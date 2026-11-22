10 di sản UNESCO khác lạ trên thế giới
Từ thành phố đá giữa đầm phá ở Micronesia đến khu rừng đá ở Trung Quốc hay thung lũng hóa thạch cá voi tại Ai Cập, nhiều di sản UNESCO gây ấn tượng bởi cảnh quan và lịch sử khác thường.
Không chỉ có cung điện, đền đài hay danh thắng nổi tiếng, danh sách Di sản thế giới của UNESCO còn có nhiều địa điểm độc đáo, từ những công trình nhân tạo giữa biển đến sa mạc lưu giữ hóa thạch hàng chục triệu năm.
Dưới đây là 10 di sản có những đặc điểm khác biệt, như đến từ hành tinh khác hoặc có lịch sử bí ẩn, thu hút du khách và giới nghiên cứu, theo xếp hạng của tờ báo có tuổi đời 130 tuổi ở Anh Daily Mail.
1. Head-Smashed-In Buffalo Jump, Canada
Được Unesco công nhận Di sản Văn hóa Thế giới năm 1981
Head-Smashed-In Buffalo Jump là địa điểm săn bắt bò rừng cổ xưa của người bản địa Canada, các bộ lạc từng dồn đàn bò rừng lao qua vách đá, sau đó thu gom xác động vật dưới chân vực để lấy thịt và các bộ phận phục vụ sinh hoạt. Đây là một trong những địa điểm săn bò rừng được bảo tồn tốt nhất thế giới.
Tên gọi Head-Smashed-In bắt nguồn từ truyền thuyết về một người đàn ông bị đàn bò rừng giẫm chết khi đứng xem cuộc săn. Theo UNESCO, những lớp xương bò rừng gần như nguyên vẹn tại đây phản ánh gần 6.000 năm hoạt động săn bắt của người bản địa.. Ảnh: Road Trip Alberta
4. Rừng đá Thạch Lâm, Trung Quốc
Là một phần của quần thể Di sản Thiên nhiên Nam Trung Quốc (South China Karst)), được công nhận năm 2007,
Rừng đá Thạch Lâm nằm tại tỉnh Vân Nam, nổi bật với hàng nghìn cột đá vôi nhọn, cao 20-50 cm, trông như một khu rừng hóa đá. Địa hình nơi đây phát triển qua khoảng 270 triệu năm, từ những lớp trầm tích dưới biển cổ đại.
Thạch Lâm gắn liền với đời sống của cộng đồng người Sani thuộc dân tộc Yi, sinh sống tại đây hơn 2.000 năm. Nơi này được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu năm 2015. Ảnh: Wiki
7. Thung lũng Cá voi, Ai Cập
Được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 2005
Nằm giữa sa mạc phía Tây của Ai Cập, cách thủ đô Cairo 150 km, Wadi Al-Hitan (Thung lũng Cá voi) là nơi những bộ xương hóa thạch của cá voi cổ đại dần lộ ra dưới lớp cát. Khu vực có khí hậu khô hạn, quanh năm hầu như không có mưa.
Các hóa thạch tại đây có niên đại khoảng 40 triệu năm, cung cấp bằng chứng quan trọng về quá trình tiến hóa của cá voi từ động vật sống trên cạn thành loài thú thích nghi với môi trường biển. Wadi Al-Hitan lưu giữ nhiều bộ xương cá voi cổ thuộc nhóm Archaeoceti đã tuyệt chủng.
Ngày nay, khu vực được tổ chức như một bảo tàng ngoài trời, giúp du khách tìm hiểu về những sinh vật từng sinh sống tại vùng biển cổ đại. Ảnh: Wiki
10. Mỏ muối Hoàng gia Wieliczka & Bochnia, Ba Lan
Được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới năm 1978. Nằm gần thành phố Kraków, miền nam đất nước, mỏ muối Wieliczka là công trình khai thác muối có lịch sử hơn 700 năm. Hệ thống hầm mỏ trải dài khoảng 240 km, gồm chín tầng, với điểm sâu nhất cách mặt đất 327 m.
Bên dưới lòng đất, những đường hầm và khoang khai thác cũ được cải tạo thành nhà nguyện, phòng trưng bày và không gian tham quan. Nổi bật trong số đó là nhà nguyện Thánh Kinga (ảnh), nơi có các bức tượng, phù điêu và vật trang trí được chạm khắc trực tiếp từ muối đá.
Hoạt động khai thác muối đá tại Wieliczka dừng từ năm 1964 và kết thúc hoàn toàn vào năm 1996. Ngày nay, khu mỏ trở thành điểm du lịch nổi tiếng, với các tuyến tham quan giúp du khách khám phá hồ nước mặn, những căn phòng ngầm và dấu tích của ngành khai khoáng thời Trung cổ.
Năm 2013, UNESCO mở rộng và đưa thêm mỏ muối Bochnia cùng lâu đài Saltworks ở Wieliczka vào, hình thành quần thể Di sản Mỏ muối Hoàng gia Wieliczka & Bochnia. Ảnh: World Heritage
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Nguồn: https://vnexpress.net/10-di-san-unesco-khac-la-tren-the-gioi-5147214.htmlNguồn: https://vnexpress.net/10-di-san-unesco-khac-la-tren-the-gioi-5147214.html-22/11/2026 08:11 AM (GMT+7)