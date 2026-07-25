Kho cá nục, nhất định phải có 2 thứ này, đảm bảo thơm ngon béo ngậy đánh bay cả nồi cơm

Cá nục béo mềm, giàu đạm, omega-3, vitamin D và các khoáng chất như canxi, selen, rất tốt cho tim mạch, não bộ và hệ xương.

Khi kho cá cùng thịt ba chỉ, nước mắm, ớt và nước chè xanh, từng miếng cá thấm đẫm gia vị, thịt mềm béo mà không ngấy, nước kho sánh đậm đà, thơm nức mùi hành và tiêu.

Để kho cá nục thành công, cá thơm ngon, chắc thịt nhất định phải dùng mật mía và nước chè xanh. Dân Việt giới thiệu cách kho cá nục ngon nhất như sau:

Dân Việt giới thiệu cách kho cá nục ngon nhất như sau:

Nguyên liệu kho cá nục:

- 4 con cá nục khoảng 5 lạng

- 4 lạng thịt ba chỉ

- Gia vị gồm có: Hành tím, ớt, mắm, muối, mì chính, tiêu, mật mía( hoặc đường), nước chè xanh (nước trà).

Nguyên liệu kho cá nục

Cách kho cá nục:

- Đầu tiên phải chọn cá tươi ngon.

- Cá và thịt làm sạch, cắt khúc cắt miếng vừa ăn.

Cách kho cá nục: Phi hành lên cho thơm

- Cho một chút dầu ăn và một chút đường vào đảo màu cánh gián thì cho hành tím vào đảo cho thơm, xong cho cá và thịt ba chỉ vào, nêm nếm gia vị đầy đủ với lượng công thức sau:

1/2 thìa tiêu

4 thìa mật mía( hoặc 4 thìa đường)

5 thìa nước mắm

1 thìa bột canh

1 thìa mì chính

3 thìa dầu ăn

1 bát nước trà

3-4 quả ớt

Cách kho cá nục: Cho cá vào sau khi phi hành thơm

Cách kho cá nục: Cho thịt

Cách kho cá nục: Nêm nếm gia vị

- Cho tất cả vào nồi đun sôi, hạ lửa nhỏ kho hầm trong khoảng 1 tiếng đồng hồ là có ngay nồi nục kho thịt ba chỉ thơm ngon béo ngậy.

Cách kho cá nục: Cá không rán nên kho xong sẽ mềm béo hơn

Chúc các bạn thành công với cách kho cá nục này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đặng Thanh Nhàn thực hiện.