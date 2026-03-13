10 thói quen sai lầm khi dùng tủ lạnh khiến thực phẩm nhanh hỏng

Sắp xếp thực phẩm không đúng vị trí

Nhiều người chỉ phân biệt giữa ngăn đông và ngăn mát mà không chú ý đến sự khác biệt nhiệt độ ở từng vị trí trong ngăn mát. Thực tế, mỗi khu vực trong tủ lạnh có mức nhiệt khác nhau, phù hợp với từng loại thực phẩm.

Ví dụ, kệ dưới của ngăn mát thích hợp để bảo quản trứng, sữa, thịt hoặc hải sản cần sử dụng sớm hay thực phẩm đang rã đông. Trong khi đó, cánh cửa tủ lạnh thường ít lạnh hơn nên phù hợp để đặt gia vị, nước sốt hoặc thực phẩm khô.

Không điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh

Không ít người sử dụng tủ lạnh với nhiệt độ mặc định từ nhà sản xuất mà không điều chỉnh lại. Tuy nhiên, mỗi ngăn tủ cần mức nhiệt phù hợp để bảo quản thực phẩm hiệu quả.

Thông thường, nhiệt độ thích hợp là:

Ngăn đá: khoảng -18°C đến 0°C

Ngăn mát: khoảng 1,7°C - 5°C

Ngăn bảo quản thực phẩm tươi: khoảng 0°C - 4°C

Việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp không chỉ giúp thực phẩm tươi lâu hơn mà còn tiết kiệm điện năng.

Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, nhưng nếu sử dụng sai cách có thể khiến thực phẩm nhanh hỏng, thậm chí gây nhiễm khuẩn và ngộ độc

Không bọc kín thịt cá trước khi cho vào tủ

Để thịt hoặc cá sống không được bọc kín có thể khiến nước từ thực phẩm rỉ ra ngoài, lây nhiễm vi khuẩn sang các loại thực phẩm khác. Một số vi khuẩn như Campylobacter có thể gây tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, thịt cá cần được bọc kín hoặc bảo quản trong hộp đậy nắp trước khi cho vào tủ lạnh.

Bảo quản thịt cá tươi ở ngăn mát quá lâu

Thịt cá tươi chỉ nên bảo quản ngắn ngày trong ngăn mát. Nếu để quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển, làm giảm giá trị dinh dưỡng và gây mùi khó chịu. Trong trường hợp cần bảo quản dài ngày, nên chuyển thực phẩm sang ngăn đông.

Không đậy kín thức ăn thừa

Nhiều người có thói quen cho thức ăn thừa vào tủ lạnh mà không đậy kín. Điều này có thể khiến thực phẩm bị nhiễm khuẩn chéo và gây mùi trong tủ lạnh. Tốt nhất, thức ăn thừa nên được cho vào hộp kín hoặc bọc màng thực phẩm trước khi bảo quản.

Đông lại thực phẩm đã rã đông

Một sai lầm phổ biến là cho thực phẩm đã rã đông trở lại ngăn đá. Việc này có thể khiến vi khuẩn phát triển nhanh hơn và làm giảm chất lượng thực phẩm. Nếu không sử dụng hết, nên chia nhỏ thực phẩm trước khi rã đông để dễ dùng từng phần.

Không rửa thịt trước khi cấp đông

Một số người mua thịt về và cho trực tiếp vào ngăn đá mà không rửa sạch. Trong khi đó, thịt bán ngoài chợ có thể chứa nhiều vi khuẩn do quá trình vận chuyển và tiếp xúc. Vì vậy, nên rửa sạch, để ráo nước, sau đó cho vào hộp kín hoặc túi bảo quản trước khi cấp đông.

Đặt thịt sống chung với thực phẩm khác

Đặt thịt sống cùng với thực phẩm đã chế biến hoặc rau củ có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn. Đặc biệt, vi khuẩn campylobacter từ thịt sống có thể gây các triệu chứng như đau bụng, sốt và tiêu chảy. Vì vậy, thịt sống nên được bảo quản riêng ở khu vực phù hợp.

Không rửa rau trước khi bảo quản

Một số loại rau có thể chứa vi khuẩn như E.coli - tác nhân gây tiêu chảy. Nếu không rửa trước khi cho vào tủ lạnh, vi khuẩn có thể lây sang các thực phẩm khác. Do đó, rau nên được rửa sạch và để ráo trước khi bảo quản.

Để rau củ và trái cây quá gần nhau

Nhiều loại trái cây khi chín sẽ giải phóng khí ethylene, có thể khiến rau củ xung quanh nhanh hỏng hơn. Vì vậy, nên phân loại và bảo quản rau củ, trái cây ở các khu vực riêng trong tủ lạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc bảo quản thực phẩm đúng cách trong tủ lạnh không chỉ giúp kéo dài thời gian sử dụng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.