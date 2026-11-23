Loại cá này có giá trị dinh dưỡng khá cao, thịt cá chắc, thơm ngon và giàu protein chất lượng tốt, cung cấp các axit amin cần thiết giúp xây dựng, duy trì cơ bắp và phục hồi các mô trong cơ thể. Đó là cá bống.

Bên cạnh đó, loại cá này còn chứa một số vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt và kẽm, góp phần hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, duy trì sức khỏe xương và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch.

Loại cá này tương đối ít chất béo, dễ kết hợp với nhiều loại thực phẩm, thích hợp để chế biến thành các món ăn bổ dưỡng trong bữa cơm gia đình. Dân Việt giới thiệu cách kho món cá bống với khế chua như sau:

Nguyên liệu kho cá bống với khế chua:

- Cá bống: 400g

- Khế chua: 1-2 quả

- Tương: 3-4 muỗng canh

- Gừng: 1 củ nhỏ

- Hành tím: 2 củ

- Tỏi: 1-2 tép

- Ớt: 1-2 quả (tuỳ thích)

- Thịt ba chỉ: 200g

- Gia vị: Nước mắm, đường, hạt tiêu, muối

Cách kho cá bống với khế chua:

- Cá bống: Làm sạch, bỏ ruột, rửa với nước muối pha loãng rồi rửa lại bằng nước sạch. Để ráo.

- Khế chua: Rửa sạch, thái lát mỏng.

- Gừng: Gọt vỏ, thái sợi.

- Hành tím và tỏi: Băm nhỏ.

- Ớt: Thái lát hoặc để nguyên quả (nếu ăn cay)

- Ướp cá bống với 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê tiêu và một ít gừng thái sợi. Ướp trong khoảng 15-20 phút để thấm gia vị.

- Phi thơm hành tím, tỏi và gừng. Cho thịt ba chỉ vào xào đến khi săn lại và hơi xém cạnh. Lấy thịt ra để riêng.

- Xếp cá bống vào nồi, thêm khế chua thái lát xen kẽ với cá, thêm thịt ba chỉ xào lên trên.

- Rưới tương bần, thêm 1/2 chén nước sôi. Thắng chút đường cho vào cho có màu vàng.

- Nêm thêm gia vị vừa ăn. Nếu thích cay, cho thêm ớt.

- Đun sôi với lửa lớn, sau đó hạ lửa nhỏ và kho liu riu cho đến khi cá thấm đều, nước kho sệt lại.

- Cho cá bống kho ra đĩa, rắc thêm tiêu và gừng sợi lên trên. Dùng nóng với cơm trắng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hường Nguyễn thực hiện.