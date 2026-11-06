Loại cá chắc thịt, ngọt đậm, giúp chắc xương, sáng mắt, bổ tim, đừng đem kho mà làm món này thơm phức đưa cơm

Loại cá này tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp và có thể giúp giảm nguy cơ ung thư: Cá nục.

Loại cá này tuy nhỏ nhưng là "kho dinh dưỡng" của biển cả. Thịt của loại cá này giàu đạm lành tính, Omega-3 dồi dào tốt cho tim mạch và trí não, cùng canxi, vitamin D, B12 và selen giúp chắc xương, sáng mắt.

Về hương vị, loại cá này có nét duyên riêng: thịt chắc, ngọt đậm, béo nhẹ tự nhiên, không tanh nồng như cá biển lớn. Khi kho, thịt săn lại thấm vị; khi nướng, da giòn xém thơm mùi khói biển; khi rán giòn chấm mắm tỏi, vị ngọt mặn cứ quấn quýt nơi đầu lưỡi.

Có nhiều cách chế biến cá nục khác nhau nhưng thay vì kho bạn có thể thử món cá nục giã tỏi ớt với cách làm lại đơn giản, không cầu kì mà rất bắt cơm.

Thành phẩm cá giã tỏi ớt thơm phức, đậm đà rất bắt cơm. Dân Việt giới thiệu công thức làm món cá nục giã tỏi ớt như sau:

Thành phẩm cá giã tỏi ớt

Nguyên liệu làm cá nục giã tỏi ớt

- Cá nục hoặc cá chẵn vôi đã nướng.

Nếu không mua được cá đã nướng sẵn, mua cá hấp sẵn cũng được, về làm sạch, tách phần thịt rồi cho vào nồi chiên không dầu nướng 30 phút ở nhiệt 180-200 độ, để cá được khô, khi giã thịt cá sẽ bông và tơi.

- Về gia vị: có tỏi, ớt, muối.

Cá tươi được nướng thơm phức

Cách làm cá nục giã tỏi ớt

- Đem đi giã cá với các gia vị, giã đến khi thịt cá tơi, gia vị quyện và từng thớ thịt cá là được.

Giã cá cùng các gia vị

- Sau khi giã xong, tiến hành đem đi sao khô. Sao ở lửa vừa, đảo đều tay tránh cá bị cháy khét.

Rang khô cá trên chảo

Đảo đều tay trên lửa vừa để cá không bị cháy

Cá giã tỏi ớt thơm ngon cực kỳ đưa cơm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện.