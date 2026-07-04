Hàn Quốc miễn phí visa cho khách đoàn Việt Nam thêm 6 tháng

Ngày 1/7, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo gia hạn chương trình miễn phí thị thực (15 USD một khách) đối với du khách đi theo đoàn từ Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Chương trình vốn dự kiến kết thúc vào ngày 30/6, nhưng được kéo dài thêm 6 tháng do nhu cầu du lịch đoàn đến Hàn Quốc ghi nhận các tín hiệu khả quan.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, trong năm 2025, nước này đón hơn 790.000 du khách nhập cảnh bằng thị thực theo đoàn, tăng 39% so với năm trước. Trong đó, lượng khách Việt tăng 5%, Trung Quốc tăng 48%, và thị trường Ấn Độ tăng vượt bậc, hơn 100% (từ 573 khách lên 1.120 khách).

Khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Incheon. Ảnh: Yonhap

Để được hưởng chính sách này, du khách phải nộp hồ sơ qua Cục Di trú Hàn Quốc thông qua các công ty lữ hành được cấp phép tổ chức tour.

Với các hồ sơ nộp tại Trung tâm Đăng ký thị thực Hàn Quốc, khách vẫn phải đóng phí nộp hộ (390.000 đồng) và phí thẩm tra theo quy định của Lãnh sự quán (20-30 USD cho visa nhập cảnh một lần và 80 USD cho visa nhập cảnh nhiều lần).

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, nhận định đây là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, đặc biệt trong việc xây dựng sản phẩm tour mùa lá đỏ (tháng 9-11).

"Hàn Quốc xác định Việt Nam là thị trường nguồn chiến lược. Việc miễn phí visa không chỉ giảm gánh nặng tài chính mà còn tạo tâm lý thuận lợi cho du khách khi lựa chọn điểm đến này", ông Vũ nói.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý. Tỷ lệ khách du lịch theo đoàn tự ý tách đoàn để cư trú bất hợp pháp giảm mạnh từ 0,19% năm 2024 xuống còn 0,07% trong năm 2025. Bộ Tư pháp nước này cho rằng việc miễn lệ phí visa, kết hợp cùng sức hút từ văn hóa Hàn Quốc, là động lực chính thúc đẩy sự phục hồi kinh tế tại các địa phương du lịch.

Bên cạnh chính sách miễn phí visa, các chuyên gia lữ hành cũng khuyến cáo du khách nên tìm hiểu kỹ thông tin tại các công ty du lịch uy tín để đảm bảo hồ sơ đúng quy định, tránh rủi ro bị từ chối nhập cảnh.