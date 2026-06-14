Thăm quê hương thành viên BTS: 5 địa điểm fan không thể bỏ qua tại Busan

Các buổi concert vào tháng 6 này tại sân vận động Busan Asiad Main Stadium đánh dấu màn trình diễn đầu tiên của nhóm nhạc BTS tại Busan (Hàn Quốc) kể từ concert "Yet To Come in Busan" năm 2022 - một trong những màn trình diễn lớn cuối cùng của nhóm với đầy đủ thành viên, trước khi từng người bắt đầu nghĩa vụ quân sự.

Bãi biển Dadaepo. Nguồn: Visit Busan

Chào đón sự trở lại của nhóm BTS, ngành du lịch Busan đã hưởng ứng bằng một lễ hội quy mô lớn "BTS The City Arirang - Busan". Nhiều chương trình kết hợp trải nghiệm của người hâm mộ, triển lãm theo chủ đề, hoạt động tại các điểm tham quan địa phương... biến thành phố thành điểm đến hấp dẫn ngoài đón xem concert. Ngoài những sự kiện chính thức, Busan còn có nhiều địa danh gắn liền với 2 thành viên là Jimin và Jungkook.

Bãi biển Dadaepo - nơi lưu giữ ước nguyện của Jimin

Jimin chia sẻ hình ảnh tại bãi biển Dadaepo vào năm 2016. Nguồn: YouTube @BTS

Bãi biển Dadaepo từ lâu đã là một địa danh quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ nhóm BTS (còn gọi là ARMY) khi nam ca sĩ Jimin từng đến đây để cầu nguyện nhân dịp năm mới 2016. Sở hữu đường bờ biển trải dài cùng những con đường đi bộ bằng gỗ, bãi biển nổi tiếng Busan này là nơi lý tưởng để du khách tản bộ và ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, khi bầu trời chuyển sắc cam hồng đầy thơ mộng. Nằm gần ga Dadaepo Beach trên tuyến tàu điện ngầm Busan số 1, khu vực này mang đến một góc nhìn yên bình và tĩnh lặng hơn của thành phố cảng nhộn nhịp.

Làng văn hóa Gamcheon - không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu

Bức tranh tường vẽ 2 thành viên BTS tại làng Gamcheon. Nguồn: Korea Herald

Là một trong những điểm du lịch mang tính biểu tượng nhất Busan, làng văn hóa Gamcheon gây ấn tượng mạnh nhờ những ngôi nhà rực rỡ sắc màu nằm san sát trên sườn đồi, cùng hệ thống ngõ hẻm đan xen như mê cung. Đối với cộng đồng ARMY, ngôi làng này nổi tiếng nhất với những bức tranh tường do người hâm mộ vẽ để tôn vinh 2 thành viên sinh ra ở Busan là Jimin và Jungkook, cũng như các tác phẩm nghệ thuật có hình ảnh cả 7 thành viên. Đến đây, du khách có thể dành hàng giờ đồng hồ để đi dạo qua những con phố nhỏ hẹp, chụp ảnh kỷ niệm cùng các tác phẩm nghệ thuật độc đáo và phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh bờ biển từ trên cao.

Quán cà phê ZM-illennial do cha của Jimin điều hành

Quán cà phê ZM-illennial. Nguồn: X @worldcutyjimin

Để có một sự kết nối sâu sắc hơn với thần tượng, quán cà phê ZM-illennial do chính cha của Jimin điều hành tại quận Nam-gu là một điểm đến không thể bỏ lỡ. Từng được biết đến với tên gọi Magnate trước khi đổi tên vào năm 2024, không gian bên trong quán trưng bày vô số quà tặng, tác phẩm nghệ thuật và kỷ vật liên quan đến Jimin cùng nhóm nhạc BTS, tạo nên một bầu không khí tràn ngập tình yêu thương.

Đặc biệt, nơi đây đã trở thành điểm tụ họp quen thuộc của người hâm mộ trong các dịp kỷ niệm như sinh nhật Jimin (ngày 13/10), thu hút thực khách đến thưởng thức những đồ uống mát lành hay món latte kem hạnh nhân trứ danh.

Chùa Seokbulsa - dấu ấn tuổi thơ của Jungkook

Chùa Seokbulsa ép mình bên vách núi ở phía Bắc Busan. Nguồn: Visit Busan

Nép mình bên vách núi ở phía Bắc Busan, chùa Seokbulsa mang đến cơ hội tuyệt vời để khám phá một khía cạnh yên bình hơn tại quê hương của Jungkook. Nổi tiếng nhất với những bức tượng Phật khổng lồ được khắc trực tiếp vào vách đá, ngôi chùa là một trong những điểm đến tôn giáo nổi bật tại Busan.

Nằm cách trường trung học Baekyang (trường cũ của Jungkook) khoảng 1,7 km, ngôi chùa này được người hâm mộ biết đến như địa điểm quen thuộc của Jungkook mỗi khi có dịp tản bộ. Hành trình leo núi dẫn lên chùa không chỉ là một trải nghiệm tâm linh mà còn mang đến cho du khách tầm nhìn bao quát toàn cảnh khu phố Mandeok-dong, nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ êm đềm của nam ca sĩ.

Đài phun nước Dadaepo - bữa tiệc ánh sáng cùng âm nhạc BTS

Một màn trình diễn tại đài phun nước ở Busan. Nguồn: YouTube @Dadaepo Sunset Fountain of Dreams

Sau một ngày dài tham quan, đài phun nước có cái tên lãng mạn "Giấc mơ hoàng hôn" (The Sunset Fountain of Dreams) tại công viên bãi biển Dadaepo chính là trạm dừng chân lý tưởng để du khách thư giãn và chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn.

Từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 9, đài phun nước này liên tục tổ chức các buổi biểu diễn kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, ánh sáng rực rỡ và những cột nước nhảy múa đầy nghệ thuật. Từng vinh danh các chàng trai qua những buổi biểu diễn nhạc nước chủ đề BTS vào năm 2022, nơi đây tiếp tục mang đến chương trình ánh sáng đặc biệt để hòa chung không khí lễ hội, giúp người hâm mộ hồi tưởng lại hành trình đầy tự hào của nhóm BTS.