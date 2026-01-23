Tiền đạo Lê Phát mê 2 món đặc sản 'công thức mẹ nấu' mỗi lần về nhà

Là một trong những cầu thủ sáng giá của tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026, tiền đạo Lê Phát (SN 2007) nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Những thông tin về cuộc sống, sở thích và thói quen của tiền đạo 19 tuổi này cũng trở thành chủ đề đặc biệt được quan tâm.

Bà Lê Thị Mỹ Linh (46 tuổi, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) – mẹ của Lê Phát chia sẻ, nam cầu thủ có thói quen ăn uống khá bình dị, khẩu vị dễ thích nghi.

Gia đình luôn theo dõi và ủng hộ hành trình theo đuổi sự nghiệp bóng đá của tiền đạo Lê Phát. Ảnh: NVCC

Bà Linh tiết lộ, trong số những món mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực của người miền Trung, Lê Phát thích nhất món bánh tráng cuốn thịt heo.

Đặc biệt, phần nước chấm được pha chế theo công thức riêng của mẹ chính là điểm nhấn khiến chàng tiền đạo trẻ càng mê món ăn này, ăn nhiều cũng không chán.

“Phát thích món bánh tráng cuốn thịt heo lắm nhưng phải là nước chấm theo công thức mẹ làm. Lần nào con về, tôi cũng làm món này và con đều khen ngon”, mẹ của tiền đạo quê Lâm Đồng chia sẻ.

Tiền đạo 19 tuổi của tuyển U23 Việt Nam thích món bánh tráng thịt heo với nước chấm được pha chế theo công thức riêng của mẹ. Ảnh: NVCC

Bánh tráng cuốn thịt heo là đặc sản nổi tiếng ở Đà Nẵng, nay xuất hiện phổ biến và lan tỏa rộng khắp tới nhiều tỉnh thành, vùng miền trên cả nước, trở thành “thương hiệu ẩm thực”, niềm tự hào của người dân miền Trung.

Món ăn này sử dụng các nguyên liệu chính là bánh tráng, thịt heo và mắm nêm, kết hợp thêm các loại rau, trái tươi mát như xà lách, diếp cá, rau mùi hay chuối xanh thái lát mỏng, dưa chuột, dứa, giá đỗ…

Trong đó, bánh tráng mỏng như tờ giấy, dậy mùi thơm của gạo và có độ dẻo, dai để khi cuốn không bị rách.

Thịt heo (luộc hoặc quay) được chế biến khéo, sau đó thái thành các lát nhỏ đồng đều sao cho lớp nạc và mỡ xen kẽ nhau, không quá dày cũng không quá mỏng.

Bánh tráng cuốn thịt heo - món đặc sản bình dị của người dân miền Trung. Ảnh: Thảo Trinh

Điểm nhấn đặc biệt của món bánh tráng cuốn thịt heo chính là ở nước chấm “mắm nêm”. Mắm để chấm bánh tráng cuốn thịt heo phải được pha thật khéo, dậy được vị ngon, hòa quyện đủ vị chua cay mặn ngọt.

Tùy từng địa phương, vùng miền và sở thích từng nhà mà món bánh tráng cuốn thịt heo có thể có chút khác biệt về nguyên liệu và cách pha nước chấm, song vẫn đảm bảo đặc trưng của món ăn và hương vị truyền thống.

Khi thưởng thức, người ta sẽ cho lần lượt thịt và các loại rau lên miếng bánh tráng và cuốn lại, sau đó chấm vào bát mắm nêm.

Bà Linh tiết lộ cách làm món bánh tráng cuốn thịt heo của bản thân cũng không khác nhiều nơi khác. Song, biết Phát thích ăn cay nên bà thường làm nước chấm có vị cay hơn bình thường.

“Lúc nào con cũng bảo nước chấm mẹ làm là đặc biệt nhất”, bà chia sẻ.

Món mì Quảng. Ảnh: Thảo Trinh

Mẹ cầu thủ Lê Phát cũng tiết lộ, ngoài bánh tráng cuốn thịt heo, tiền đạo Lê Phát còn yêu thích một món đặc sản nổi tiếng khác mà mẹ thường xuyên nấu. Đó là mì Quảng – món ngon trứ danh ở dải đất miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng.

Năm 2024, mì Quảng cũng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.