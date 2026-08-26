3 món ăn trứ danh đất Thái phổ biến với người Việt

1. Xôi xoài

Nhắc đến món ngọt nổi tiếng của Thái Lan, xôi xoài gần như là cái tên không thể bỏ qua. Món ăn gồm những miếng xoài chín mọng dùng kèm xôi nếp dẻo, chan nước cốt dừa béo ngậy. Sự kết hợp giữa vị ngọt của xoài, độ dẻo của nếp cùng vị béo, hơi mằn mặn của nước cốt dừa tạo nên hương vị vừa giản dị vừa bắt miệng.

Xôi xoài kết hợp hài hòa giữa xôi nếp dẻo thơm, xoài chín ngọt thanh và nước cốt dừa béo ngậy. Ảnh: sixtocarreon

Không cầu kỳ trong cách chế biến nhưng xôi xoài lại mang đậm tinh thần ẩm thực Thái: tận dụng nguyên liệu quen thuộc để tạo nên sự cân bằng giữa các tầng vị. Đây cũng là món dễ "gây thương nhớ" với thực khách Việt bởi gạo nếp và xoài vốn đều rất quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam.

2. Tom Yum

Nếu xôi xoài đại diện cho vị ngọt thì Tom Yum lại là món ăn thể hiện rõ nét nhất hương vị chua cay đặc trưng của ẩm thực Thái. Phiên bản phổ biến nhất là Tom Yum Goong với tôm, nấm, sả, riềng, lá chanh kaffir, ớt và nước cốt chanh. Khi thưởng thức, thực khách cảm nhận đồng thời vị cay nồng, chua thanh, mặn mà cùng mùi thơm đặc trưng của các loại thảo mộc.

Tom Yum Goong không chỉ nổi tiếng trong khu vực mà còn được xem là một biểu tượng của Thái trên bản đồ ẩm thực thế giới. Năm 2024, món ăn này được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người Thái thường ăn Tom Yum như một món canh, kèm cơm nóng.

Tom Yum nổi bật với vị chua, cay đặc trưng cùng chút vị béo và hương thơm từ sả, lá chanh. Ảnh: rasamalaysia

Với người Việt vốn chuộng những món canh có vị chua cay và nhiều rau thơm, Tom Yum khá dễ ăn và nhanh chóng trở thành món "ruột" khi thưởng thức ẩm thực Thái. Ở Việt Nam, nhiều hàng quán còn biến tấu thành lẩu Tom Yum, bún hải sản với nước dùng kiểu Tom Yum... hợp khẩu vị người bản địa.

3. Gỏi đu đủ Som Tam

Mang đủ vị chua, cay, mặn, ngọt trong một đĩa gỏi, Som Tam (hay Som Tum) là món ăn đặc trưng của vùng Isan, Đông Bắc Thái Lan, nhưng hiện được thưởng thức rộng rãi trên khắp đất nước. Nguyên liệu chính là đu đủ xanh bào sợi, giã cùng ớt, tỏi, cà chua, đậu đũa, nước mắm, chanh, đường thốt nốt, đậu phộng và tùy phiên bản có thể thêm tôm khô hoặc cua.

Som Tam có vị chua cay đậm đà, độ giòn tươi của đu đủ xanh và cách nêm nếm vừa lạ vừa quen với khẩu vị người Việt. Ảnh: pum.preerayat

Điểm thú vị của Som Tam nằm ở cách chế biến: các nguyên liệu được cho vào cối và giã nhẹ để thấm đều gia vị nhưng vẫn giữ được độ giòn. Món ăn vì thế vừa tươi mát, vừa đậm vị, càng ăn càng kích thích vị giác.

Som Tam chinh phục khẩu vị người Việt nhờ những nét tương đồng với món nộm/gỏi quen thuộc. Vị chua thanh của chanh, cay nồng của ớt, đậm đà của nước mắm hòa cùng độ giòn tươi của đu đủ xanh tạo cảm giác vừa lạ miệng vừa thân thuộc. Som Tam khi ăn cùng các món nướng, chiên giúp bớt ngấy và kích thích vị giác.