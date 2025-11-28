Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

Tăng Thanh Hà nhiều lần tiết lộ thích món matcha latte. Trong những chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè, cô hầu như đều chọn thức uống này. Bà mẹ ba con đầu tư nhiều dụng cụ chuyên dụng để pha chế thức uống đặc trưng Nhật Bản. Trong chuyến công tác tại Thượng Hải (Trung Quốc) hồi năm ngoái, cựu diễn viên còn mang theo "đồ nghề" để tự pha matcha tại khách sạn theo sở thích cá nhân.

Tăng Thanh Hà thưởng thức matcha tại một quán cà phê trong con hẻm trên đường Yersin, Đà Lạt.

Theo The Sun, biểu đồ Google Trends theo dõi sự quan tâm đến matcha trong 5 năm qua cho thấy từ khóa này gia tăng ổn định từ năm 2020, sau đó tăng mạnh từ tháng 12/2024.

Tìm kiếm "tại sao matcha tốt cho bạn", "tôi có thể mua bột matcha ở đâu" và "matcha latte có vị như thế nào" đang tăng ở Anh. Google Trends còn cho thấy mức độ quan tâm tìm kiếm từ khóa matcha tăng cao vào mùa hè này. Từ 1/6 đến 7/6/2025 lượt tìm kiếm về matcha tăng gần gấp đôi so với latte và gấp 5 lần so với tìm kiếm về cappuccino.

Matcha là loại bột xay mịn từ búp non của cây trà xanh Camellia sinensis, giống Tencha Nhật Bản. Theo truyền thống, bột matcha được khuấy vào nước nóng và sử dụng trong các nghi lễ trà đạo. Hiện nay, loại bột này được sử dụng đa dụng, từ cà phê latte đến sinh tố và bánh nướng.

Matcha latte thường được Tăng Thanh Hà kết hợp với sữa hạt, nước dừa tươi.

Matcha được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, làm giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ và sự tập trung, ức chế tăng cân, cải thiện sức khỏe tim mạch. Thức uống đến từ Nhật Bản này chứa caffeine nhưng lại có hàm lượng L-theanine cao, nhờ đó tăng cường sự tập trung nhưng ít tác dụng phụ, ổn định tâm trạng hơn so với caffeine có trong cà phê.