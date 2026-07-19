FIFA bóc sân cỏ chung kết World Cup, đóng hộp, bán hàng lưu niệm

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa giới thiệu bộ sưu tập đồ lưu niệm mang tên "Piece of the Final Pitch" (Mảnh cỏ sân chung kết), cho phép người hâm mộ sở hữu một phần mặt cỏ của sân vận động New York New Jersey - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026 vào 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam).

Theo FIFA, mỗi mảnh cỏ sẽ được đặt trong khối nhựa acrylic trong suốt và khắc đầy đủ thông tin về trận đấu, bao gồm địa điểm, ngày diễn ra, hai đội thi đấu và tỷ số chung cuộc. Mỗi bộ sản phẩm còn đi kèm giấy chứng nhận xác thực nhằm khẳng định nguồn gốc của hiện vật.

Những mảnh cỏ lấy từ sân vận động New York New Jersey được rao bán với giá lên tới 3.000 USD (gần 80 triệu đồng). Ảnh: The Print.

Bộ sưu tập gồm 4 phiên bản với mức giá tăng dần. Phiên bản thấp nhất Foundation Edition có giá 450 USD (gần 12 triệu đồng), trong khi Stadium Edition được bán với giá 900 USD (gần 24 triệu đồng) và bổ sung vé lưu niệm bằng kim loại mạ vàng cùng giấy chứng nhận có chữ ký.

Ở phân khúc cao hơn, Legacy Edition có giá 1.200 USD (khoảng 31,5 triệu đồng), đi kèm mô hình quả bóng vàng thu nhỏ cùng hộp đựng được thiết kế riêng với các nội dung giới thiệu về World Cup 2026.

Đắt đỏ nhất là Hero Edition, có giá lên tới 3.000 USD (gần 80 triệu đồng). Ngoài cúp World Cup bằng pha lê và hộp gỗ cao cấp, phiên bản này còn sở hữu mảnh cỏ lớn hơn các phiên bản còn lại.

FIFA có thể thu về hơn 11,2 triệu USD (gần 300 tỷ đồng) từ bộ sưu tập này. Ảnh: MSN

Mỗi phiên bản chỉ được phát hành giới hạn 2.026 bộ, tương ứng với năm tổ chức World Cup. Nếu toàn bộ 8.104 sản phẩm được bán hết, FIFA sẽ thu về hơn 11,2 triệu USD (gần 300 tỷ đồng) từ bộ sưu tập này.

Tuy nhiên, mức giá của những món đồ lưu niệm nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng FIFA đang tiếp tục thương mại hóa World Cup với mức giá vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người hâm mộ.

Đây cũng không phải lần đầu World Cup 2026 gây tranh luận về chi phí dành cho khán giả. Giải đấu năm nay là kỳ World Cup đầu tiên áp dụng cơ chế giá vé linh hoạt (dynamic pricing). Vé hạng cao nhất của trận chung kết từng được mở bán với giá 6.730 USD (khoảng 176 triệu đồng) vào tháng 9/2025, trước khi tăng lên 10.990 USD (khoảng 290 triệu đồng) vào tháng 4/2026. Sau đó, FIFA tiếp tục tung ra các vé hàng ghế đầu với mức giá lên tới 32.970 USD (khoảng 867 triệu đồng) mỗi vé.

Giải đấu năm nay là kỳ World Cup đầu tiên áp dụng cơ chế giá vé linh hoạt (dynamic pricing). Ảnh: Fast Company.

Làn sóng phản ứng trước giá vé World Cup đã khiến Tổng chưởng lý các bang New York, New Jersey, California và Texas mở các cuộc điều tra về hoạt động bán vé.

"Từ nhiều năm qua, người dân New York đã mong chờ World Cup được tổ chức ngay tại quê nhà và họ xứng đáng có cơ hội mua vé với mức giá hợp lý. Không ai nên bị buộc phải trả những khoản tiền quá cao để có được chỗ ngồi trên khán đài", Tổng chưởng lý bang New York Letitia James nhấn mạnh.