Người mẹ 3 năm ở trọ, làm thuê nuôi 'giấc mơ cầu thủ' của Lê Phát

Rạng sáng 17/1, tiếng còi mãn cuộc trận tứ kết U23 châu Á vang lên cũng là lúc chị Lê Thị Mỹ Linh, 46 tuổi, ở xã Quảng Tân, bật khóc. Con trai chị, tiền đạo Nguyễn Lê Phát, 18 tuổi, vừa ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn đưa Việt Nam vào bán kết sau chiến thắng 3-2 trước UAE.

"Nhìn con thi đấu và ghi bàn, tôi thấy những ngày tháng hai mẹ con rau cháo có nhau đáng giá đến nhường nào", người mẹ nghẹn giọng.

Nguyễn Lê Phát chơi bóng trước sân nhà khi 11 tuổi. Ảnh gia đình cung cấp

Chị Linh kể, cầu thủ Nguyễn Lê Phát sinh ra đã mê bóng đá. Từ lúc lẫm chẫm tập đi, Phát đã ôm khư khư trái bóng nhựa, từ chối mọi loại đồ chơi khác. Lớn hơn chút nữa, cậu bé sút bóng đến bật móng chân, máu thấm đẫm tất nhưng vẫn quả quyết: "Mai con vẫn đá được".

Niềm đam mê của con trở thành lẽ sống của mẹ. Nhà không dư dả, ngoài việc nương rẫy, chị Linh lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển sinh, gọi điện khắp các CLB để xin tư vấn. "Nó nói con mê dữ lắm, mà tui nói chỗ nào vừa đào tạo vừa nuôi con luôn thì mẹ cho con học, chứ mẹ không có tiền", chị kể.

Năm Phát 9 tuổi, nghe tin Học viện PVF tuyển sinh tại Cần Thơ, người mẹ vét sạch tiền tiết kiệm, đưa con bắt xe khách xuyên đêm xuống miền Tây. Giữa hàng trăm thí sinh có huấn luyện viên và ekip hùng hậu hỗ trợ, mẹ con chị Linh đơn độc. Bằng tố chất thiên bẩm, Phát giành vé vào học viện, mở đầu cho hành trình ly hương của hai mẹ con.

Giai đoạn khó khăn nhất là khi Phát chuyển ra Hà Nội. Phụ huynh được ở lại Học viện với con ba ngày. Hôm mẹ định gói đồ đạc ra về, cậu bé Phát òa khóc.

Không nỡ để con trai 10 tuổi tự lập nơi đất khách, chị Linh quyết định bỏ rẫy cà phê, để chồng và con nhỏ ở quê còn mình khăn gói ra Hà Nội theo Phát. Để có tiền sinh hoạt, người phụ nữ Tây Nguyên làm đủ nghề: từ phụ quán phở, quán nhậu, rửa bát thuê đến dọn dẹp kho bãi.

Căn phòng trọ hơn 2 triệu đồng mỗi tháng là nơi chị tá túc suốt nhiều năm. Mỗi chiều, chị lại chạy xe ra đứng ngoài hàng rào xem con tập. Nửa tháng một lần, chị bắt xe về Lâm Đồng lo việc nhà rồi lại vội vã trở ra.

Sống ở miền Bắc, người phụ nữ giọng miền Nam ban đầu e dè, không dám bắt chuyện vì sợ bất đồng ngôn ngữ. Chị cũng "lạc đường như cơm bữa". Có lần, chị chở con từ học viện về nhà trọ cách hơn 4 km mà đi vòng vèo đến tối mịt. Phát cười trêu mẹ: "Má chở con bị 'đậu phộng đường' (lạc đường) hoài à?".

Chị Linh chia vui với con khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vô địch U21 quốc gia 2025. Ảnh gia đình cung cấp

Hành trình ấy không chỉ có mồ hôi mà còn đầy áp lực tài chính. Nhiều lần, chị phải vay mượn để lo chi phí sinh hoạt hay thuốc men những lúc con chấn thương. Có lần Phát gãy chân phải bó bột, nhưng vẫn chống nạng ra sân ngồi nhìn đồng đội. Thấy con buồn, chị Linh nén lòng động viên: "Con đường này chính con đã chọn, con trai là phải kiên trì đến cùng".

Gần ba năm sau, khi Phát đã quen với cuộc sống mới, cứng cáp hơn, chị Linh mới yên tâm trở về quê. Nhưng hễ con đá giải trong nước, người mẹ ấy lại xách vali đi cổ vũ, hết giải mới về. "Không có tiền thì vay, nhưng con đá ở đâu mẹ có mặt ở đó", chị nói.

Bù lại, ở hầu hết các giải đấu, đội của Phát đều giành giải cao. Ở các giải trẻ, lối chơi của Lê Phát được so sánh với siêu sao Kylian Mbappe của Real Madrid và đội tuyển Pháp.

Sự nghiệp của Lê Phát thăng tiến nhanh chóng. Năm 2023, cậu bé được CLB Deinze của Bỉ mời sang tập 3 tháng. Sau đó, Lê Phát nằm trong đội hình Việt Nam vượt qua vòng loại và dự vòng chung kết U17 châu Á, rồi được vào đội Trẻ PVF dự giải hạng Nhì Quốc gia. Ở tuổi 18, Lê Phát cũng mới vào trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh để học chuyên ngành bóng đá.

Nguyễn Lê Phát và bố mẹ trong lễ Tốt nghiệp THPT, năm 2025. Ảnh gia đình cung cấp

Trong đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 33 vừa qua ở Thái Lan, Nguyễn Lê Phát là em út. Ban đầu cậu chỉ nằm trong danh sách dự bị. Tuy nhiên, việc tiền đạo Bùi Vĩ Hào chấn thương nặng vào đầu năm và chưa trở lại phong độ tốt nhất, đã mở ra cơ hội cho Phát.

Tại giải U23 châu Á, trong trận tứ kết gặp UAE tối 16/1, Nguyễn Lê Phát là cầu thủ mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước sau màn kiến tạo của Nguyễn Đình Bắc, góp phần giúp Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Giờ đây, khi con vươn ra đấu trường quốc tế, chị Linh không thể giải nào cũng đi theo. "Trận hôm qua tôi xem qua TV, nhưng con ở đâu, trái tim mẹ đặt ở đấy", chị tâm sự.

Ngay sau trận đấu, Phát gọi điện về chia vui với bố mẹ từ phòng thay đồ. Niềm hạnh phúc lớn nhất của chị Linh không phải là danh xưng "Mbappe Việt Nam" mà mọi người hay gọi con, mà là sự trưởng thành của cậu bé mít ướt năm nào.

"Tôi hay đùa 'được gọi là ngôi sao có sướng không?', thằng bé luôn nói 'Con mãi mãi là Lê Phát của mẹ thôi'", chị Linh cười.