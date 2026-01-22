Thứ rau dại ở Việt Nam được ví 'cây nhân sâm', báu vật số 1 thế giới, nhiều người lại không biết mà ăn

Nụ Rồng Gai Aralia, bí danh: gai già, gai răng, chồi gai, gai đầu, Thaxa, Longbao Loại cây báu vật, là một loại cây bụi gai hay cây nhỏ rụng lá lâu năm thuộc họ Araliaceae. Các tên thân thuộc khác như Thaxa, Chồi Rồng Gai.

Nụ rồng gai là một loại rau được người Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cực kỳ yêu thích.

Có kết cấu giòn, vị ngọt và mùi hương thơm ngon độc đáo, nụ rồng gai không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi với sức khỏe. Nhờ những ưu điểm đó mà nụ rồng gai được người Trung Quốc ví là “cao lương mỹ vị số một thế giới”.

Nụ thường được hái vào tháng Ba đến tháng Tư. Chồi non và thân và lá mềm, ít béo, ít đường, nhiều chất xơ, nhiều vitamin, không ô nhiễm, có màu xanh tốt cho sức khỏe là rau rừng núi rừng, được ăn như một loại rau, không chỉ có hương vị độc đáo, ngon và ngon mà còn giàu dinh dưỡng và phong phú cho cơ thể con người cần nhiều loại axit amin như leucine, lysine, arginine, và hơn 16 loại chất dinh dưỡng vô cơ, được mệnh danh là "vua của các loại rau rừng".

Tại Việt Nam, nụ rồng gai còn được gọi là rau mầm gai, nụ gai. Thực chất đây là phần chồi non của cây gai – loài cây mọc phổ biến trên các sườn núi ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Dù xuất hiện khá nhiều, song loại rau này vẫn chưa được nhiều người biết và sử dụng đúng cách.

Trong Đông y, loại rau này là nguồn dược liệu quý. Nụ rồng gai giàu chất xơ, hàm lượng protein cao.

Chỉ cần ăn 100g nụ rồng gai tươi, bạn đã có thể bổ sung cho cơ thể hàng loạt các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe như: 5,4g protein; canxi (20mg), phốt pho (150mg), natri (1mg), kali (590mg), sắt (1.100mcg), kẽm (32mcg) và nhiều loại vitamin thiết yếu.

Đặc biệt, nụ rồng gai còn chứa các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Hàm lượng canxi, mangan, sắt, đồng và germanium hữu cơ trong loại rau này được cho ngang với nhân sâm.

Trong dân gian, nụ rồng gai thường được dùng để thanh nhiệt, hỗ trợ giảm mỡ máu và huyết áp, cải thiện chất lượng giấc ngủ... Đây là loại rau rất có lợi với người gặp vấn đề về tiêu hóa, thận, suy nhược thần kinh.

Ăn nụ rồng gai được cho là giúp làm mát máu, cầm máu, thanh nhiệt, giảm mỡ máu cũng như huyết áp, kháng khuẩn và kháng virus, nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Nụ rồng gai cũng giúp hỗ trợ điều trị một số bệnh về đường tiêu hóa (như loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày mạn tính, viêm gan, tiêu chảy), một số bệnh về thận (như viêm thận), suy nhược thần kinh hoặc liệt dương do thận hư.

Cây Chồi Rồng Gai đượng gọi là "cây nhân sâm", và "báu vật đầu tiên của thế giới". Ngoài việc xem và ăn, nụ vối gai còn có giá trị y học nhất định, có tác dụng bảo vệ gan, bồi bổ cơ thể, có tác dụng chữa bệnh tốt trong điều trị các chứng viêm cấp và mãn tính, suy nhược thần kinh.

Món ngon dễ làm và bổ dưỡng từ nụ rồng gai

Cũng như nhiều loại rau khác, nụ rồng gai có thể luộc, xào, hấp. Rau giòn, ngọt, ăn một lần là sẽ nhớ mãi. Nụ rồng gai còn lớp lông tơ và gai nhỏ nên trước khi chế biến, mọi người cần dùng dao cạo bớt gai cứng, cắt bỏ phần đầu mầm, rửa sạch rồi trần nhanh qua nước sôi.

Nụ rồng gai chiên giòn

Nguyên liệu làm nụ rồng gai chiên: Nụ rồng gai tươi; bột mì đa dụng; trứng gà. Gia vị: Dầu ăn, muối

Cách làm

Bước 1: Nụ rồng gai nhặt bỏ phần già, rửa sạch nhiều lần với nước rồi để ráo hoàn toàn. Có thể chẻ ra nếu nụ quá to. Cho bột tempura vào tô, thêm nước lạnh từ từ và khuấy nhẹ tay đến khi trở thành hỗn hợp sệt. Để lớp vỏ thơm ngon hơn, có thể cho thêm chút lòng đỏ trứng gà, chút muối.

Bước 2: Đun nóng dầu ăn trong chảo sâu lòng, cho từng nụ rồng gai vào bột rồi cho vào chảo chiên. Chiên ngập dầu, lật nhẹ để lớp bột chín đều, phồng xốp.

Chiên đến khi lớp vỏ phồng xốp, vàng nhạt thì vớt ra để ráo dầu.

Thành phẩm giòn rụm bên ngoài, ngọt mềm bên trong, rất thích hợp làm món khai vị hoặc món ăn kèm. Nên ăn khi còn nóng, chấm cùng muối tiêu chanh hoặc tương ớt để tăng hương vị.

Nụ mầm gai chiên giòn. Ảnh Sohu

Nụ mầm gai xào tỏi

Nguyên liệu:

+ 500gr nụ rau mầm gai

+ Nấm tươi

+ Tỏi

+ Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt…

Cách chế biến đơn giản chỉ cần làm sạch rồi đem rau mầm gai đi xào tỏi cũng tạo được món ăn vô cùng thơm ngon, đưa cơm.

Cách làm:

Bước 1: Rau mầm gai chọn mầm non, cạo bỏ gai nhọn, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Luộc rau qua nước sôi rồi vớt ra để ráo.

Bước 2: Phi thơm tỏi, cho rau và nấm vào xào nhanh tay. Nêm gia vị vừa miệng, đảo đều lại cho tới khi rau vừa chín tới là được. Món ăn giữ được độ giòn, vị ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng và rất đưa cơm.