Loại rau dại có mùi lạ, "bình chữa cháy" của cơ thể, giúp thanh nhiệt, làm mát máu, giải độc, xào thịt cực thơm

Sau ngày đông chí, thời tiết trở nên khô và lạnh. Hàng năm vào khoảng thời gian này, mẹ chồng tôi thường làm đủ các loại thịt muối để dùng trong cả năm, như thịt ba chỉ muối, chân giò muối, gà muối và vịt muối.

Bà luôn nếm thử thịt muối trước khi tặng cho người thân và bạn bè. Hôm nay, mẹ chồng tôi định nếm thử món thịt lợn muối thì để ý thấy cây diếp cá trong sân mọc rất tốt.

Bà hái loại rau này và xào cùng với thịt lợn muối, món ăn ngon tuyệt!

Rau diếp cá có mùi tanh đặc trưng, ​​do đó có tên gọi như vậy. Nhiều người thích loại rau này vì thấy mùi thơm tươi mát và kích thích vị giác, trong khi những người khác lại không thích vì thấy mùi khó chịu.

Trên thực tế, diếp cá không chỉ là một loại rau mà còn là một loại thực phẩm có dược tính.

Mặc dù cây diếp cá có tên gọi hơi quê mùa và hương vị khá độc đáo, nhưng những lợi ích sức khỏe của nó trong mùa đông không nên bị đánh giá thấp.

Thường xuyên sử dụng loại rau này trong mùa đông có thể tăng cường hệ miễn dịch, chống lại vi khuẩn và viêm nhiễm, đồng thời giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và cải thiện tiêu hóa.

Vào mùa đông, mọi người thường thích ăn lẩu, thịt nướng và các món ăn được coi là "nóng" để chống lại cái lạnh. Kết hợp với việc sử dụng nhiệt độ cao trong nhà, cơ thể rất dễ bị "quá nóng".

Rau diếp cá với tính chất làm mát, hoạt động như một "chất chữa cháy" tự nhiên. Thỉnh thoảng ăn loại rau này có thể giúp thanh lọc độc tố nhiệt trong cơ thể và hạ nhiệt độ cơ thể.

Nếu bạn thích loại rau này, hãy làm theo công thức này nhé!

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một công thức chế biến loại rau diếp cá tôi thường làm ở nhà.

Món ngon mỗi ngày: Rau diếp cá xào thịt lợn muối

Nguyên liệu: Nửa cân rau diếp cá, nửa cân thịt lợn muối, 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh nước sốt hàu, một nhúm bột nêm gà, 2 quả ớt đỏ nhỏ, 2 tép tỏi và dầu ăn vừa đủ.

Cách làm:

- Rửa sạch rau diếp cá và cắt thành từng miếng nhỏ. Nhiều rau diếp cá bán trên thị trường chỉ có rễ và thân mà không có lá, nhưng bạn vẫn nên rửa sạch và cắt nhỏ.

- Rửa thịt lợn muối với nước ấm. Nếu quá mặn, hãy ngâm một lúc để giảm độ mặn. Như vậy, món thịt lợn muối xào sẽ không bị quá mặn.

- Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho tỏi băm và ớt băm nhỏ vào xào cho thơm.

- Cho thịt lợn muối vào xào đến khi thơm. Sau đó cho thêm nước tương nhạt và nước mắm rồi đảo đều. Vì độ mặn của thịt lợn muối tùy thuộc vào từng gia đình, lượng nước tương nhạt và nước mắm đưa ra chỉ mang tính tham khảo. Hãy nhớ nếm thử để kiểm tra độ mặn trước khi điều chỉnh gia vị.

- Cuối cùng, cho rau diếp cá vào và trộn đều, sau đó cho nước dùng gà vào và trộn đều trước khi dùng.

Món rau diếp cá xào thịt lợn muối thơm ngon đã sẵn sàng! Món ăn có hương vị tươi ngon tuyệt vời.

Loại rau này xào có vị nhẹ hơn so với rau diếp cá luộc. Nếu bạn không thích vị của rau diếp cá tươi, bạn có thể thử xào. Món rau diếp cá xào thịt lợn muối này đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!