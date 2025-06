Hoa hậu Trúc Linh tích cực giới thiệu cảnh đẹp quê Phú Yên

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh sinh năm 2004, quê Phú Yên, hiện là sinh viên Đại học Tài chính Marketing, TP HCM. Trên trang cá nhân, tân hoa hậu thường khoe những hình ảnh giản dị, mộc mạc giống bạn bè đồng trang lứa như đi cà phê, hẹn hò với bạn hay đi du lịch. Bên cạnh đó, Trúc Linh rất tích cực quảng bá cảnh đẹp quê hương Phú Yên.

Trong một hoạt động dịp tháng 4, Trúc Linh tới thăm Tháp Nhạn ở TP Tuy Hòa. Đây là một trong những tháp Chăm còn khá nguyên vẹn, tiêu biểu cho nền văn hóa Chăm Pa. Tháp được xây dựng vào thế kỷ 12, nằm ở sườn đông ngọn núi Nhạn, cao 64 m so với mực nước biển. Do có rất nhiều chim nhạn sinh sống, làm tổ nên nơi đây được đặt theo tên của loài chim này. Từ tháp Nhạn có thể thấy được bao quát thành phố Tuy Hòa, bờ biển, cầu Hùng Vương bắc qua cửa sông Đà Rằng... Tháp Nhạn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2018.

Dịp tháng 3, Trúc Linh có dịp quay trở lại Mũi Điện, một danh thắng đặc sắc ở quê hương Phú Yên. Cô bày tỏ sự yêu thích với địa điểm này, 'đi hoài không chán'.

Mũi Điện, hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, nằm ở điểm cực Đông của đất liền Việt Nam, là nơi đầu tiên đón bình minh trên dải đất hình chữ S. Từ ngọn hải đăng cổ kính sừng sững trên vách đá, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh biển cả bao la, những bãi cát trắng mịn màng và những ngọn núi xanh rì.

Con đường dẫn lên Mũi Điện tuy có chút thử thách, bù lại, cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ lại làm say lòng du khách. Không chỉ là một điểm check-in độc đáo, nơi đây còn là một địa điểm lý tưởng để cắm trại qua đêm, lắng nghe tiếng sóng vỗ và chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao.

Trúc Linh rành khá nhiều bãi biển hoang sơ ít người biết ở Phú Yên. Một trong số đó là bãi biển Vịnh Hòa, thuộc xã Xuân Thịnh, huyện Sông Cầu. Bãi biển có cát trắng mịn trải dài, làn nước xanh trong, sóng nhẹ, xung quanh là những rặng thùy dương xanh bát ngát. Quanh khu vực bãi biển là các ki-ốt nhỏ bày bán hải sản, mặt hàng lưu niệm được chế tác từ các vỏ ốc, vỏ sò, nhà hàng bình dân phục vụ du khách.

Nhắc tới Phú Yên là nói tới cảnh phim lãng mạn, thơ mộng trong phim 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'. Trúc Linh check in Bãi Xép ở xã An Chấn, huyện Tuy An, với khung cảnh rặng xương rồng 'huyền thoại' từng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng. Bãi Xép nằm giữa hai gành đá rộng là Gành Ông và Gành Bà, chỉ trải dài khoảng 500 mét nhưng thu hút du khách nhờ những cây xương rồng mọc thành từng bãi nhô ra trước mặt biển.

Bãi Xép sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, yên bình với bờ cát vàng mịn màng, những bãi đá đen xếp lớp kỳ vĩ và làn nước biển trong xanh biếc.

Trúc Linh cùng người thân từng nghỉ dưỡng trong khu resort cao cấp bậc nhất tại thành phố Tuy Hòa. Resort có khu khách sạn 9 tầng với 101 phòng, phía trước là khu biệt thự với 79 căn hướng biển.

Khu nghỉ có ba bể bơi ngoài trời, thiết kế hài hòa với cảnh quan, cây xanh. Nhà hàng nằm kế bên hồ bơi nên có tầm nhìn đẹp, chuyên phục vụ các món ăn ẩm thực Việt Nam cho đến quốc tế.

Thời gian rảnh, người đẹp sinh năm 2004 thường đi picnic, dã ngoại, leo núi cùng bạn bè.

Tối 27/6, Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 sau nửa năm tranh tài. Cô nhận sự đồng thuận cao từ ban giám khảo cũng như khán giả theo dõi cuộc thi bởi gương mặt xinh đẹp, đôi chân thẳng tắp cùng số đo ba vòng cân đối bên cạnh thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa xuất sắc.