Săn mây ở đỉnh Lùng Cúng cao 2.913 m

Nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đỉnh Lùng Cúng (tỉnh Lào Cai) có độ cao 2.913 m, được xem là một trong những cung đường trekking đẹp bậc nhất miền Bắc. Với khí hậu mát mẻ quanh năm và lớp mây mù giăng phủ trên đỉnh núi, Lùng Cúng mang vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa huyền ảo.

Những người từng chinh phục Lùng Cúng nhận xét, nơi đây mùa nào cũng đẹp. Từ tháng 1 đến tháng 3, núi rừng ngập tràn sắc hồng của hoa đào, trắng tinh khôi của hoa mận tạo nên bức tranh mùa xuân rực rỡ. Đặc biệt, tháng 3 - đầu tháng 4 là thời điểm lý tưởng để “săn mây” bởi ít mưa, trời trong xanh.

Đến tháng 9 - 10, Lùng Cúng bước vào mùa lúa chín. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm trong nắng thu, xen lẫn hương thơm của hơn 3.000 cây táo mèo cổ thụ lan tỏa khắp núi rừng.

Cuối năm, từ tháng 11 đến tháng 12 là mùa hoa dại nở rộ. Trên đường trekking, hoa rừng với đủ sắc tím, nâu, vàng phủ kín triền đồi, khiến hành trình này như dẫn vào khu vườn cổ tích giữa đại ngàn.

Thích thú với khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ này, mới đây, Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, đến từ Đông Anh, Hà Nội) vừa có chuyến trekking chinh phục đỉnh Lùng Cúng. Những ngày cuối tháng 10, tiết trời se lạnh, Nguyễn Hiền đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong 2 ngày 1 đêm. Cô chia sẻ: "Cảm giác không internet, không sóng điện thoại, được hít thở bầu không khí trong lành... thật sự nhẹ nhõm. Khi ngắm hoàng hôn, bình minh, ngắm bầu trời đầy sao, cảm xúc của mình rất khó tả".

Đặc biệt, cô bày tỏ sự thích thú bởi được ngắm biển mây bồng bềnh sau hành trình leo núi gian nan: "Mặc dù hành trình leo núi mệt mỏi, tưởng chừng muốn bỏ cuộc nhưng khi đã chinh phục được rồi, mọi vất vả đều trở lên ý nghĩa và xứng đáng. Đi đúng hôm sức khỏe không tốt, vậy mà mình “trộm vía” leo lên được đỉnh 2 lần và xuống được chân núi. Mình không săn mây, mây săn mình hai lần", Nguyễn Hiền hào hức chia sẻ.

Giống như nhiều ngọn núi khác của dãy Hoàng Liên Sơn, Lùng Cúng được thiên nhiên ưu ái với những con suối len lỏi giữa sườn núi, tạo thành thác nước trắng xóa đổ xuống vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Bao quanh là rừng nguyên sinh đa dạng với cỏ lau nở trắng, rừng trúc xanh mướt, lá phong vào mùa đỏ rực...

Bởi thế, không ngẫu nhiên mà cụm từ “Lùng Cúng săn mây” trở nên quen thuộc trong giới mê du lịch và trekking. Bởi trên đỉnh núi này, biển mây bồng bềnh như cổ tích khiến mỗi bước chân chinh phục trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

