Nữ MC đình đám quê Nghệ An gây mê mệt với những món ăn như nhà hàng

Không chỉ là một nữ MC - đạo diễn tài năng trên sóng truyền hình, Diệp Chi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đảm đang và chỉn chu trong từng bữa cơm gia đình. Khi gió lạnh tràn về, cô lại miệt mài bên căn bếp nhỏ để chuẩn bị những món ăn nóng hổi, mang tên "Bếp ấm mùa đông" dành tặng cô con gái Sumo.

Đối với Diệp Chi, việc vào bếp không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, là cách cô chăm sóc những người thân yêu. Những món ăn của cô không cầu kỳ về nguyên liệu xa xỉ nhưng lại gây ấn tượng bởi sự tươm tất, bày biện đẹp mắt và chứa đựng những bí quyết riêng đầy tâm huyết.

"Lần đầu mẹ làm Tacos vỏ giòn theo order của Sumo", nữ đạo diễn chia sẻ. Những chiếc Tacos vàng rộm, đầy đặn không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn là món quà tinh thần ấm áp.

Mùa đông Hà Nội sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi bát bánh đúc nóng. Bà mẹ một con dí dỏm rằng, mỗi khi trời trở lạnh, "tiệm bánh đúc nóng cô Chi lại đắt hàng".

Đặc biệt, món lẩu luôn là ưu tiên hàng đầu trong thực đơn ngày lạnh. Bí quyết của Diệp Chi nằm ở phần nước dùng: "Vẫn nước dùng rau củ thanh đạm đã share với các mẹ nhiều lần rồi đó, nấu lẩu gì cũng hợp".

Từ lẩu cua lông ngọt thanh đến lẩu Thái cay nồng, tất cả đều được chăm chút để "nồi lẩu cạn đến giọt cuối cùng".

Trên là lẩu Thái với sắc đỏ đặc trưng và nguyên liệu tươi ngon. "Tập 2" của lẩu Thái được nâng cấp thêm món cua sốt ớt đậm đà ăn kèm bánh mì.

Đĩa cà ri gà vàng óng, món ăn lý tưởng để đánh bay nồi cơm nóng ngày đông. Diệp Chi thích thú "ăn cơm nóng hết vèo".

"Đổi món: Cuốn thịt, cá chấm mắm nêm. Mắm nêm mình chưng với dứa, tỏi, ớt, chấm đồ luộc ngon lắm!", nữ MC quê Nghệ An khoái chí. Có lẽ với Diệp Chi, chẳng cần quá cầu kỳ, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon giữa những ngày giá rét.

Theo dõi MC Diệp Chi trong thời gian dài, bạn sẽ Diệp Chi là một đầu bếp cừ khôi. Tất cả các món ăn từ Á, tới Âu đều không làm khó được cô. Trong hình là một bữa tối đầy màu sắc MC Diệp Chi làm cho con gái cùng các bạn của con. Với một khay Lasagna to bự là những loại bánh trái cùng salad hoa quả, canh rong biển đậu hũ...

Hình ảnh trước và sau của món Lasagna qua quá trình thực hiện. Đây là một món ăn nổi tiếng ở nước Ý, có vị ngọt của thịt xay, mùi thơm của các loại rau khi nướng lên kết hợp với lớp xốt phủ béo ngậy từ phô mai và sữa tươi.

Bên cạnh món Lasagna, nữ MC cũng từng làm nhiều món ăn hấp dẫn không kém. Một thực đơn khá hấp dẫn cô thực hiện gồm: Súp khoai lang bí ngòi, sườn cừu áp chảo, salad bắp cải trộn, mỳ Penne cá ngừ khiến các vị khách đến nhà ăn không còn gì làm "đầu bếp mừng húm".

Ngỡ như các món ăn này ở nhà hàng, hóa ra chính do Diệp Chi tự tay làm: Sườn nướng, mì Ý sốt thịt bằm, salad hoa quả, kim chi và canh kim chi... Nhìn là đủ biết độ khéo léo của nữ MC.

Mỹ nhân nhà đài cũng khá mê làm bánh. Cô còn bày biện vô cùng đẹp mắt. "Trước khi đến cơ quan, mẹ vẫn kịp làm mấy chiếc bánh phục vụ em học tại gia. Nướng bánh thì nhanh, bày đồ chơi ra chụp ảnh mới lâu thôi ạ", nữ MC từng bày tỏ.