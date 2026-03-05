Muốn món ăn “chuẩn nhà hàng” đừng bỏ qua những mẹo nêm nếm này

Nêm muối đúng lúc với rau củ

Với các loại rau lá mềm, nhanh chín như cải, rau muống, mồng tơi hay bắp cải, nên đợi rau gần chín, ráo bớt nước rồi mới cho muối. Nếu nêm quá sớm, rau dễ bị mềm nhũn, mất màu xanh và giảm hương vị tự nhiên.

Ngược lại, các loại củ cứng như cà rốt, bí đỏ, khoai tây, củ cải trắng… nên được nêm muối sớm hơn, khoảng 1-2 phút trước khi xào hoặc chiên để gia vị thấm đều và đậm đà hơn.

Nêm nếm là yếu tố quyết định hương vị món ăn

Cách dùng muối khi chế biến thịt, cá

Không phải món nào cũng nên ướp muối từ đầu. Với thịt heo, gà, vịt hoặc cá đem chiên, có thể ướp muối trước để tăng độ đậm đà. Tuy nhiên, nếu dùng để luộc hoặc hầm, nên nấu một thời gian rồi mới nêm để tránh làm thịt bị khô.

Riêng thịt bò hầm, nên cho muối trước khi tắt bếp khoảng 10 phút để thịt mềm và thấm vị hơn. Khi xào thịt cùng rau, thời điểm hợp lý để thêm muối là khoảng 2 phút trước khi tắt bếp, giúp rau giữ màu đẹp và thịt vẫn mềm ngọt.

Những lưu ý khi sử dụng các loại gia vị khác

Nước mắm: Để giữ được mùi thơm đặc trưng, nên cho nước mắm vào khi món ăn đã chín. Nêm quá sớm dễ làm bay mùi và giảm giá trị dinh dưỡng. Với món canh, nên nêm xong rồi tắt bếp ngay.

Đường: Khi thắng đường tạo màu, chỉ nên đun đến khi đường chuyển vàng nhạt. Nếu để quá lửa, đường sẽ cháy sậm màu, khiến món ăn có vị đắng.

Hạt tiêu: Không nên ướp tiêu từ đầu vì nhiệt cao sẽ làm mất hương thơm. Tốt nhất rắc tiêu sau khi món ăn đã chín để giữ mùi vị và tăng độ hấp dẫn.

Giấm: Thời điểm cho giấm tùy thuộc từng món. Với món xào như khoai tây hay giá đỗ, nên thêm giấm từ đầu để tạo vị chua nhẹ. Trong khi đó, các món chua ngọt như sườn xào nên cho giấm ở giai đoạn cuối để cân bằng vị béo.

Bơ: Nên cho bơ vào khi món ăn đã chín và còn nóng để bơ tan chảy, tạo hương thơm hấp dẫn.

Hạt nêm: Nên nêm hạt nêm trước khi tắt bếp để gia vị kịp tan đều, giúp món ăn hài hòa hơn.

Gừng: Để khử mùi tanh hiệu quả, nên cho gừng vào sau khi nước đã sôi thay vì ngay từ đầu.