Muốn kho cá thơm ngon, đậm vị, đừng bỏ qua bước quan trọng này

Kho cá tưởng đơn giản nhưng chỉ cần sai một bước, món ăn không tròn vị, miếng mặn, miếng nhạt, nước kho kém đậm đà.

Bí quyết kho cá nằm ở cách ướp cá trước khi kho, chỉ cần thay đổi một bước nhỏ, cá sẽ thấm gia vị đều, thịt săn chắc, không bị nát và phần nước kho cũng tròn vị, thơm ngon hơn.

Dân Việt giới thiệu cách kho cá basa kho tộ hương vị đậm đà thơm béo như sau:

Dân Việt giới thiệu cách kho cá basa kho tộ hương vị đậm đà thơm béo

Nguyên liệu kho cá:

- 1 kg cá basa

- 20ml nước mắm ngon

- 25g đường

- 15ml nước màu

- 40g hành tím băm

- 20g tỏi băm

- 1 thìa cà phê tiêu xay

Cách kho cá:

- Khử mùi tanh bằng cách ướp cá với khoảng 10g muối và 10g đường trong 30 phút. Sau đó chắt bỏ hết phần nước cá tiết ra rồi rửa nhanh lại với nước sạch, để thật ráo.

- Trộn nhẹ để cá ngấm gia vị rồi để thêm khoảng 30 phút. Bước này giúp cá thấm đều gia vị.

- Thay vì nêm thêm nước mắm, đường trực tiếp vào nồi cá nên nấu sẵn phần nước kho như sau:

- Đầu tiên thắng khoảng 30g đường đến màu cánh gián, sau đó cho vào:

+ 100ml nước dừa tươi

+ 100ml nước lọc

+ 60ml nước mắm

+ 10g đường

Khuấy đều rồi đun sôi khoảng 2–3 phút để các gia vị hòa quyện với nhau.

- Sau đó xếp cá vào nồi đất, rưới toàn bộ phần nước kho vừa nấu vào. Nước chỉ cần xâm xấp khoảng 2/3 miếng cá là vừa.

- Đun lửa vừa đến khi nước sôi thì hạ xuống lửa nhỏ, kho liu riu khoảng 35–45 phút. Trong lúc kho chỉ lắc nhẹ nồi hoặc múc nước chan lên mặt cá, tuyệt đối không đảo để cá không bị vỡ.

- Khi nước kho sánh lại còn khoảng 1/3, cho thêm vài lát ớt, rắc ít tiêu xay và hành lá rồi tăng lửa khoảng 1–2 phút cuối trước khi tắt bếp.

Chúc các bạn thành công với cách kho cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện.