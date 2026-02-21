Món ngon ngày Tết ở miền Tây ăn giòn rụm, gợi nhớ tuổi thơ bao người

Bánh kẹp (hay còn gọi là bánh kẹp cuốn) là món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ của người miền Tây.

Trước đây, món bánh này khá phổ biến nhưng ngày nay ít xuất hiện hơn. Tuy nhiên bánh vẫn được bà con ở một số địa phương duy trì cách làm để giữ gìn một trong những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc, nhất là vào dịp lễ, Tết.

Anh Đỗ Văn Tình (thường được gọi là Út Tình, SN 1994, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) cho biết, bánh kẹp miền Tây được làm từ bột gạo, bột mì, trứng, nước cốt dừa, đường, mè (có hoặc không đều được).

Mỗi khi Tết đến hay nhà có cưới hỏi, giỗ chạp, gia đình anh lại cùng nhau đổ bánh, nhâm nhi hương vị thức quà tuổi thơ.

Bánh kẹp - món ăn dân dã của người miền Tây

Anh Tình cho hay, bánh kẹp tuy làm từ những nguyên liệu mộc mạc nơi thôn quê nhưng đòi hỏi quá trình chế biến tỉ mỉ, khéo léo.

Trứng sẽ được đánh đều tay cho bông lên, sau đó cho thêm đường vào đánh tơi tiếp.

Nước cốt dừa đem nhồi cùng bột rồi cho thêm trứng đã đánh bông vào cùng.

Quá trình nhồi cần thực hiện đều tay, sao cho hỗn hợp sau cùng phải đảm bảo độ sánh, tơi và mịn.

Cuối cùng là cho mè vào hỗn hợp bột để món bánh dậy mùi thơm và có hình thức hấp dẫn hơn.

“Các nguyên liệu phải được đong đếm, pha chế theo đúng tỷ lệ để bột không bị cứng, khô và có độ ngọt, béo vừa phải.

Hỗn hợp bột cũng phải đánh đều tay cho đường hòa tan. Đây cũng là công đoạn khó và quan trọng nhất để hoàn thiện mẻ bánh kẹp đạt chất lượng”, anh Tình nói.

Bánh kẹp được làm từ những nguyên liệu mộc mạc

Trộn bột xong là đến công đoạn nướng và cuộn bánh. Bánh sẽ được nướng bằng khuôn chuyên dụng của bánh kẹp, gồm 2 miếng kim loại hình tròn hoặc hình vuông, hình chữ nhật.

Một đầu khuôn được dính lại với nhau, đầu kia hở ra, có 2 cái tay cầm để kẹp lại.

Khi nướng, người ta phải khéo léo đổ lượng bột vừa phải vào khuôn rồi kẹp lại, canh thời gian vừa đủ cho mặt bánh chín vàng thì lật bánh.

Nếu để bột chín quá, bánh sẽ khét. Nhưng nếu nướng chưa tới lửa, bánh sẽ sống, không giòn.

Bánh vừa chín thì người ta khéo léo lấy mũi dao nhỏ nhích nhẹ để lấy tấm bánh trải trên mâm, sau đó nhanh tay cuộn bánh lại.

Công đoạn này nếu làm chậm, bánh dễ bị khô lại và giòn, khó cuộn.

Ở một số nơi, tùy sở thích mà người ta có thể cuộn bánh kẹp thành hình ống hoặc sáng tạo thành hình phễu, hình tam giác hay để nguyên dáng ban đầu

Anh Tình cho hay, trong quá trình làm bánh kẹp miền Tây, mỗi công đoạn đều đóng vai trò quan trọng như nhau.

Ví dụ, khi nướng bánh cần canh lửa để bánh vàng đều các mặt. Bánh nướng xong phải cuộn nhanh tay vì nếu thao tác lâu, bánh sẽ bị cứng và giòn lại, không cuốn được.

Bánh kẹp ngon là phải mỏng, được cuộn đều, đẹp, màu ngả vàng và cầm trên tay thấy nhẹ, ăn thì giòn tan, thơm.

“Bánh kẹp miền Tây khi bỏ vào miệng thì giòn rụm, béo ngậy, ăn không bị ngấy hay ngọt quá”, anh chia sẻ.

Người miền Tây làm bánh kẹp vào ngày Tết, vừa ăn vừa tặng hay để dành đãi khách quý ghé thăm dịp đầu năm

Chàng trai An Giang cũng nêu cảm nhận, món bánh kẹp không chỉ ngon mà còn chất chứa nhiều kỷ niệm.

“Với mình, bánh kẹp là thức quà thơ ấu nhiều kỷ niệm. Bởi lúc xưa, khi chưa có nhiều bánh kẹo như bây giờ thì hầu như ở miền Tây, cứ đến Tết là nhà nào cũng đổ bánh, ghé nhà nào chơi cũng được mời.

Tuy nhà ai cũng có bánh kẹp nhưng hương vị mỗi nhà mỗi khác. Người thích béo, người thích ngọt, khi ngồi ăn lại chia sẻ công thức với nhau.

Riêng nhà mình, cứ Tết đến là mẹ và mấy chị em lại đổ bánh kẹp, vừa ăn vừa tặng và còn để dành đãi khách quý”, anh Tình nhớ lại.

Ảnh: Chuyện nhà Út Tình