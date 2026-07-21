5 mâm cơm gia đình nấu vội dành cho người bận rộn
Có những ngày rảnh rang, em bày được mâm cơm tươm tất với vài món cầu kỳ hơn một chút. Nhưng cũng có những hôm bận rộn tối mắt tối mũi, chỉ kịp nấu vài món đơn giản, nhanh gọn để cả nhà kịp giờ ăn.
"Dù mâm cơm đầy đặn hay giản dị, điều em thấy quý nhất vẫn là khoảnh khắc cả nhà ngồi lại bên nhau, vừa ăn vừa kể nhau nghe chuyện một ngày đã qua. Bởi em tin rằng, bữa cơm ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà còn nằm ở tiếng cười và sự quây quần của gia đình", chị Kim Loan chia sẻ cùng cộng đồng chị em yêu bếp.
Dưới đây là 5 mâm cơm gia đình nấu vội mà món nào cũng ngon mắt
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến dân mạng đồng cảm: Nấu ăn không khó, khó nhất là nghĩ thực đơn mỗi ngày
Nhiều người vẫn đùa rằng việc vào bếp chưa bao giờ là thử thách lớn nhất đối với các bà nội trợ. Điều khiến họ đau đầu hơn cả chính là câu hỏi quen...
Theo Phương Nghi (t/h) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/07/2026 20:01 PM (GMT+7)