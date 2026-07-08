Hương Giang check in 'cây tình yêu 400 tuổi' ở Hàn Quốc

Đang có chuyến vi vu xứ sở kim chi, hoa hậu Hương Giang tranh thủ check-in dưới tán cây cổ thụ nổi tiếng, khám phá khung cảnh vùng nông thôn Buyeo, tỉnh Chungcheongnam-do, cách Seoul khoảng 2-3 giờ đi ô tô.

Hương Giang chụp hình bên dưới tán cây khổng lồ.

Nằm trên đỉnh đồi của pháo đài cổ Seongheungsanseong, cây zelkova này có tuổi đời khoảng 400 năm tuổi. Với dáng cây xòe rộng, đứng đơn độc giữa nền trời và cánh đồng bao la, nơi đây tạo nên khung cảnh thơ mộng, đặc biệt vào lúc bình minh và hoàng hôn nên trở thành nơi nhiều cặp đôi tìm đến chụp ảnh, hẹn hò.

"Cây tình yêu" còn là địa điểm check-in nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một số MV, phim truyền hình như Hotel Del Luna, Gurumi Green Moonlight, The Lover. Nhờ vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy chất điện ảnh, nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của Buyeo, thu hút đông đảo du khách mỗi năm.

Vẻ đẹp của cây tình yêu thay đổi theo từng mùa trong năm, từ tán lá xanh mướt vào mùa hè, chuyển sang sắc vàng óng khi thu về đến khung cảnh phủ tuyết trắng vào mùa đông, khiến địa điểm này luôn giữ sức hút với du khách.

Điểm đặc biệt của cây nằm ở tán lá có hình dáng như một nửa trái tim. Nhiều cặp đôi khi đến đây sẽ chụp ảnh, sau đó lật và ghép hai khung hình để tạo thành một trái tim hoàn chỉnh - cách lưu giữ kỷ niệm được nhiều du khách yêu thích.

Từ Seoul, du khách có thể đi tàu KTX hoặc xe buýt liên tỉnh đến Buyeo County trong khoảng 2-3 giờ. Từ trung tâm Buyeo, tiếp tục di chuyển bằng taxi hoặc xe buýt địa phương đến chân Seongheungsanseong Fortress, sau đó đi bộ khoảng 20-30 phút theo lối mòn lên đỉnh đồi để đến cây tình yêu. Đường đi không quá dốc, phù hợp với hầu hết du khách và phần thưởng ở cuối hành trình là khung cảnh toàn cảnh vùng quê Buyeo cùng cây cổ thụ hơn 400 năm tuổi nổi bật giữa nền trời.

Nằm trên đỉnh pháo đài Seongheungsanseong ở độ cao khoảng 260 m so với mực nước biển, từ đây du khách có tầm nhìn thoáng đãng ra những cánh đồng và vùng quê Buyeo, đặc biệt đẹp vào lúc bình minh và hoàng hôn.

Không chỉ nổi tiếng với cây cổ thụ 4 thế kỷ, du khách đến Seongheungsanseong còn có cơ hội khám phá dấu ấn lịch sử của vương quốc Baekje Kingdom với những đoạn tường thành đá cổ kính, cung đường đi bộ xuyên rừng. Sự kết hợp giữa tàn tích lịch sử và khung cảnh thiên nhiên yên bình khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân yêu thích của cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế.

Các cặp tình nhân khi chụp hình ở đây thường ghép ảnh sao cho phần tán cây tạo thành hình trái tim hoàn chỉnh.

Nguyễn Hương Giang sinh năm 1991, cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-62-90 cm. Cô từng vào top 4 Vietnam Idol 2012 và đăng quang Miss International Queen 2018 tại Thái Lan. Hiện người đẹp hoạt động với vai trò ca sĩ, đồng thời sản xuất nhiều chương trình truyền hình thực tế như The New Mentor, The Next Gentleman, Hàng xóm mới... Năm 2025, cô dự thi Miss Universe lần thứ 74 nhưng không đạt thành tích. Gần đây nhất, cô đạt danh hiệu á hậu 2 tại sân chơi sắc đẹp quốc tế Miss Grand International mùa All Stars và cho biết đây là sân chơi sắc đẹp cuối cùng cô tham gia.