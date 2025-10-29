'Thiên đường ẩm thực’ quanh Nhà thờ Lớn Hà Nội, níu chân khách từ sáng đến tối

Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội luôn đông đúc, tấp nập. Ảnh: Huy Nguyễn

Hàng loạt quán phở nổi tiếng

Ghé thăm khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội sáng sớm, du khách có thể thưởng thức phở ngon ở phở Tư Lùn Ấu Triệu, phở Oanh Thọ Xương hay phở 10 Lý Quốc Sư.

Nằm cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội, mỗi ngày, quán phở Tư Lùn đều tấp nập thực khách. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh thực khách xếp hàng dài chờ đợi hay tự tay xếp ghế nhựa, bê phở và ngồi thưởng thức trên vỉa hè.

Quán phở này được trao giải Bib Gourmand (quán ăn ngon với giá cả phải chăng) của Michelin trong 3 năm liên tiếp, từ 2023-2025.

Khác với hầu hết quán phở Hà Nội khi sử dụng nước dùng trong, phở của quán có nước đục, béo ngậy. Thịt bò tươi được thái bằng máy nhưng trước khi phục vụ món phở tái, chủ quán dùng dao đập dập rồi miết mỏng, khéo léo đặt thịt vào bát, đổ nước dùng sôi sùng sục lên trên.

Cách làm này giúp giữ được độ ngọt của thịt. Mỗi bát phở tại quán có giá từ 55.000 đồng.

Nước dùng đục màu, béo ngậy là đặc trưng riêng của quán. Ảnh: Thế Bằng

Cách phở Tư Lùn Ấu Triệu chỉ vài trăm mét là quán phở Oanh ở ngõ Thọ Xương, cũng nổi tiếng đông khách, mang hương vị phở Nam Định.

Giờ cao điểm buổi sáng, nhất là ngày cuối tuần, chục bộ bàn ghế trong nhà, ngoài sân chật kín khách. Vợ chồng chủ quán phải xếp ghế nhựa sang vỉa hè nhà hàng xóm để khách ngồi ăn phở.

Phía trước quán phở Oanh luôn đông đúc mỗi sáng. Ảnh: Huy Nguyễn

Phần thịt bò tái được thái mỏng, đập dập rồi nhanh tay chan nước phở sôi để giữ được độ ngọt, thơm và chất dinh dưỡng. Phần gầu giòn ở quán luôn tươi ngon, luộc vừa chín tới. Giá phở của quán bình dân, từ 40.000 đồng/bát.

Phở Oanh mang hương vị phở Nam Định. Ảnh: Linh Trang

Một quán phở nổi tiếng khác nằm cách Nhà thờ Lớn không quá xa là phở 10 Lý Quốc Sư. Quán có 3 năm liền nằm trong danh sách Bib Gourmand. Quán thường xuyên kín chỗ ngồi và thực khách phải xếp hàng chờ đợi phía trước cửa, nhất là khách nước ngoài. Phở tại đây có giá từ 70.000 đồng.

"Thiên đường ăn vặt"

Nem chua nướng là món ăn vặt trứ danh ở khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, thường mở bán từ đầu giờ chiều tới đêm. Những chiếc nem vẫn giữ nguyên được màu hồng tươi của thịt cùng với một chất keo dinh dính bao bọc bên ngoài, hơi sém lửa, được đặt lên trên lớp lá chuối xanh.

Ăn kèm với nem chua nướng là bát tương ớt nhỏ cùng củ đậu, xoài xanh. Thực khách có thể gọi thêm các món ăn vặt như khoai tây chiên, nem chua rán.

Nem chua nướng là món ăn vặt nổi tiếng, hút du khách trẻ tuổi. Một mẹt đồ ăn như hình có giá 220.000 đồng. Ảnh: Huy Nguyễn

Một món ăn vặt gần Nhà thờ Lớn phải kể đến là bánh gối Gốc Đa. Mặc dù quán nhỏ, đơn sơ, chỉ có vài bộ bàn ghế đơn giản nhưng thường đông kín khách giờ tan tầm.

Đĩa bánh gối nóng hổi có màu vàng ruộm đẹp mắt, vỏ mỏng, giòn rụm, nhân thịt - mộc nhĩ - nấm hương - miến - lạp xưởng béo ngậy, thơm phức. Ăn kèm với bánh là nước chấm pha theo công thức gia truyền, thêm vài lát nhỏ đu đủ và đĩa rau sống. Bánh gối có giá 14.000 đồng/chiếc.

Ngoài bánh gối, quán còn có bánh tôm, bánh rán, nem rán, bánh bột lọc... Ảnh: Huy Nguyễn

Mỗi độ thu về, khi ghé thăm Nhà thờ Lớn, du khách dễ dàng bắt gặp những gánh cốm mộc mạc. Hạt cốm dẻo thơm được bọc trong lớp lá xanh mướt. Ăn cốm, xôi cốm được cho vào danh sách "những điều nhất định phải làm vào mùa thu ở Hà Nội".

Du khách có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê trứng, thưởng thức những hạt cốm dẻo thơm, hay món xôi cốm ngọt bùi và ngắm phố phường quanh Nhà thờ.

Xôi cốm hấp dẫn thực khách. Ảnh: Huy Nguyễn

Miến lươn, cháo sườn ấm bụng

Cận kề Nhà thờ Lớn có quán cháo sườn Ngõ Huyện nổi tiếng. Món ăn được nấu từ bột gạo xay cùng nước xương. Cháo có độ mềm mịn, sánh dẻo mà không còn lợn cợn hạt gạo. Sụn lợn được làm sạch, ninh vừa khéo để giòn mà không cứng.

Mỗi bát cháo thường được cắt thêm 2 chiếc quẩy, thêm ít ruốc để đậm đà. Mỗi bát cháo có giá từ 30.000 đồng.

Ngay ngã tư Chân Cầm – Lý Quốc Sư có quán miến lươn Chân Cầm nổi tiếng đông khách. Mỗi bát sẽ có miến và giá đỗ chần sơ, dưa chuột đã trộn giấm - gia vị, cà rốt bào sợi, rau răm, rau mùi, lươn chiên giòn hoặc lươn mềm tùy ý thích của khách.

Lươn chiên phải giòn, không cứng, không cháy khét cũng không ngấm dầu. Khi ăn tới cuối bát, lươn vẫn giữ được độ giòn.

Quán miến lươn Chân Cầm được Michelin Guide lựa chọn và giới thiệu trong danh sách Bib Gourmand năm 2025. Ảnh: Linh Trang

Miến trộn được kết hợp với phần nước trộn pha từ nước tương, nêm nếm hài hòa giữa vị chua, mặn, ngọt và cay nhẹ. Trong khi đó, miến nước được chan với muôi nước dùng nóng hổi, thơm mùi lươn, vị đậm đà và ngọt thanh tự nhiên, không hề ngọt vị mì chính.

Với nộm lươn, chủ quán kết hợp từ các thành phần như giá đỗ, hoa chuối thái nhỏ, dưa chuột, cà rốt, hành khô, rau thơm, thêm lươn chiên giòn và trộn cùng nước chấm chua ngọt. Món ăn này thanh mát, bùi bùi, giòn giòn.

Miến lươn tại quán có giá từ 45.000-60.000 đồng/bát. Ảnh: Linh Trang