Cục Hàng không yêu cầu bảo đảm an toàn bay trước diễn biến tại Trung Đông

Trước diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các hãng hàng không và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá rủi ro, chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn bay.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết một số quốc gia đã đóng cửa hoặc hạn chế không phận, kéo theo gián đoạn đáng kể đối với các tuyến bay quốc tế, đặc biệt các đường bay nối châu Âu - châu Á. Trước tình hình này, cơ quan quản lý yêu cầu các hãng thường xuyên cập nhật cảnh báo an toàn, thông báo tin tức hàng không, thông tin từ nhà chức trách các nước và các tổ chức hàng không quốc tế để kịp thời đưa ra quyết định vận hành phù hợp.

Các hãng có đường bay đi, đến hoặc bay qua khu vực bị ảnh hưởng phải chủ động đánh giá nguy cơ, xây dựng phương án khai thác thay thế khi cần thiết, lựa chọn đường bay an toàn, tránh khu vực có rủi ro cao. Mọi thay đổi kế hoạch khai thác phải báo cáo kịp thời để phối hợp xử lý.

Trước diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến không phận một số quốc gia, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng chủ động đánh giá rủi ro, điều chỉnh kế hoạch bay quốc tế.

Cục cũng yêu cầu các hãng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với hành khách khi điều chỉnh lịch bay hoặc hủy chuyến; thông tin rõ nguyên nhân, bố trí phương án hỗ trợ phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành khách.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được giao chủ động xây dựng giải pháp điều hành đối với các chuyến bay phải thay đổi lịch trình, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các đơn vị liên quan. Các cảng hàng không, cảng vụ và đơn vị phục vụ mặt đất phải tăng cường phối hợp, chuẩn bị phương án hỗ trợ hành khách, duy trì an ninh, trật tự tại khu vực cảng hàng không.

Phòng Vận tải hàng không được giao theo dõi sát tình hình, tổng hợp kế hoạch khai thác của các hãng, tham mưu biện pháp quản lý, điều hành phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động vận tải hàng không thông suốt và an toàn.