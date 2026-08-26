Trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với diện tích lớn nhỏ khác nhau. Vậy nước nào rộng nhất thế giới?

Nga là nước rộng nhất thế giới

Theo Encyclopaedia Britannica, Nga đứng đầu thế giới về tổng diện tích, với 6.592.846 dặm vuông (17.075.400 km²). Theo World Atlas, quốc gia này trải dài trên cả châu Âu và châu Á, với đường bờ biển dài 37.653 km.

Địa hình nước Nga rất đa dạng, từ đồng bằng, thảo nguyên, rừng taiga, lãnh nguyên đến các dãy núi cùng hệ thống sông hồ phong phú. Trong đó, núi Elbrus cao 5.642 m được xem là đỉnh cao nhất châu Âu.

Những người đi bộ đường dài băng qua vùng đồng bằng phía dưới núi Elbrus của Nga. Thuộc dãy Kavkaz, Elbrus là đỉnh núi cao nhất châu Âu, với độ cao 5.642 m so với mực nước biển. (Ảnh: National Geographic)

Nổi bật trong hệ thống hồ là Baikal. Đây được xem là hồ nước ngọt cổ nhất thế giới và cũng là hồ sâu nhất thế giới, với độ sâu tối đa 1.620 m. Hồ Baikal có diện tích khoảng 31.500 km², dài 636 km và rộng trung bình 48 km.

Xét về thể tích, đây là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, chứa khoảng 1/5 lượng nước ngọt trên bề mặt Trái đất, tương đương khoảng 23.000 km³. Hơn 330 con sông và suối đổ vào hồ Baikal.

Vào mùa hè, khi hồ Baikal chứa đầy nước băng tan từ các dãy núi, đôi khi có thể nhìn xuyên qua làn nước xuống độ sâu hơn 39 m. (Ảnh: Live Science)

Một hồ đáng chú ý khác là Ladoga. Đây là hồ lớn nhất châu Âu, nằm cách St. Petersburg khoảng 40 km về phía đông. Hồ có diện tích 17.600 km², không tính các đảo, dài 219 km, rộng trung bình 82 km và sâu trung bình 51 m. Điểm sâu nhất ở phía tây đảo Valaam đạt 230 m.

Nga còn có sông Volga - con sông dài nhất châu Âu. Lưu vực sông trải rộng trên khoảng hai phần năm diện tích phần châu Âu của Nga và là nơi sinh sống của gần một nửa dân số nước này. Với ý nghĩa lớn về kinh tế, văn hóa và lịch sử, Volga được xếp vào nhóm những con sông lớn của thế giới.

Những quốc gia, vùng lãnh thổ có diện tích lớn

Theo Encyclopaedia Britannica, Canada là quốc gia rộng thứ hai thế giới, sau Nga, với tổng diện tích 3.848.758 dặm vuông (9.968.242 km²).

Xếp tiếp theo là Mỹ với 9.866.632 km², Trung Quốc 9.572.900 km², Brazil 8.510.418 km² và Australia 7.688.126 km².

Ấn Độ đứng thứ 7 với diện tích 3.287.263 km². Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Kazakhstan (2.724.900 km²), Argentina (2.704.789 km²) và Algeria (2.381.741 km²).

Đứng thứ 11 là Cộng hòa Dân chủ Congo với 2.345.000 km², tiếp đến là Greenland (2.166.086 km²), Saudi Arabia (2.149.690 km²), Mexico (1.964.375 km²) và Indonesia (1.892.410 km²).

Những quốc gia, vùng lãnh thổ nhỏ nhất

Theo Encyclopaedia Britannica, với diện tích chỉ 0,44 km² thành quốc Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới. Đứng thứ hai là Monaco với 2,1 km², tiếp đến là Nauru (21 km²), Tuvalu (25 km²) và San Marino (61 km²).

Năm vị trí còn lại trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ nhỏ nhất thế giới lần lượt thuộc về Liechtenstein (160 km²), Quần đảo Marshall (181 km²), Saint Kitts và Nevis (262 km²), Maldives (298 km²) và Malta (315 km²).