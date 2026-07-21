Ronaldo "béo" gây sốt ở chung kết World Cup, bị cô vợ siêu mẫu "bóc phốt" khó đỡ

Trận chung kết World Cup 2026 tại New Jersey cống hiến những phút giây nghẹt thở trên sân cỏ, và chứng kiến một đêm đại tiệc giải trí bùng nổ. Tâm điểm của hậu trường gọi tên "người ngoài hành tinh" Ronaldo Nazario (Ro béo) với màn catwalk đỉnh cao cùng "Nữ hoàng" nhạc Pop Madonna và câu chuyện "tiên tri ngược" khiến cô vợ siêu mẫu Celina Locks phải bật cười nắc nẻ.

Ro "béo" (áo xanh) và Ronaldinho (áo vàng) biểu diễn cùng Madonna

"Tài xế VIP" của "Nữ hoàng" nhạc Pop

Bước vào trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, FIFA lần đầu tiên trong lịch sử áp dụng mô hình "Halftime Show" chương trình biểu diễn giữa hai hiệp đấu theo phong cách Super Bowl đình đám của Mỹ. Sân vận động MetLife lột xác thành một đại sân khấu hoành tráng, và người mở màn cho bữa tiệc âm nhạc 11 phút điên rồ này không ai khác chính là biểu tượng âm nhạc toàn cầu Madonna.

Thế nhưng, khoảnh khắc khiến hơn 80.000 khán giả tại sân và hàng triệu người xem truyền hình ngỡ ngàng nhất là khi Madonna tiến vào lễ đài trên một chiếc xe mui trần. Người tháp tùng và cầm lái cho nữ ca sĩ 67 tuổi chính là hai huyền thoại bóng đá Brazil: Ronaldo "béo" và Ronaldinho.

Trong trang phục thể thao mang sắc màu vàng - xanh truyền thống của Selecao, bộ đôi nhà vô địch thế giới 2002 rạng rỡ tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt, thoải mái nhún nhảy và tương tác cùng các vũ công. Sự kết hợp không thể đoán trước giữa ba biểu tượng lớn thuộc hai lĩnh vực âm nhạc và bóng đá ngay lập tức làm bùng nổ các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Khi "người ngoài hành tinh" đoán toàn sai

Đằng sau ánh đèn sân khấu lung linh của đêm chung kết, cô vợ siêu mẫu kém 14 tuổi của Ronaldo Celina Locks đã tiết lộ một góc nhìn vô cùng dí dỏm về chồng mình. Trên đường di chuyển đến sân vận động, Celina đã đăng tải một đoạn video vui vẻ "bóc phốt" tài dự đoán của ông xã.

Nàng mẫu bật mí rằng suốt kỳ World Cup 2026, Ronaldo dường như bị gắn mác "tiên tri ngược" khi đoán trận nào là... sai trận đó. Bất chấp lịch sử cá cược toàn trượt từ đầu giải, trước giờ bóng lăn của trận chung kết, cựu tiền đạo lừng danh vẫn quyết định đặt trọn niềm tin vào việc Lionel Messi và các đồng đội Argentina sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.

Kết quả thực tế đã chứng minh "vía" đoán sai của Ro "béo" vẫn chuẩn xác tuyệt đối. Tây Ban Nha giành chiến thắng kịch tính 1-0 nhờ bàn thắng ở hiệp phụ của Ferran Torres. Trên khán đài VIP, Celina Locks chỉ biết bật cười trước sự bất lực mang tính giải trí của chồng.

Ro "béo" và vợ có hôn nhân viên mãn

Cái kết viên mãn cho "quê hương thứ hai"

Dù có chút tiếc nuối khi đội tuyển quê nhà Brazil bị loại sớm từ vòng 16 đội, nhưng chức vô địch của Tây Ban Nha lại là một món quà ngọt ngào khác dành cho gia đình Ronaldo. Celina Locks chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô coi Tây Ban Nha như "quê hương thứ hai" của mình. Đây không chỉ là nơi cô mang một phần dòng máu, mà còn là nơi cặp đôi tổ chức đám cưới lãng mạn tại hòn đảo thiên đường Ibiza vào năm 2023.

Đồng hành cùng chồng xuyên suốt giải đấu tại Bắc Mỹ dưới tư cách khách mời danh dự của nhóm FIFA Legends, Celina Locks khép lại hành trình World Cup với sự mãn nguyện. Cặp đôi vừa hoàn thành xuất sắc vai trò đại sứ hình ảnh cho bóng đá thế giới, vừa có những giây phút hậu trường đầy ắp tiếng cười bên gia đình và bạn bè.

World Cup 2026 đã chính thức khép lại. Với người hâm mộ, giải đấu mang lại những vũ điệu sân cỏ đỉnh cao, và những khoảnh khắc đời thường, vui nhộn như của vợ chồng Ronaldo "béo" chính là thứ gia vị giúp bóng đá trở nên gần gũi và đáng yêu hơn bao giờ hết.