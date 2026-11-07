Loại cá quen thuộc vừa nạc vừa ngon, giàu canxi, giảm đau xương khớp, đem nấu món này dễ ăn lại bổ dưỡng

Cá lóc (cá quả) là loại cá đồng này có thịt ngọt thanh tự nhiên, săn chắc, ít xương dăm và cực kỳ đa dạng khi chế biến thành nhiều món ngon truyền thống của Việt Nam.

Bên cạnh đó, thành phần dinh dưỡng của loại cá này ít béo, giàu đạm, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng, bồi bổ cơ thể và phục hồi sức khỏe.

Món bánh canh cá lóc được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh của nước dùng, thịt cá thấm vị cùng sợi bột mềm mại. Dân Việt giới thiệu cách nấu món bánh canh cá lóc thơm ngon mà không tanh như sau:

Nguyên liệu nấu bánh canh cá lóc:

- 1 con cá lóc 400gr

- 200gr nấm rơm

- Trứng cút luộc chín, chả lụa huế

- 3 bát bột gạo, 1,5 bát bột năng

- 5 củ hành tím, 30gr củ nén, 3 nhánh nhỏ củ nghệ

- Rau sống ăn kèm: cải con, rau đắng, bắp cải bào…

- Gia vị thông dụng như đường, hạt nêm, muối, tiêu xay.

Cách nấu bánh canh cá lóc:

- Xay củ hành, củ nén và củ nghệ.

- Phile cá lóc lấy phần xương và đầu để riêng, phần thịt cắt miếng nhỏ vừa ăn, mang thịt đi ướp với gia vị và 1/2 hỗn hợp củ nén nghệ vừa xay.

- Phi thơm 1/2 hỗn hợp củ nén nghệ còn lại, xương cá và đầu cá vào chiên sơ để khử mùi tanh, thêm nước vào đủ lượng dùng rồi nấu sôi, cá chín vớt cá ra, thêm nấm rơm vào nấu sôi, nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

- Chiên phần cá phile cho vàng đều 2 mặt, gắp cá ra dĩa, cho nước ướp cá vào chảo, nấu sốt cho xôi rồi đổ cá vừa chiên vào rim cho sệt lại là được.

- Bột gạo và bột năng trộn lại thêm 1 bát nước và nhồi cho mịn, cán mỏng tầm 1-2cm rồi cắt sợi nhỏ cho vào nồi nước luộc chín, sợi bánh nổi lên thì vớt bỏ sang nồi nước dùng. Nấu sôi lại ăn cùng rau sống, sa tế, rau mùi rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Loan Vo thực hiện