Thịt ba chỉ đừng kho hay luộc, làm món này vừa ngon vừa dễ làm, đảm bảo ăn là mê

Nếu đã quen thuộc với món thịt ba chỉ kho hay luộc, bạn có thể đổi vị cho cả nhà với món ba chỉ lắc sả tắc.

Món ăn này hấp dẫn với lớp bì thịt ba chỉ giòn rụm, phần thịt mềm béo quyện cùng hương thơm của sả, lá chanh và vị chua thanh của tắc, tạo nên hương vị chua, cay, mặn, ngọt vô cùng cuốn hút.

Dân Việt giới thiệu cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc như sau:

Một đĩa thịt ba chỉ lắc sả tắc thơm dậy mùi sả quất lá chanh, vị chua cay mặn ngọt hài hoà

Nguyên liệu làm thịt ba chỉ lắc sả tắc:

- 300g thịt ba chỉ ngon

- 3,4 cây sả thái mỏng

- 5,6 quả quất, 3 quả thái mỏng bỏ hạt, 3 quả vắt lấy nước cốt

- Tỏi, ớt băm nhỏ, lá chanh thái sợi

- Gia vị: nước mắm, đường, muối, tiêu, dầu ăn

Nguyên liệu và sơ chế đơn giản

Cách làm thịt ba chỉ lắc sả tắc

- Ba chỉ rửa sạch, chần qua nước sôi rồi chiên vàng giòn các mặt, vớt ra để ráo dầu rồi cắt miếng mỏng. Lúc chần xong có thể xăm mặt bì rồi xát muối và giấm để rán được giòn hơn. Lưu ý: cho thêm một chút bột năng vào chảo dầu để không bị bắn.

Cho thêm bột vào chảo dầu để rán thịt giảm bớt bị bắn

- Pha nước sốt trộn: 1 thìa cốt tắc, 1 thìa đường, 1,5 thìa nước mắm (tùy độ mặn), 1/2 thìa tương ớt hoặc chút tiêu xay.

- Cho thịt đã cắt nhỏ vào tô, thêm sả tắc đã thái mỏng, lá chanh thái sợi, ớt, tỏi băm nhỏ và phần nước sốt lắc hoặc trộn đều.

- Thành phẩm: Ba chỉ giòn bên ngoài, mềm bên trong, thơm nức mùi sả, vị chua cay mặn ngọt hài hòa cực cuốn. Ăn với cơm nóng hay lai rai đều ngon “hết sẩy”.

Chúc các bạn thành công với cách chế biến thịt ba chỉ này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Dương Hiền thực hiện