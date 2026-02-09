Gà đồi nướng Gia Lai, bún mắm Châu Đốc hút khách tại hội chợ mùa Xuân

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Tại đây, phân khu ẩm thực 'Xuân mỹ vị' thu hút đông đảo thực khách khi giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng nổi tiếng các vùng miền như thắng cố, bò thốt nốt, bánh cuốn Bắc Ninh, cơm tấm, bún cá cay, bánh đa cua và nem cua bể...

Gian hàng đến từ làng Kgiang, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai giới thiệu các món ăn truyền thống của người Ba Na như cơm lam, gà nướng và thịt nướng. Đoàn gồm 8 người di chuyển từ Tây Nguyên ra Hà Nội từ ngày 31/1 để tham gia hội chợ.

Gà nướng được bán với giá 500.000 đồng/con; thịt có giá 150.000 đồng/xiên lớn và 50.000 đồng/xiên nhỏ; cơm lam dao động 80.000–120.000 đồng/ống.

Chủ gian hàng Đinh Thị Hà (40 tuổi) cho biết ngày đầu tiên chị mang ra khoảng 40-50 con gà; khi bán hết lại liên hệ người nhà gom thêm và gửi ra Hà Nội bằng xe khách. Sau ba ngày mở bán, gian hàng đã tiêu thụ hơn 100 con gà.

Theo chị Hà, lượng khách những ngày đầu tuần ở mức vừa phải, song chị kỳ vọng từ nay đến khi hội chợ kết thúc sẽ bán thêm khoảng 300-400 con. Đây là lần thứ ba chị tham gia bán hàng tại Hà Nội, với mong muốn giới thiệu và quảng bá ẩm thực Tây Nguyên thông qua các món ăn sử dụng gia vị truyền thống và nước chấm muối é đặc trưng.

Với thực khách dùng tại chỗ, gà được chặt xé vừa miếng, để lộ lớp da giòn bóng và phần thịt bên trong vẫn giữ độ ẩm, bày biện đẹp mắt trên đĩa lót lá chuối. Điểm nhấn của mẹt gà nằm ở khay đồ chấm đa dạng, gồm muối lá é xanh mướt, muối lạc giã nhỏ cùng nhiều chanh tươi để thực khách tự điều chỉnh hương vị.

Gian hàng bún mắm miền Tây đến từ Châu Đốc (An Giang) luôn khiến thực khách dừng chân bởi nồi nước dùng nghi ngút khói, tỏa hương mắm đậm đà, đặc trưng khó lẫn.

Nước dùng bún mắm miền Tây gây ấn tượng bởi sắc nâu nhạt đặc trưng, độ sánh vừa và hương thơm nồng nàn khó lẫn. Món ăn được nấu chủ yếu từ mắm cá linh hoặc cá sặc, rây lọc kỹ lấy nước cốt, kết hợp cùng sả cây, cà tím, nước dừa tươi và nước hầm xương heo để tạo vị ngọt hậu tự nhiên. Để cân bằng vị mặn của mắm, người nấu thường thêm đường thốt nốt hoặc trái dứa, giúp nước dùng có vị mặn, ngọt hài hòa, không gắt.

Ốc nhồi được bày trên mẹt tre với những con ốc vỏ nâu sẫm, nhồi đầy nhân thịt băm trộn mộc nhĩ, sả và gia vị. Phần nhân dậy mùi thơm kết hợp với độ dai giòn của thịt ốc, mang lại cảm giác chắc miệng cho thực khách. Món ăn có giá 50.000 đồng/6 con.

Những khay bánh bò thốt nốt vàng ươm được xếp chồng gọn gàng, thu hút ánh nhìn với giá 15.000 đồng/chiếc. Điểm làm nên sức hấp dẫn của món bánh là hương thơm đặc trưng của đường thốt nốt hòa quyện cùng vị béo của nước cốt dừa; khi thưởng thức, bánh có độ xốp mềm, hơi dai nhẹ và vị ngọt thanh, không gây ngán.

Quầy đồ ăn Hải Phòng quy tụ nhiều món đặc trưng nổi tiếng như bánh mì que, bún cá cay, bánh đa cua, nem cua bể, thu hút đông đảo thực khách xếp hàng chờ đợi thưởng thức.

Nem vuông cua bể được bày trí bắt mắt trên mẹt, ăn kèm rau sống, có giá 80.000 đồng/chiếc.

Anh Phạm Đức Phương (quê Bắc Ninh) cho biết có hơn 15 năm kinh nghiệm tham gia các hội chợ, sự kiện và concert. Đến với hội chợ, anh mang theo món bánh cuốn đặc trưng của quê hương Bắc Ninh, với điểm khác biệt là sử dụng dầu điều, tạo độ ngậy và hương thơm riêng so với bánh cuốn Hà Nội hay các địa phương khác. Theo anh Phương, tình hình kinh doanh những ngày qua ở mức ổn định; anh không đặt nặng kỳ vọng về lượng khách mà tập trung phục vụ thực khách bằng tâm huyết và phong cách riêng.

Hàng cơm tấm Sài Gòn có giá 65.000 đồng/suất, được nhiều du khách lựa chọn làm bữa trưa khi tham quan hội chợ.

Du khách đến đây còn có dịp nếm thử thắng cố, món ăn đặc trưng của đồng bào Mông thường xuất hiện tại các chợ phiên vùng cao, được nấu trong chảo gang lớn và tỏa hương gia vị núi rừng.

Thịt băm cuốn lá và nem chua nướng, những món ăn đặc trưng của vùng Tây Bắc Sơn La, được bán với giá 80.000 đồng/chiếc.