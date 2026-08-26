Những mâm cơm chay cúng rằm tháng 7 nức lòng người xem

Với chị Thu Hương (một facebooker đam mê ẩm thực), Rằm tháng 7 là thời điểm để hướng về cha mẹ, ông bà và những người thân đã khuất. Vì thế, khi làm mâm cỗ chay cho mùa Vu Lan năm nay, chị chú trọng cả cách chế biến, trình bày lẫn ý nghĩa gửi gắm trong từng món ăn. Thông tin trên Ngôi sao.

Mâm cỗ năm nay được chị chuẩn bị với nguyên liệu chủ yếu là nấm, đậu phụ, rau củ, đậu xanh và khoai môn. Thực đơn gồm 11 món, trong đó có giò, nấm trộn thính, chả nấm, canh ngũ sắc, nem rán, bánh bao, xôi và thạch hoa sen. Một số món được chị đặt tên gắn với những ý niệm tích cực trong Phật giáo như "hạnh phúc", "hoan hỷ", "từ bi" và "như ý".

Xôi cốm được tạo hình hoa sen, điểm hạt sen phía trên, là một trong những món nổi bật trong mâm cỗ chay Rằm tháng 7 của Thu Hương.

Thạch rau câu tạo hình hoa sen, đài sen và lá sen, giúp mâm cỗ chay Rằm tháng 7 thêm màu sắc.

Theo Thu Hương, dù mâm cỗ được chăm chút về hình thức, điều chị muốn gửi gắm nhất vẫn là chữ hiếu. "Ai còn cha mẹ, xin hãy yêu thương khi còn có thể. Ai đã mất cha mẹ, xin giữ Người lại trong tim bằng tất cả lòng biết ơn", chị nói.

Còn với chị Xuân Nguyễn (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ trên Phụ nữ Mới, điều khiến khiến mâm cơm nhà chị nhận được nhiều lời khen trong cộng đồng Yêu bếp, bí quyết nằm ở cách chọn món, sắp xếp thời gian và một chút “làm màu” vừa đủ.

Trước khi nấu, chị thường tính khá kỹ xem món nào có thể làm cùng lúc, nguyên liệu nào có thể tận dụng cho nhiều món. Trong lúc ninh canh, chị tranh thủ hấp rau củ. Với các loại rau củ đã sơ chế, phần nguyên liệu còn lại có thể được tận dụng cho món xào hoặc một món khác.

Cách làm này giúp chị không phải liên tục chờ một món xong mới chuyển sang món tiếp theo. Quan trọng hơn, việc tận dụng nguyên liệu cũng hạn chế lãng phí thực phẩm. Theo chị, một mâm cơm nhanh không nhất thiết là mâm cơm có ít món. Đôi khi, chỉ cần biết cách cho nhiều món chạy song song, thời gian đứng bếp đã giảm đi đáng kể.

“Quan trọng nhất là sơ chế đầy đủ ngay từ đầu. Khi đã bắt tay vào nấu thì chỉ tập trung nấu, không phải vừa làm vừa nhớ xem còn thiếu nguyên liệu hay chưa chuẩn bị món nào”, chị nói. Nhờ vậy, dù làm nhiều món, chị vẫn chủ động được thời gian thay vì đến sát giờ ăn hoặc giờ cúng mới rơi vào cảnh cuống cuồng trong bếp.

Với chị Dương Yến Nhi (SN 1994, hiện sống tại TP.HCM, Bình Dương cũ), người đã có 17 năm ăn chay trường chia sẻ trên Thanh Niên Việt, thì bí quyết nằm ở màu sắc.

Với chị, nhiều mâm cơm chỉ mất khoảng 15-30 phút để chuẩn bị, tùy món. Có những bữa ăn được chế biến khá đơn giản, không cần quá nhiều công đoạn nhưng vẫn tạo cảm giác đa dạng nhờ cách kết hợp nguyên liệu. Từ những loại thực phẩm quen thuộc như rau củ, nấm, đậu hũ hay các loại đậu, chỉ cần thay đổi cách nêm nếm và chế biến, mọi người đã có thể biến tấu thành nhiều món ăn khác nhau.

Khi chọn nguyên liệu, chị thường ưu tiên những thực phẩm có màu đa dạng và cố gắng để các món trên mâm không bị trùng màu. Nếu món canh đã có màu xanh của rau, chị sẽ cân nhắc một món chiên có màu vàng, một món có sắc nâu hoặc đỏ để tổng thể sinh động hơn. Trong hình là một mâm cơm chay rực rỡ sắc màu với cà tím kho, tàu hũ ky rong biển chiên, xoài trộn mắm đường, bí non hấp rắc muối nấm thập cẩm và canh mướp, rau mồng tơi.

Bát đĩa cũng được chọn theo tiêu chí hài hòa với món ăn, nhưng không cần quá cầu kỳ. Với chị, chỉ cần bày gọn gàng và chú ý một chút đến sự tương phản màu sắc, những món ăn quen thuộc cũng có thể trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Trong hình là một mâm cơm chay với gỏi rau má trộn sốt tương giấm, chả lụa chay kho khổ qua, nấm nấu sả gừng ăn cùng muối tắc và tráng miệng bằng xoài ngọt.

Có lẽ đó cũng chính là điều chị gọi vui là “dễ làm màu”: không phải biến căn bếp thành một buổi chụp hình cầu kỳ, mà chỉ cần để ý một chút, mâm cơm vốn giản dị cũng đã đủ đẹp mắt. Trong hình là: Bánh canh bắp nấu riêu chay với phần nước dùng từ bắp Mỹ xay nhuyễn, có vị thơm ngọt thanh tự nhiên. Món ăn được dùng cùng riêu chay làm từ tàu hũ non, đậu hũ chiên và chén muối tắc.