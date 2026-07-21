Mẹ ba con nấu vừa đủ mỗi bữa, không bao giờ để đồ ăn qua đêm

Gia đình Trương Thị Diệu Thanh (sinh năm 1984, quê Lệ Thủy, Quảng Bình, hiện sống tại Biên Hòa, Đồng Nai) có 5 thành viên gồm hai vợ chồng và ba con. Dù bận kinh doanh online, chị vẫn duy trì thói quen tự tay chuẩn bị bữa tối chỉn chu cho cả nhà.

Điều khiến nhiều người chú ý là mâm cơm nào cũng đa dạng món, được trình bày đẹp.

Thanh cho biết gia đình chỉ ăn một bữa cơm mỗi ngày vào buổi tối. Ba con học bán trú nên bữa trưa không ăn ở nhà, còn hai vợ chồng thường chọn những món đơn giản như bún, phở hoặc các món nước để thay đổi.

Vì vậy, bữa tối là thời điểm cả nhà quây quần đông đủ và cũng là bữa chị đầu tư nhiều công sức nhất.

"Nhà mình không ăn đồ hâm lại nên món nào cũng chỉ nấu đủ cho một bữa. Nấu lâu thành quen nên mình ước lượng khá chính xác, hầu như không thừa cũng không thiếu", chị nói.

Theo bà mẹ ba con, mỗi mâm cơm thường chỉ mất khoảng 30-45 phút để hoàn thành. Để tiết kiệm thời gian, cuối tuần chị sơ chế sẵn một số nguyên liệu, chia thành từng phần rồi bảo quản, nhờ đó việc nấu nướng trong tuần diễn ra nhanh gọn hơn.

Chị cho biết đã quen với việc bếp núc từ khi còn học cấp ba. Những năm học xa nhà, ở trọ một mình giúp chị học cách tự đi chợ, nấu ăn và chăm sóc bản thân. Khi lập gia đình, những kỹ năng ấy trở thành nền tảng để chị vun vén tổ ấm.

"Mình tự lập từ sớm nên chuyện chợ búa, cơm nước gần như là việc quen thuộc. Đến khi có gia đình thì mọi thứ cứ tự nhiên mà làm thôi", chị tâm sự.

Với chị, niềm vui lớn nhất khi đứng bếp không nằm ở việc nấu được món cầu kỳ mà là khoảnh khắc nhìn chồng con hào hứng thưởng thức bữa ăn.

"Mỗi lần thấy các con và chồng ăn ngon rồi cảm ơn mẹ là mình thấy vui. Thế nên mình nấu ăn bằng niềm vui nhiều hơn là trách nhiệm", chị nói.

Chị cũng không đặt áp lực phải lúc nào cũng hoàn hảo. Có những ngày mệt hoặc lười, bữa ăn của gia đình được giản lược hơn.

"Mẹ cũng là người bình thường nên có lúc mệt, lúc lười. Hôm ấy bố con có thể ăn mì tôm hoặc bưng luôn cái chảo lên bàn ăn. Nhưng đa số các bữa vẫn được chuẩn bị tươm tất vì mình thích ăn bằng mắt trước", chị cười.

Là người đã rời công việc cơ quan từ tám năm trước để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh online, chị cho rằng việc chuẩn bị một bữa cơm ngon không nhất thiết phải cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.Điều quan trọng là sự chuẩn bị, sắp xếp hợp lý và niềm vui khi được chăm sóc những người thân yêu.

Mâm cơm gồm chả mực, cà tím xào, canh bầu nấu cơm, tráng miệng với quả cherry.