Tân Hoa hậu Thế giới thích du lịch khám phá ẩm thực

Trước khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Opal Suchata Chuangsri thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đời thường như đi du lịch, ăn foodtour trên trang cá nhân có hơn 800.000 người theo dõi.

Opal tích cực quảng bá cho du lịch trong nước. Tháng trước, người đẹp hóa thân thành Tungsathewi, nữ thần Songkran trong lễ hội té nước mừng năm mới. Hoa hậu Thế giới mặc trang phục truyền thống, ngồi kiệu hoa, được người dân chào đón nồng nhiệt.

Năm ngoái, người đẹp cũng tham gia các trò chơi bắn súng phun nước trên đường phố tại thủ đô Bangkok. Lễ hội Songkran là Tết cổ truyền của Thái Lan, diễn ra vào khoảng giữa tháng 4, nổi tiếng với những cuộc té nước vui nhộn trên đường phố. Đây không chỉ là một lễ hội té nước đơn thuần mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, tượng trưng cho sự gột rửa những điều không may mắn của năm cũ và chào đón một năm mới an lành, hạnh phúc. Trong những ngày này, người dân Thái Lan và du khách cùng nhau hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng, té nước vào nhau để cầu chúc may mắn.

Thay vì đi nước ngoài, Opal ưu tiên lựa chọn các khu nghỉ dưỡng trong nước cho mỗi chuyến du lịch. Tháng 2 năm nay, tân hoa hậu tới resort Four Seasons ở Koh Samui. Đây là một hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của miền Nam Thái Lan, nổi tiếng với những bãi biển cát trắng mịn, làn nước biển trong xanh và những rặng dừa xanh mát.

Koh Samui còn là nơi tập trung nhiều resort cao cấp đẳng cấp quốc tế, sang trọng với các tiện nghi hiện đại. Du khách đến Koh Samui có thể tận hưởng không gian riêng tư tại các villa hướng biển, thư giãn tại các spa sang trọng và thưởng thức ẩm thực trong khung cảnh lãng mạn.

Trước đó, tháng 10/2024, Opal cùng bạn bè tới Phuket nghỉ dưỡng và check in quán cà phê hướng biển Café Del Mar Phuket. Phuket là hòn đảo lớn nhất Thái Lan, nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp như Patong sôi động, bãi Kata, Karon yên bình, những vách đá vôi hùng vĩ và biển Andaman xanh ngọc bích.

Tháng 9 năm ngoái, Opal về quê ở Nong Khai. Cô dành nhiều tình cảm cho quê hương, thường xuyên giới thiệu cảnh đẹp ở đây. Lần này, cô check in khu chợ đêm nổi tiếng Nong Khai bên bờ sông. Nong Khai là một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc Thái Lan (Isaan), giáp với sông Mekong, nổi tiếng với sự yên bình, những ngôi chùa độc đáo và các khu chợ biên giới sôi động.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà Opal yêu thích đi du lịch. Tháng 1/2024, người đẹp có chuyến du lịch đón Tết Dương lịch ở thủ đô Seoul. Ngoài shopping, người đẹp Thái Lan dành phần lớn thời gian để khám phá ẩm thực.

Chuyến đi này Opal thử nhiều món đặc sản ẩm thực xứ Hàn như canh rong biển, thịt nướng bulgogi, bánh xèo hải sản, kim chi, canh kim, uống soju - quốc tửu của Hàn Quốc. Đặc biệt, tân hoa hậu lần đầu thử món bạch tuộc sống - một trong những món ăn thử thách lòng can đảm của thực khách.

Hai trong số các món khoái khẩu của tân hoa hậu là suyuk - món thịt lợn luộc hoặc hấp, vị mềm tan, thưởng thức kèm với kim chi tươi, củ cải muối, tỏi sống, ớt xanh và chấm cùng tương đậu ssamjang - và món lòng heo sundae nhồi với miến, gạo nếp, tiết lợn và rau củ, ăn kèm với muối tiêu hoặc chấm với tteokbokki cay. Sundae là một món ăn đường phố phổ biến và cũng thường xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày của người Hàn Quốc.

Tháng 3 năm nay, Opal có kỳ nghỉ ở Nhật Bản. Cô check in khu Shinjuku, một trong những khu phố tấp nập, quy tụ nhiều nhà hàng và tụ điểm mua sắm, vui chơi giải trí tại thủ đô Tokyo. Sau đó, Opal và mẹ di chuyển tới thành phố Nagoya ở miền Trung Nhật Bản.

Cô thưởng thức món Tendon - một món cơm Nhật Bản rất phổ biến và hấp dẫn. Tên gọi 'Tendon' là sự kết hợp của 'Tenpura' (tempura) và 'Donburi' (cơm tô). Món ăn này bao gồm cơm trắng được đựng trong một chiếc bát lớn, phía trên là các loại tempura (thường là tôm, rau củ), tẩm một loại nước xốt ngọt mặn đặc trưng, rưới đều lên tempura và cơm, thấm đẫm hương vị thơm ngon.

Trong chuyến du lịch châu Mỹ vào tháng 11/2023, Opal ghé El Tunco Beach, bãi biển nằm ở El Salvador, cách thủ đô San Salvador khoảng một giờ đi xe. Nơi này nổi tiếng là một trong những điểm lướt sóng hàng đầu ở Trung Mỹ, thu hút nhiều người đam mê bộ môn này từ khắp nơi trên thế giới. Bãi biển có những tảng đá lớn và cát đen đặc trưng do hoạt động núi lửa trong khu vực. Ngoài lướt sóng, El Tunco còn có một thị trấn nhỏ ven biển với nhiều nhà hàng, quán bar sôi động và không khí thư giãn.

Sau đó, cô check in trên đường phố Los Angeles (Mỹ).

Khi tham dự Miss Universe 2024, Opal từng có cơ hội khám phá Mexico. Cô thăm Polanco - một khu phố sang trọng và hiện đại nằm ở phía tây của Mexico City, nơi nổi tiếng với những đại lộ rợp bóng cây xanh, các cửa hàng thời trang cao cấp, nhà hàng sang trọng, các phòng trưng bày nghệ thuật, khu dân cư cao cấp, thu hút giới thượng lưu. Bên cạnh đó, khu vực này còn có nhiều công viên xanh mát như Parque Lincoln và Parque Chapultepec.