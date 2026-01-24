Vì sao rau lang được ví như “thần dược” trong bữa cơm Việt?

Nguồn dưỡng chất từ cây rau lang

Rau lang, còn gọi là cam thử hay phiên chử, là phần thân và lá non của cây khoai lang - loại cây thân thảo chủ yếu được trồng để lấy củ. Rau có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, nấu canh… vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Theo y học cổ truyền, rau lang có vị ngọt, tính bình, không độc, giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi mật, sáng mắt và bồi bổ cơ thể. Trong khi đó, y học hiện đại cho thấy, rau lang chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin B6, vitamin C, riboflavin cùng các chất chống oxy hóa.

Trong 100g rau lang có khoảng 22 kcal năng lượng, 91,8g nước, 2,6g protein, 2,8g tinh bột, 11mg vitamin C, cùng các khoáng chất quan trọng như canxi, phốt pho, sắt… Đây là nguồn thực phẩm giàu chất xơ, rất phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh.

Rau lang chứa nhiều dưỡng chất và mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe

Nhiều lợi ích đối với sức khỏe

Không chỉ là thực phẩm quen thuộc, rau lang còn được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ phòng và cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe.

Thanh nhiệt, giải độc

Rau lang có tác dụng làm mát cơ thể, hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc. Hàm lượng diệp lục cao trong loại rau này giúp làm sạch máu và đào thải bớt độc tố tích tụ trong cơ thể.

Hỗ trợ phòng ngừa đái tháo đường

Một số nghiên cứu cho thấy, lá rau lang có khả năng làm giảm đường huyết. Đặc biệt, đọt rau lang đỏ chứa hoạt chất có tác dụng gần giống insulin, rất có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường.

Chống oxy hóa

Protein trong rau lang có khả năng chống oxy hóa, với hoạt tính tương đương khoảng 1/3 glutathione - chất chống oxy hóa quan trọng do cơ thể tự tạo ra. Nhờ đó, rau lang góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Ít tinh bột, giàu chất xơ, rau lang giúp tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn, rất phù hợp với người đang ăn kiêng hoặc cần kiểm soát cân nặng.

Ngăn ngừa táo bón

Rau lang có vị ngọt, tính mát, chứa nhiều chất xơ và chất nhầy tự nhiên giúp nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón hiệu quả.

Những món ăn quen thuộc từ rau lang

Rau lang có thể chế biến thành nhiều món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng:

Rau lang xào tỏi: Món ăn dân dã với hương thơm đặc trưng, dễ làm, phù hợp với bữa cơm gia đình.

Rau lang luộc: Chỉ cần luộc chín phần ngọn và lá non, ăn kèm chao hoặc nước mắm là đã có món rau thanh mát, bổ dưỡng.

Canh rau lang nấu tôm: Món canh dễ nấu, vị ngọt tự nhiên, giúp giải nhiệt và bổ sung dinh dưỡng.

Một số bài thuốc dân gian từ rau lang

Nhờ tính bình, vị ngọt, không độc, rau lang còn được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian như: hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu sữa sau sinh hay quáng gà.

Lưu ý khi sử dụng rau lang

Dù tốt cho sức khỏe, việc sử dụng rau lang cũng cần đúng cách:

Không nên ăn rau lang khi đói để tránh hạ đường huyết.

Muốn nhuận tràng, nên ăn rau lang đã luộc chín, không ăn sống.

Nên kết hợp rau lang với thực phẩm giàu đạm để cân đối dinh dưỡng.

Khi luộc rau để lấy nước uống, nên bỏ nước luộc đầu để giảm vị hăng và chát.