 15 phút.

Cách làm cá tai tượng chiên xù: Chiên lại trong nồi chiên để được ráo dầu

- Cá chín vàng ráo dầu thì cho mỡ hành rắc thêm đậu phộng để ăn.

- Cá này ăn với nước mắm me hay nước mắm chua ngọt ăn đều ngon.

Cách làm cá tai tượng chiên xù: Pha nước chấm ăn kèm

Nếu muốn ăn ngập dầu cứ chiên trong chảo còn ăn ít dầu mỡ nhưng vẫn muốn ăn giòn rụm thì chiên thêm vào nồi chiên hơi nước cho ráo dầu.

Cá chiên cuộn bánh tráng trắng hay bánh tráng mè đều ngon

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trung Thu Nguyen thực hiện.