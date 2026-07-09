Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa nước đổ như 'tấm gương khổng lồ'

Mùa nước đổ tại ruộng bậc thang ở xã Mù Cang Chải, Lào Cai thường bắt đầu vào tháng 6 hằng năm, trùng thời gian những cơn mưa mùa hạ đổ xuống vùng cao.

Tại Sáng Nhù, nông dân đang tập trung làm đất để chuẩn bị cấy lúa. Trước khi các cơn mưa đổ xuống, họ cày ải, đắp bờ và dẫn nước từ các khe suối trên núi vào ruộng.

Do lượng nước phân bổ không đều giữa các tầng ruộng (ruộng có nước xen kẽ ruộng khô), người dân ở Sáng Nhù phải làm cuốn chiếu, nước dẫn đến đâu xuống giống đến đó.

Ruộng bậc thang giúp tận dụng diện tích đất núi hẹp và đồi dốc, tạo ra một hệ thống tưới tối ưu và gia tăng năng suất nông nghiệp.

Vào mùa đổ ải, mặt nước của ruộng bậc thang phản chiếu nhiều màu sắc thiên nhiên, vàng nâu của bùn đất, tảo, xanh lá của mạ non, ánh sáng của bầu trời.

Giữa tháng 6, nhiếp ảnh gia Phạm Đối, sống tại Hải Phòng, ghé thăm Mù Cang Chải một tuần, ghi lại cảnh nước đổ về các triền ruộng, người dân vào vụ cấy mới.

Điểm đầu tiên anh Phạm Đối ghé là ruộng bậc thang ở bản Kim Nọi, cách chợ trung tâm Mù Cang Chải 8 km.

"Địa điểm này lý tưởng để săn bình minh", nam nhiếp ảnh gia nói.

Khung cảnh khiến nam nhiếp ảnh gia ấn tượng nhất trong chuyến săn mùa nước đổ là những thửa ruộng xếp lớp nhiều màu trên đồi Móng Ngựa ở bản Sáng Nhù (ảnh). Địa điểm này cách trung tâm Mù Cang Chải khoảng 2 km.

So với năm trước, lượng nước năm nay đổ về ruộng không đều, bà con vừa cấy vừa chờ nước.

"Nhiều người sốt ruột vì bây giờ họ đi làm công ty ở miền xuôi, phải xin nghỉ một tuần về đi cấy", anh Đối nói.

Tại xã Púng Luông (La Pán Tẩn cũ), bà con bắt đầu gieo mạ từ giữa tháng 6 (ảnh).

Ruộng bậc thang La Pán Tẩn nằm trên sườn núi Khau Phạ, cách trung tâm Mù Cang Chải 15-20 km. Khu vực này ở độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển, thuộc vùng lõi danh thắng quốc gia.

Một điểm dừng khác trong chuyến ngắm mùa đổ ải ở vùng cao của anh Phạm Đối là ruộng bậc thang ở xã Lao Chải. Khu vực này nằm cách trung tâm Mù Cang Chải 10-12 km về phía tây.

Du khách có thể lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn tại trung tâm Mù Cang Chải hoặc các homestay tại các bản như Thái, Lìm Mông, La Pán Tẩn.

Theo quan sát của anh Đối, đa phần cảnh quan ruộng bậc thang tại Lao Chải có địa hình như nhau, chồng tầng và bao quanh là đồi núi chập chùng. Thời gian này mưa nhiều, việc di chuyển giữa các điểm vùng cao không thuận tiện, xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên sườn núi.

"Xe và người có thể ngã nhào bất cứ lúc nào", anh Đối cho biết.

Mặt ruộng ngập nước tạo thành những ''tấm gương khổng lồ'' phản chiếu mây trời, xen lẫn màu xanh của mạ non.

Khi đến Mù Cang Chải vào mùa nước đổ, du khách từ Hà Nội có thể đặt xe khách giường nằm đến trung tâm thị trấn, sau đó thuê xe máy hoặc dịch vụ xe ôm bản địa để di chuyển giữa các địa điểm, cách nhau 15-20 km.

Du khách nên chuẩn bị giày có độ bám tốt, áo mưa, túi chống nước cho thiết bị điện tử và theo dõi dự báo thời tiết hằng ngày để cập nhật các vị trí sạt lở trên sườn núi.