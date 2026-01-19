Loại rau dại có hương thơm độc nhất vô nhị, có thể ngăn ngừa cảm lạnh, kết hợp với thịt heo thành món ngon tuyệt

Lá lốt không chỉ là một loại rau mà còn là một loại thảo dược hữu ích cho việc duy trì sức khỏe.

Mặc dù có thể không nổi tiếng như rau sam hay rau dền trong thế giới rau dại, nhưng nó chắc chắn là một loại rau không thể thiếu được trong nhiều món ngon như chả lá lốt, chuối ốc, cà bung, lươn om, ba ba xào chuối đậu...

Loại rau này có tính ấm, giúp tán hàn khỏi cơ thể và ngăn ngừa cảm lạnh.

Lá lốt có màu xanh lục, hơi hình trái tim, nhẵn mịn và có mùi thơm đặc trưng. Hương thơm độc đáo của loại rau này có thể làm tăng đáng kể hương vị của các món ăn khác.

Lá lốt cũng có tác dụng làm ấm và tán khí, bảo vệ dạ dày và ruột, thúc đẩy tiêu hóa. Do đó, lá lốt được dùng cả trong y học và thực phẩm.

Loại rau này rất hợp với thịt heo

Lá lốt và thịt heo là sự kết hợp tuyệt vời. Làm thịt viên lá lốt không khó. Hương vị là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị thơm nồng của lá lốt và vị béo ngậy của thịt heo, tạo nên một món ngon khó cưỡng!

Món ngon gợi ý: Thịt viên lá lốt

Nguyên liệu: 50g lá lốt, 450g thịt vai heo, 2g bột tiêu trắng, 10g muối, 25g đường, 20g nước sốt hàu, 20g tinh bột sắn, 10g tinh bột bắp, 5g nước gừng, 10g rượu gạo, 45g nước đá.

Cách làm:

- Cho các nguyên liệu làm thịt viên vào máy xay thịt và xay khoảng 30 giây, sau đó dừng lại 30 giây. Xay tổng cộng khoảng 6 lần. Gấp thịt lại một lần trong hai lần xay đầu tiên để thịt được đều hơn. Hỗn hợp thịt thành phẩm sẽ mịn và dai.

- Cắt nhỏ lá lốt và cho vào thịt lợn băm, sau đó trộn đều theo một chiều cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện. Đổ tất cả các gia vị vào và trộn đều lần nữa.

- Đun sôi một nồi nước, nhưng đừng đun đến khi sôi hẳn. Khi nước bắt đầu bốc hơi, hạ nhỏ lửa. Lấy một nắm thịt băm nhỏ, dùng ngón tay cái và ngón trỏ giữ cho thịt không bị chảy ra. Dùng thìa múc thịt ra, bạn sẽ tạo được một viên thịt tròn.

Cho viên thịt vào nước nóng và nấu cho đến khi nó nổi lên. Nhớ đừng đun sôi nước trước khi thả thịt, nếu không thịt viên sẽ bị nứt và không còn độ dai.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt viên vào chiên đến khi thơm. Thêm một chút nước tương nhạt và trộn đều trước khi dùng.

Nếu thích vị cay hoặc vị thì là, bạn có thể thêm một ít bột ớt và bột thì là. Nếu thích vị ngọt và cay, bạn có thể chấm với nước chấm ngọt và cay. Dù ăn kiểu nào cũng ngon cả!

Những viên thịt viên lá lốt và thịt heo mới làm này vô cùng hấp dẫn, với hương thơm khó cưỡng. Chỉ cần một miếng cắn, hương thơm đặc trưng của lá lốt sẽ lan tỏa trong miệng, kết hợp hoàn hảo với vị mềm, mọng nước của thịt heo.

Lá lốt và thịt heo là một sự kết hợp tuyệt vời; nếu bạn chưa thử, nhất định phải thử!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!