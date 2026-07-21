Loại cá rẻ tiền, hàm lượng omega 3 tương đương cá thu, đem kho với loại quả này đảm bảo "đánh bay" nồi cơm

Đây là loại cá này có giá thành rẻ nhưng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và axit béo omega-3 dồi dào: Cá nục.

Hàm lượng omega-3 của cá nục nhìn chung tương đương cá thu, đồng thời cao hơn nhiều loại cá biển phổ biến khác.

Ngoài ra loại cá này cân bằng giữa protein, chất béo tốt, vitamin B12, selen và canxi (đặc biệt khi kho rục ăn được cả xương), trở thành món ăn vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng.

Dân Việt giới thiệu cách kho cá nục với thành phẩm cá chắc mà rục xương, thịt thơm mà đậm đà, béo ngậy như sau:

Đây là loại cá này có giá thành rẻ nhưng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và axit béo omega-3

Nguyên liệu kho cá:

Cá nục: 1 kg

Thịt ba chỉ: 800g

1/4 quả thơm (dứa) lớn hoặc 1/2 quả nhỏ

1 củ tỏi

2 củ hành tím

1/2 thìa canh tiêu hạt hoặc tiêu xanh

Gia vị: đường, dầu hào, nước mắm, hạt nêm, đường, tương ớt

Cách kho cá:

- Cá nục làm sạch, để ráo, chiên vàng tới. Thịt ba chỉ rửa sạch thái vuông, chần sơ, xả sạch. 1/4 quả dứa (thơm) nếu quả to hoặc 1/2 quả nhỏ, thái lát. 1 củ tỏi, 2 củ hành bằm nhuyễn.

- Làm hỗn hợp nước kho cá, trước tiên là thắng nước hàng: Cho 1 thìa phở đầy đường vào chảo, bật lửa vừa, đường chảy, chuyển sang nâu đậm thật đậm, thêm 150ml nước vào là có thành phẩm nước hàng. Thêm 2/3 thìa phở dầu hào, 1/2 thìa phở nước mắm, 2 thìa hạt nêm, 1 thìa phở đường (thìa vơi), 1 thìa phở tương ớt (thìa vơi). Đun sôi, vừa đun vừa khuấy đều cho tan hỗn hợp.

- Lần lượt xếp dứa, thịt, cá, hành, tỏi kèm 1/2 thìa phở tiêu hạt (hoặc tiêu xanh) vào nồi, thêm hỗn hợp nước kho và thêm nước sôi cho xâm xấp mặt cá.

- Cho vào nồi nấu chậm chọn chế độ nấu trong 6 giờ. Không có nồi nấu chậm, có thể dùng bất cứ nồi nào đun đến khi rục xương (nồi khác nên để nhiệt thấp đun liu riu trong nhiều giờ mới ngon).

Thành phẩm cá chắc mà rục xương, thịt thơm mà đậm đà, béo ngậy.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lee Hoa thực hiện