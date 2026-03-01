Tăng Thanh Hà dạo chơi Paris lúc sáng sớm

Sau Tết Nguyên đán, Tăng Thanh Hà đang có chuyến vi vu nước Pháp.

Nữ diễn viên cho biết do bị jetlag, chưa kịp thích ứng với múi giờ tại Paris - chậm hơn Việt Nam 6 tiếng vào mùa đông - nên cô tản bộ, khám phá thủ đô nước Pháp lúc tờ mờ sáng.

Bà xã doanh nhân Louis Nguyễn dạo bước qua cung điện Petit Palais, hiện là Bảo tàng Mỹ thuật của Paris. Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi bật tại Paris mang đặc trưng phong cách Beaux-Arts của Pháp cuối thế kỷ 19.

Nữ diễn viên cũng có dịp tham quan Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) lúc vắng vẻ. Đây là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Paris và Pháp nên luôn tấp nập du khách tham quan, chụp hình trong ngày.

Hệ thống đèn đường và ánh sáng từ các tòa nhà tạo nên khung cảnh lãng mạn tại khu vực đại lộ Champs-Élysées.

Bà mẹ ba con dạo bộ dọc theo sông Seine, ngắm thành phố Paris lúc trời vừa hửng sáng, khi đèn đường vẫn còn rọi vàng trên mặt nước.

Cô check in với khung cảnh vườn Tuileries phía xa. Khu vườn có tuổi đời hơn 500 năm nằm giữa trung tâm thủ đô Paris, nối liền quảng trường Place de la Concorde với cung điện Louvre.