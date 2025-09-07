Loại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, cực tốt cho mắt lại dễ chế biến thành nhiều món ngon

Dọc mùng - Loại rau giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt

Dọc mùng, một loại rau quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam như canh chua và bún, không chỉ là nguyên liệu ẩm thực phổ biến mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít ai biết đến. Dọc mùng chứa nhiều vitamin A và vitamin E, hai dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe mắt. Đặc biệt, chúng giúp ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng, một nguyên nhân phổ biến gây mù ở người cao tuổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ đủ lượng vitamin A và vitamin E có thể cải thiện thị lực và hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt, kể cả sau phẫu thuật mắt bằng laser.

Theo Đông y, dọc mùng có vị nhạt, tính mát, không độc và được sử dụng như một thực phẩm thanh nhiệt giải khát. Khi khô héo, bẹ dọc mùng được gọi là Phùng thu can, có tác dụng thanh nhiệt và giải chất béo rất tốt và an toàn.

Món ngon với dọc mùng

1. Bún móng giò dọc mùng

Nguyên liệu:

1 kg bún

1 kg móng giò

500 gr dọc mùng, 200 gr giò sống, 2 quả cà chua, hành tươi, rau mùi tàu, bột nghệ

Gia vị: Nước mắm, bột ngọt, tiêu

Cách chế biến:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu: Ngâm và rửa sạch phần móng giò, sau đó cắt thành khúc vừa ăn. Dọc mùng cắt nhỏ, vắt ráo nước, cà chua cắt múi cau, các loại rau thái nhỏ

Bước 2: Ướp nguyên liệu: Phần giò sau khi cắt ướp với 1 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng bột nghệ và ướp trong vòng 20 phút

Bước 3: Nấu bún: Ướp thịt trong 20 phút với 2 lít nước, sau đó nặn phần giò sống vào.

Trong lúc đó xào dọc mùng và cà chua để tạo màu và hương vị thơm cho món bún. Sau 20 phút, thịt đã mềm, bạn cho dọc mùng và cà chua vào nồi nấu với móng giò để tạo vị chua tự nhiên và màu sắc đẹp mắt. Cuối cùng, thêm ½ muỗng bột ngọt, 1 muỗng nước mắm, rau gia vị là tắt bếp và món ăn hoàn tất.

Thành phẩm: Món ăn đẹp mắt với sắc xanh của dọc mùng, sắc đỏ của cà chua hòa quyện với thịt giò móng thơm ngon, vị chua thanh đậm đã tạo nên một bún móng giò dọc mùng ngon và hấp dẫn.

Bún móng giò dọc mùng

2. Nộm dọc mùng

Nguyên liệu:

5 nhánh dọc mùng (bạc hà)

50g đậu phộng (tách vỏ)

2 nhánh rau húng lủi

1 nhánh rau tía tô

Tỏi băm, ớt sừng băm, nước cốt chanh

Gia vị: Muối, đường, nước mắm.

Cách chế biến:

Bước 1 Sơ chế dọc mùng:

Dọc mùng bạn tước lớp vỏ xanh bên ngoài, rửa sạch, cắt thành từng lát xéo và ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút.

Sau 10 phút, bạn chắt bỏ nước ngâm, vắt dọc mùng ráo rồi cho vào tô lớn. Bạn thêm 1/2 muỗng cà phê muối vào tô đựng dọc mùng, trộn đều và ướp khoảng 15 phút

Bước 2: Sơ chế rau thơm và rang đậu:

Húng lủi, tía tô bạn lặt lấy ngọn và lá non rồi rửa sạch, cắt nhỏ.

Bạn bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì giảm lửa nhỏ và cho đậu phộng vào rang khoảng 8 - 10 phútđến khi đậu chín thì tắt bếp. Đợi đậu phộng hơi nguội thì bạn dùng tay chà xát để loại bỏ lớp vỏ lụa rồi cho đậu vào cối, giã dập.

Bước 3 Pha nước mắm trộn:

Bạn cho 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1.5 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1/2 muỗng cà phê tỏi băm, 1/2 muỗng cà phê ớt băm vào chén rồi khuấy đều cho các gia vị quyện vào nhau.

Bước 4 Trộn nộm:

Dọc mùng sau khi ngâm xong bạn vắt cho thật ráo nước rồi cho vào tô. Sau đó, bạn rưới phần nước mắm đã pha lên, cho húng lủi và tía tô cắt nhỏ vào trộn đều rồi gắp nộm ra dĩa, rắc đậu phộng lên trên là có thể thưởng thức rồi.

Vậy là bạn đã hoàn thành xong món nộm dọc mùng giòn dai, hấp dẫn. Với sự kết hợp giữa dọc mùng giòn giòn, đậu phộng bùi béo xen lẫn với vị chua cay của phần nước sốt, món nộm trở nên hấp dẫn và ngon miệng. Bạn có thể ăn kèm với bánh đa hoặc bánh phồng tôm để thưởng thức một bữa ăn ngon.

Nộm dọc mùng

3. Dọc mùng xào tôm tươi

Nguyên liệu: Cho 4 người

Dọc mùng 3 nhánh

Tôm tươi 200 gr

Hành lá 1 nhánh

Tỏi băm 1 muỗng canh (hoặc hành tím băm tùy thích)

Dầu ăn 1/2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít(muối/ hạt nêm/ tiêu)

Cách chế biến:

Sơ chế dọc mùng:

Dọc mùng bạn tước vỏ, cắt miếng xéo vừa ăn và cho vào thau đựng nước muối loãng, ngâm khoảng 15 phút cho bớt nhựa rồi vớt ra, vắt nước để ráo.

