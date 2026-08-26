Mâm lễ cúng rằm tháng 7 âm lịch đầy đủ gồm những gì?

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, rằm tháng 7 âm lịch chiếm một vị thế vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là thời điểm đất trời giao mùa sang thu, mà còn là lúc con người lắng đọng lại để thực hành hai triết lý nhân văn sâu sắc: Lễ Vu lan (báo hiếu tổ tiên, cha mẹ) và ngày xá tội vong nhân (cúng chúng sinh, cô hồn). Sự dung hợp này đòi hỏi gia chủ phải có sự chuẩn bị chu đáo, phân định rõ ràng giữa các mâm lễ để thể hiện đúng tinh thần tôn kính và lòng trắc ẩn.

Một buổi lễ cúng rằm tháng 7 đầy đủ và chuẩn mực thường được chia thành 3 mâm cúng riêng biệt: Cúng Phật, cúng thần linh - gia tiên và cúng chúng sinh.

Mâm cúng Phật: Sắc chay thanh tịnh, hướng về từ bi

Đối với những gia đình có bàn thờ Phật tại gia, đây là mâm lễ được đặt ở vị trí cao nhất và thực hiện nghi thức đầu tiên. Triết lý cốt lõi của đạo Phật là lòng từ bi, bất bạo động và không sát sinh. Do đó, mâm cúng Phật bắt buộc phải là mâm cỗ chay thanh tịnh.

Mâm cúng Phật ngày rằm tháng 7. (Ảnh minh họa: AI)

Chuẩn bị cho mâm cúng Phật không đòi hỏi mâm cao cỗ đầy hay sự xa hoa vật chất, mà đề cao tâm thành. Một mâm lễ tiêu chuẩn thường bao gồm:

- Hương, hoa tươi: Nên chọn những loại hoa có hương thơm thanh khiết, tượng trưng cho sự thoát tục như hoa sen, hoa huệ, hoa ngọc lan hay mẫu đơn.

- Trái cây tươi: Chọn các loại quả có màu sắc tươi sáng, hình dáng tròn trịa mang ý nghĩa viên mãn (thường là mâm ngũ quả).

- Nước lọc tinh khiết: Biểu tượng cho tâm trí trong sáng, phẳng lặng không gợn đục.

- Các món chay (tùy tâm): Gia chủ có thể chuẩn bị thêm xôi đỗ xanh, xôi gấc, chè trôi nước, giò chả chay hoặc một đĩa rau củ luộc.

Lưu ý: Tại ban thờ Phật, tuyệt đối không bày biện các món mặn, không đặt giấy tiền vàng mã hay các vật phẩm mang tính chất thế tục. Việc cúng dường chư Phật trong ngày này mang ý nghĩa cầu mong sự giác ngộ, bình an và dùng phước báu đó để hồi hướng cho tổ tiên.

Mâm cúng thần linh, gia tiên: Đạo hiếu và tri ân

Nằm ngay dưới ban thờ Phật hoặc trên một ban thờ riêng biệt là không gian dành cho thần linh (Thổ công, Thổ địa) và gia tiên (cửu huyền thất tổ). Đây là mâm cúng thể hiện rõ nhất tinh thần uống nước nhớ nguồn của lễ Vu lan.

Mâm cúng gia tiên ngày rằm tháng 7. (Ảnh minh họa: AI)

Tùy thuộc vào truyền thống của từng gia đình và vùng miền, mâm cúng gia tiên có thể là cỗ chay hoặc cỗ mặn. Tuy nhiên, trong văn hóa người Việt, một mâm cỗ mặn truyền thống thường được bày biện tươm tất, ấm cúng như một bữa cơm sum họp gia đình, bao gồm:

- Gà luộc: Thường là gà trống tơ luộc nguyên con, ngậm hoa hồng, tượng trưng cho sự thanh khiết và khởi đầu tốt đẹp.

