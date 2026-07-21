Loại cá bé tí ti, trắng trong, không tanh, ít chất béo tốt cho tim mạch, dễ tiêu hoá, phi lê làm gỏi cực ngon

Loại cá này có giá trị dinh dưỡng cao nhưng rất ít chất béo: Cá mai. Trung bình, 100g loại cá này cung cấp khoảng 18–20g protein, giàu canxi, phốt pho, vitamin D và các khoáng chất cần thiết cho xương khớp.

Dù lượng omega-3 không dồi dào bằng các loại cá hồi hay cá thu, cá mai vẫn cung cấp một lượng axit béo tốt cho tim mạch, đồng thời dễ tiêu hóa hơn nhiều loại cá biển cỡ lớn.

Với đặc điểm dinh dưỡng như trên, loại cá này phù hợp để làm món gỏi thanh mát, rất thích hợp cho những ngày hè. Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở phần cá mai được làm tái bằng chanh nên vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên và kết cấu săn chắc. Dân Việt giới thiệu công thức làm món gỏi cá mai phi lê như sau:

loại cá này phù hợp để làm món gỏi thanh mát, rất thích hợp cho những ngày hè.

Nguyên liệu làm gỏi cá mai:

- Cá mai đã phi lê sạch xương

- Rau ngổ, bắp chuối non, hành tây

- Đậu phộng rang chín

- Một ít ớt sừng hoặc ớt cay

- Một ít tôm, một ít thịt nạc xay

- Một quả thơm, 3-4 quả cà chua

- Hai quả dừa

Cách làm gỏi cá mai:

- Cá sau khi phi lê rửa sạch sẽ để ráo, vắt chanh vào tái cá

- Vắt cá ráo hết nước chanh

- Trộn cá với rau ngổ, bắp chuối non, hành tây bày ra dĩa

*Nấu nước chấm:

- Bằm tôm và thịt xay thật nhuyễn

- 1/2 quả thơm và cà chua xay nhuyễn, 1/2 quả thơm và cà chua cắt nhỏ

- Phi một ít hành tím nhuyễn, tao chín thịt với tôm, cho hết nước dừa vào chung, nên nếm gia vị chua mặm ngọt vừa miệng, nếu ăn cay cắt vài quả ớt.

- Xào thơm, cà chua đã xay nhuyễn với thơm - cà chua trên một nồi khác rồi đổ vô nồi nước lèo thịt tôm kia. Xay nhuyễn 1/2 quả thơm và cà chua để tạo độ sánh cho nồi nước lẩu và nước lẩu thơm hơn.

- Nấu sôi bắc lên bếp cồn để nóng chan gỏi

- Cho gỏi cá vào chén, múc nước lèo đã nấu chan ngập chén gỏi cá rồi thưởng thức.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Ngoc Tran thực hiện.