Các quán ăn yêu thích của cầu thủ tuyển Việt Nam

Ngan cháy tỏi Thủy Lương

Quán được chấm 4/5 sao trên Google Review và nhiều diễn đàn ăn uống, du lịch gợi ý ''nhất định phải thử'' ở khu vực phố cổ.

Các món chính của quán gồm ngan cháy tỏi, miến trộn lòng xào, canh măng tiết. Combo cho hai người ăn (ảnh) dao động từ 300.000 đồng đến 550.000 đồng. Đồ uống đặc trưng là nước quýt. Quán mở cửa hằng ngày từ 10h30 đến 13h30 và 17h30 đến 21h, có thể đóng sớm nếu hết hàng. Ảnh: Hoàng Giang

Mở cửa từ năm 2016, quán là địa chỉ ăn uống thường xuyên của nhóm cầu thủ tuyển quốc gia và cầu thủ các CLB V-League như Đình Bắc, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Văn Toàn (đội mũ trong ảnh). "Sau mỗi đợt tập trung hoặc sau các trận đấu tại V-League, cầu thủ thường đến ăn theo nhóm. Đình Bắc từng ăn hai đĩa ngan", Tú Phạm, quản lý quán, cho biết.

Địa chỉ: 63 Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm và 25 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội. Ảnh: Tú Phạm

Phở Khôi Hói

Quán phở nằm trong danh sách Michelin Guide có tuổi đời hơn 30 năm, trải qua 4-5 lần chuyển địa điểm từ phố Hàng Bông, Phùng Hưng, Lãn Ông và ở Hàng Vải từ năm 2004. Quán được đặt theo tên của người chủ - ông Khôi, hiện vẫn đứng bếp. Một trong những món đặc trưng của quán là phở lõi.

Quán thường được cựu HLV đội tuyển bóng đá quốc gia Park Hang Seo ghé ăn khi còn ở Việt Nam. Theo chủ quán, một số cầu thủ ở Hà Nội như Quang Hải, Duy Mạnh và Văn Hậu cũng từng ghé quán.

Địa chỉ: 50 Hàng Vải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Cà phê Giảng

Cà phê Giảng được cụ Nguyễn Văn Giảng sáng lập năm 1946. Trong thời kỳ nguyên liệu khan hiếm, ông đã sáng tạo cà phê trứng, sử dụng lòng đỏ đánh bông để tạo lớp kem thay sữa. Hiện cà phê trứng vẫn là món được yêu thích nhất của Giảng.

Theo chị Hương Giang, quản lý, quán là địa chỉ lui tới thường xuyên của cả người Hà Nội và khách du lịch, bao gồm nhiều người nổi tiếng. HLV trưởng Kim Sangs-sik cũng là khách hàng quen tại quán, cùng với các cầu thủ như Hoàng Đức (ảnh), Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Văn Quyết hay tuyển thủ nữ Huỳnh Như.

Địa chỉ: 59 Nguyễn Hữu Huân, phường Hoàn Kiếm, TTTM Lotte Mall, phường Tây Hồ. Ảnh: Cafe Giảng

Bún chả bà Xuân

Chủ quán bún chả bà Xuân cho hay gia đình Xuân Son bắt đầu đến ăn bún chả từ cuối năm 2025. Trong khi Xuân Son thường mua mang về, vợ anh lại thích ngồi tại quán. Mỗi lần, nhà anh ăn hết 4-5 suất, mỗi suất giá từ 40.000 đồng. Món đặc trưng của quán là bún chả Hà Nội, bún chả chan, mẹt thịt nướng, bánh cuốn Phủ Lý.

Địa chỉ: Số 7 Hoàng Quốc Việt và số 1 Võ Thị Sáu, Ninh Bình. Ảnh: Marcele Seippel

Quán bánh chuối vỉa hè ở Nam Định (cũ)

Xe bánh chuối của vợ chồng anh Vũ Đạt từng nổi tiếng khi được vợ chồng Xuân Son liên tục ghé mua. Các trang review ẩm thực thường gọi quán này là "bánh chuối Xuân Son".

Chủ hàng cho rằng hương vị bánh chuối hợp với nhiều khách nước ngoài. Anh chủ yếu làm bánh từ chuối goòng, có vỏ mỏng, bên trong vàng, thơm và ngọt. Giá mỗi bánh 10.000 đồng, quán bán từ 13h đến 19h.

Địa chỉ: Đối diện trường Nguyễn Khuyến, ngã tư phố Nguyễn Du - Bắc Ninh, Nam Định (cũ). Ảnh: Vũ Đạt

Ốc Bin

Nằm ở trung tâm TP HCM, ốc Bin là quán ăn của cựu tuyển thủ quốc gia vô địch AFF Cup 2008 - Nguyễn Tuấn Phong. Đây cũng là nơi giới văn nghệ sĩ và thể thao của TP HCM thường ghé. Phan Văn Tài Em và Huỳnh Quang Thanh (áo phông xanh và bên cạnh) - các cựu vô địch 2008 - cũng là khách quen. Các thế hệ cầu thủ sau này như Hoàng Đức, Thái Sơn đều từng ghé quán, anh Phong cho hay. Ảnh: Ốc Bin

Ốc Bin bố trí TV cỡ lớn phục vụ thực khách khi có các trận đấu của tuyển quốc gia cũng như nhiều giải khác. Đồ ăn tại đây khá đa dạng gồm các món ốc (ốc hương, ốc len, ốc mỡ, ốc móng tay, ốc giác) và hải sản (tôm, cua, mực, ghẹ, nghêu, sò) chế biến theo nhiều cách như xào bơ tỏi, sốt trứng muối, xào xa tế, nướng, hấp.

Địa chỉ 138 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM. Ảnh: Ốc Bin