- Xôi hoặc bánh chưng: Xôi gấc (đỏ mang lại may mắn) hoặc xôi đỗ xanh.

- Các món mặn truyền thống: Một đĩa nem rán (chả giò), một đĩa giò lụa hoặc chả quế, một bát canh (canh măng miến, canh bóng thả, canh mọc), và một đĩa món xào (thịt bò xào rau củ, lòng gà xào dứa).

- Lễ vật đi kèm: Trầu cau, rượu, trà, hoa tươi, trái cây.

- Vàng mã: Theo tín ngưỡng dân gian “trần sao âm vậy”, gia chủ thường chuẩn bị một ít tiền vàng, quần áo, giày dép bằng giấy để gửi cho người đã khuất, với mong muốn tổ tiên có cuộc sống đủ đầy ở thế giới bên kia. Ngày nay, các gia đình ngày càng có xu hướng ít sử dụng vàng mã hơn, chỉ đốt tượng trưng; nhiều gia đình không dùng vàng mã.

Trong lúc cúng gia tiên, gia chủ sẽ đọc văn khấn, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, đồng thời cầu xin sự che chở cho gia đạo bình an.

Mâm cúng cô hồn: Lòng trắc ẩn bao trùm vạn vật

Nếu cúng gia tiên là hướng về cội nguồn huyết thống, thì cúng chúng sinh là sự mở rộng tấm lòng từ bi đối với toàn xã hội, đặc biệt là những sinh linh bé mọn, yếu thế . Theo quan niệm dân gian, đây là mâm lễ dành cho những vong hồn lang thang, không nơi nương tựa, chết bờ chết bụi không ai nhang khói.

Mâm cúng cô hồn có những quy tắc bài trí nghiêm ngặt:

- Vị trí: Tuyệt đối phải được đặt ở ngoài trời (trước sân, vỉa hè, ngã ba đường), không bao giờ được đặt trong nhà để tránh việc rước các vong linh lang thang vào gia trạch.

- Thực đơn: Bắt buộc là đồ chay. Dân gian tin rằng nếu cúng đồ mặn sẽ khơi dậy “tham, sân, si”, khiến các vong linh khó siêu thoát.

Mâm cúng chúng sinh ngoài trời ngày rằm tháng 7. (Ảnh: IG)

Các vật phẩm thiết yếu cho mâm cúng cô hồn gồm:

- Cháo trắng nấu loãng: Đây là lễ vật quan trọng nhất. Tương truyền các cô hồn ngạ quỷ có thực quản vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thể nuốt được cháo loãng. Thường người ta chuẩn bị 12 chén cháo nhỏ.

- Muối và gạo: Hai vật phẩm này sẽ được rải ra bốn phương tám hướng sau khi cúng xong, ngụ ý ban phát tài lộc, thức ăn và tiễn đưa các vong linh.

- Đồ ăn vặt: Bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc, bánh kẹo, đường thẻ.

- Nước, nhang, nến.

- Tiền vàng, quần áo chúng sinh: Thường là những loại tiền lẻ, tiền âm phủ, quần áo giấy cắt nhỏ với nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng.

Những quy tắc về không gian và thời gian

Để nghi thức rằm tháng 7 diễn ra trọn vẹn, thời gian thực hiện các lễ cúng cũng cần được tuân thủ theo nguyên tắc phong thủy và tâm linh.

- Cúng Phật và gia tiên: Nên được thực hiện vào ban ngày, tốt nhất là buổi sáng hoặc trưa (trước 12h trưa). Đây là khung giờ dương khí vượng, phù hợp để thỉnh mời tổ tiên và chư Phật.

- Cúng chúng sinh: Thường thực hiện vào buổi chiều tối (thường là giờ Dậu, từ 17h đến 19h). Dưới góc độ tín ngưỡng, đây là thời điểm ánh sáng mặt trời đã yếu đi, các vong linh mới có thể dễ dàng tụ tập để thụ hưởng lễ vật mà không bị hồn xiêu phách tán.