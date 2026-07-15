Du lịch Mỹ bùng nổ khi World Cup vào bán kết

Tuần này, Pháp gặp Tây Ban Nha tại Dallas và Anh đối đầu Argentina ở Atlanta. Khi giải đấu đi về những vòng cuối, lượng đặt vé máy bay và chỗ ở tăng nhanh khi người hâm mộ từ nhiều quốc gia đổ về theo dõi các trận đấu quyết định.

Theo Viện Nghiên cứu Bank of America, du lịch bóng đá đã mang lại cú hích lớn cho tất cả các thành phố đăng cai.

"Hiệu ứng World Cup có thể cảm nhận rõ tại các thành phố chủ nhà", David Tinsley, chuyên gia kinh tế cấp cao của Viện nghiên cứu Bank of America nói. Chi tiêu tăng sau khi giải đấu khởi tranh, trong đó nhà hàng và quán bar hưởng lợi nhiều nhất khi người dân và du khách tụ tập theo dõi các trận đấu.

Người hâm mộ trong buổi xem chung trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Pháp và Paraguay tại quán bar thể thao Lion ở Philadelphia, Pennsylvania, ngày 4/7. Ảnh: Joe Lamberti

Phân tích dữ liệu chi tiêu từ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của Bank of America cho thấy mức chi tiêu trực tiếp tại các thành phố chủ nhà ở Mỹ tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn 10/6-5/7. Kansas City dẫn đầu về mức tăng.

Tác động thực tế có thể còn lớn hơn do thống kê chỉ phản ánh giao dịch bằng thẻ Bank of America của các hộ gia đình tại Mỹ, chưa bao gồm thanh toán tiền mặt, séc, chi tiêu của khách quốc tế hoặc giao dịch bằng thẻ doanh nghiệp.

Kansas City cũng là thành phố có mức cải thiện doanh thu trên mỗi phòng theo tuần cao nhất trong số các điểm đăng cai, tăng gần 50%, theo công ty phân tích thị trường CoStar. Philadelphia cũng ghi nhận kết quả tích cực khi cuối tuần tăng hơn 74% nhờ các trận World Cup diễn ra cùng thời điểm với lễ Quốc khánh Mỹ 4/7 và chuỗi sự kiện America 250.

Diễn biến này giúp nhiều chủ khách sạn bớt lo ngại sau khi lượng đặt phòng trước giải không như kỳ vọng và FIFA hoàn trả một lượng lớn phòng khách sạn đã đặt trước về thị trường.

Cổ động viên Argentina dùng bữa tại nhà hàng thịt nướng ở Kansas City, Missouri, ngày 14/6, trước trận đấu giữa Argentina và Algeria. Ảnh: AFP

Khi giải vào vòng loại trực tiếp, nhu cầu lưu trú trong giai đoạn 28/6-4/7 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu trên mỗi phòng tăng 23%, dù số trận đấu chỉ bằng một nửa so với tuần trước đó.

Theo công ty phân tích AirDNA, nhu cầu thuê nhà ngắn hạn cũng tăng mạnh khi giải đấu bước vào các trận đấu có tính chất quyết định.

"Nhiều người hâm mộ chờ đến khi biết đội tuyển nào góp mặt ở các vòng sau mới quyết định đặt chuyến đi", Braham Gallagher, Giám đốc dự báo kinh tế của AirDNA, nói.

Bhanu Chopra, nhà sáng lập RateGain Travel Technologies và đơn vị xây dựng chỉ số FIFA World Cup 2026 Market Pulse Index, cho biết Argentina là ví dụ rõ nhất về xu hướng người hâm mộ đặt vé ngay sau khi đội tuyển giành chiến thắng.

"Người hâm mộ Argentina theo sát giải đấu và phản ứng gần như ngay lập tức bằng việc đặt chuyến đi", ông nói.

Messi tại World Cup 2026. Ảnh: AP

Theo Chopra, lượng đặt vé máy bay từ Argentina tăng gần 46% so với cùng kỳ kể từ khi World Cup khởi tranh. Riêng các chuyến bay từ Argentina đến Atlanta, nơi đội tuyển này thi đấu vòng 1/8 và sẽ đá bán kết, tăng hơn gấp đôi, tương đương 108%.

Tính chung, lượng đặt chuyến bay đến các thành phố đăng cai World Cup tăng gần 4% so với năm ngoái. Sau trận khai mạc, số lượng đặt vé tăng gần 75% so với tuần trước đó.

Lượng đặt vé từ Argentina đến khu vực New York/New Jersey, nơi tổ chức trận chung kết, thấp hơn khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng đặt vé đến Miami, nơi diễn ra trận tranh hạng ba, tăng gần 17%.

Theo Chopra, điều này cho thấy nhiều cổ động viên Argentina vẫn thận trọng, chưa chắc chắn đội nhà sẽ vào chung kết. Nếu Argentina vượt qua Anh ở bán kết, lượng đặt vé đến New York được dự báo sẽ có đột biến.

Dữ liệu của AirDNA cho thấy số lượng đặt chỗ lưu trú ngắn hạn tại Newark và Jersey City (bang New Jersey), nơi phục vụ khán giả đến xem trận chung kết, đã cao hơn 45% so với năm ngoái. Giám đốc công ty phân tích AirDNA cho rằng điều này phản ánh sức hút của trận đấu cuối cùng, đồng thời chịu tác động từ các quy định hạn chế cho thuê nhà ngắn hạn tại thành phố New York, khiến nhu cầu dồn sang khu vực lân cận.

Nhu cầu tăng cũng đẩy giá dịch vụ lên cao. Công ty quản lý du lịch doanh nghiệp Navan cho biết giá phòng khách sạn trung bình tại thành phố New York đã vượt 1.800 USD mỗi đêm ngay cả trước khi World Cup khởi tranh.

Những người đặt dịch vụ vào thời điểm này sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho vé máy bay quốc tế sát ngày, vé vào sân, trong khi khách sạn hoặc chỗ ở Airbnb ngày càng khan hiếm.