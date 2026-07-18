Những cú sốc ẩm thực của du khách đi Mỹ xem World Cup

Trong bài viết trên SCMP, Andrew Sun, cây viết chuyên về du lịch, ẩm thực hơn 25 năm kinh nghiệm, nhận xét World Cup 2026 khiến nhiều du khách quốc tế bất ngờ với văn hóa ẩm thực và đời sống thường nhật của người Mỹ.

Trên mạng xã hội một tháng qua, hàng loạt video của cổ động viên lần đầu đến Mỹ thu hút hàng triệu lượt xem, ghi lại phản ứng trước các siêu thị, nhà hàng và những món đậm dấu ấn nước này.

Nhiều du khách bất ngờ với quy mô của chuỗi bán lẻ như Costco hay Walmart. Các kệ hàng chất đầy những hộp snack, gói thực phẩm và khay thịt kích cỡ lớn hơn nhiều so với tiêu chuẩn ở châu Âu hay nhiều quốc gia khác. Không ít người thích thú quay video bên những hộp bánh phô mai Cheetos cỡ đại hoặc khay thịt đủ cho nhiều bữa ăn của cả gia đình.

Phần ăn gồm khoai tây và burger phổ biến ở Mỹ. Ảnh: Unsplash

Không chỉ siêu thị, các nhà hàng kiểu Mỹ cũng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi. Nhiều du khách ghi lại khoảnh khắc nhân viên mang ra bàn đĩa nachos phủ kín phô mai, miếng bít tết T-bone lớn gần bằng đầu người hay những phần ăn vượt xa khẩu phần quen thuộc ở quê nhà.

Những suất ăn "khổng lồ" từ lâu đã trở thành hình ảnh gắn liền với nước Mỹ, nơi phổ biến mô hình buffet ăn không giới hạn, nước ngọt được thêm miễn phí và các lễ hội có những phần quà như gấu bông khổng lồ.

Andrew Sun cho rằng khẩu phần ăn lớn tại Mỹ phản ánh một phần văn hóa tiêu dùng đề cao sự dư dả. Những thử thách ăn bít tết nặng hơn 2 kg hay tô mì ramen gấp đôi cỡ thông thường là ví dụ cho xu hướng này.

Việc tiêu thụ thực phẩm với khẩu phần quá lớn cũng làm dấy lên những tranh luận về sức khỏe cộng đồng. Tình trạng béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch từ lâu là những vấn đề y tế đáng chú ý tại Mỹ.

Một sản phẩm khác được du khách nhắc đến nhiều là ranch, loại sốt làm từ sữa bơ, tỏi, hành và các loại thảo mộc, được xem như hương vị đặc trưng của ẩm thực Mỹ. Nhiều du khách lần đầu nếm thử tỏ ra hào hứng, chia sẻ "muốn mua cả xe đẩy sốt ranch về nước". Nước ngọt Dr Pepper, thương hiệu ra đời tại Mỹ, cũng được nhiều người đưa vào danh sách những sản phẩm nên mua về làm quà sau chuyến đi.

Phần burger cỡ đại tại một nhà hàng ở Mỹ. Ảnh: Mental Floss

Ngoài đồ ăn, nhiều du khách cũng trải qua "cú sốc tiền boa" khác khi dùng bữa tại các hàng quán ở Mỹ.

Tại nhiều quốc gia, tiền tip chỉ mang tính khuyến khích hoặc không phổ biến. Ở Mỹ, việc để lại khoảng 20% giá trị hóa đơn gần như là thông lệ. Điều này khiến không ít du khách bối rối, nhất là những người đến từ các nước không có văn hóa tiền boa.

Điều này phản ánh điểm giao thoa giữa hai quan niệm khác nhau. Một bên cho rằng mức tiền boa cao là gánh nặng không hợp lý đối với khách hàng. Nhiều nhân viên phục vụ tại Mỹ coi đây là phần thu nhập quan trọng do mức lương cơ bản không cao. Sự khác biệt về văn hóa này đôi khi tạo nên tình huống khó xử giữa du khách và người phục vụ dù cả hai đều không có ý gây căng thẳng.

Dù vậy, World Cup 2026 vẫn là cơ hội để nhiều người có cái nhìn thực tế hơn về đời sống tại Mỹ thay vì thông qua phim ảnh hay truyền thông. Những trải nghiệm từ siêu thị, nhà hàng, quán ăn bình dân đến cách ứng xử trong dịch vụ giúp du khách hiểu hơn về văn hóa của nước chủ nhà.

"Điều quan trọng nhất sau những khác biệt về khẩu phần ăn, hương vị hay tiền boa là sự cởi mở giữa du khách và người dân địa phương", ông nói. Những cuộc gặp gỡ ở quy mô nhỏ, từ bàn ăn đến quầy thanh toán, có thể góp phần định hình cách thế giới nhìn nhận nước Mỹ sau kỳ World Cup.