Sơ chế tôm:

Tôm ngắt bỏ đầu và đuôi, rồi bóc bỏ vỏ, lấy chỉ, sau đó đem tôm rửa sạch với nước.

Ướp tôm với 1/4 muỗng cà phê muối trong vòng khoảng 5 phút.

Xào dọc mùng với tôm:

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1/2 muỗng canh dầu ăn cùng 1 muỗng canh tỏi băm và phi thơm.

Khi tỏi đã vàng, thơm, cho tôm vào xào trên lửa lớn khoảng 2 phút cho tôm chín và săn lại.

Tiếp theo, cho dọc mùng vào xào chung với tôm khoảng 2 phút nữa. Vẫn để lửa lớn, nêm 1 muỗng canh hạt nêm, đảo đều cho các nguyên liệu và gia vị hòa quyện.

Cuối cùng, bạn nêm nếm lại cho vừa ăn, rắc hành lá cắt nhỏ và tiêu xay vào là có thể thưởng thức ngay.

Thành phẩm:

Dọc mùng xào tôm tươi đã hoàn thành rồi. Dọc mùng giòn giòn, tôm chắc và ngọt thịt được nêm nếm vừa ăn rất hấp dẫn.

Món này ăn kèm với chén cơm nóng nữa thì tuyệt cú mèo luôn. Chúc bạn thành công!

Dọc mùng xào tôm tươi

4. Canh chua dọc mùng

Nguyên liệu:

1 con cá hoặc đầu cá

Dọc mùng

Thơm

Ngò ô

Me khô

Đậu bắp

Cà chua

Tỏi, ớt

Gia vị: muối, tiêu, dầu ăn, nước mắm, đường.

Cách chế biến:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

Cá mua về bạn cắt ra thành các miếng rồi ngâm rửa sạch với nước muối pha loãng. Để ráo nước một chút rồi ướp với 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê muối, để cá nghỉ khoảng 10 phút.

Dọc mùng rửa sạch rồi gọt bỏ vỏ, cắt vạt chéo thành các miếng nhỏ đều nhau. Đậu bắp rửa sạch, cắt bỏ phần đầu và đuôi rồi cắt thành các miếng nhỏ, nếu không thích nhựa của đậu bắp chảy ra thì bạn có thể để nguyên. Thơm gọt vỏ, lấy hết các mắt ra ngoài rồi cắt thành miếng vừa ăn. Cà chua rửa sạch, cắt theo hình múi cau. Ngò ô rửa sạch rồi cắt thành từng khúc. Tỏi băm nhuyễn để phi thơm.

Bước 2: Nấu canh chua dọc mùng với cá

Cho me khô và 1 ít nước vào chảo rồi bật bếp nấu để lấy nước me. Dằm me cho tan ra rồi khi nước me đã sôi, đem lọc qua rây để bỏ hạt, chỉ lấy nước.

Đặt nồi lên bếp và đổ nước vào nấu canh, cho phần nước me vừa lọc vào nồi. Trong lúc đợi nước sôi, lấy chảo khác cho 1 ít dầu vào chảo để phi thơm tỏi. Khi thấy tỏi hơi vàng thì lấy tỏi ra, giữ lại dầu rồi tiếp tục cho cà chua vào tao sơ để ra nước, cà chua vừa mềm tới thì cho thẳng vào nồi canh đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cho thơm vào nồi để nước ngọt hơn. Nêm thêm 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối.

Khi nước vừa sôi cho cá vào, nấu khoảng 5 phút khi nước sôi lại lần nữa thì vớt cá ra để cá không bị nát rồi tiếp tục cho đậu bắp, dọc mùng vào nấu. Nước sôi lại, bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình bạn rồi cho cá vào nồi để cá nóng. Sau đó tắt bếp, cho ngò ô và tỏi phi và ớt vào.

Thành phẩm: Vậy là món canh chua dọc mùng nấu kèm với cá đã hoàn tất. Bạn múc canh ra tô, gắp cá ra đĩa và có thể ăn kèm với cơm, bún. Chúc các bạn thành công!

Canh chua dọc mùng

5. Dọc mùng xào thịt bò

Nguyên liệu: Cho 4 người

Thịt bò 400 gr

Dọc mùng 3 nhánh

Hành tây 1 củ

Hành lá 1 nhánh

Dầu tỏi phi 1/2 muỗng canh

Dầu hào 1 muỗng canh

Nước tương 1 muỗng canh

Dầu ăn 1/2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu)

Cách chế biến:

Sơ chế và ướp thịt bò:

Thịt bò mua về rửa qua với nước muối loãng rồi rửa sạch lại với nước, để ráo.

Cắt thịt bò thành miếng vừa ăn và ướp với 1 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng canh dầu tỏi phi, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng canh đường và trộn đều, để khoảng 10 phút cho thịt bò thấm gia vị.

Sơ chế các nguyên liệu khác:

Hành tây bạn lột vỏ, rửa sạch và cắt múi cau. Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ.

Dọc mùng tước vỏ, cắt miếng xéo vừa ăn. Sau đó, đem dọc mùng đi ngâm với nước muối loãng khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch, để ráo.

Xào thịt bò với dọc mùng:

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1/2 muỗng canh dầu ăn.

Dầu nóng thì cho thịt bò vào, xào lửa lớn khoảng 3 phút cho thịt bò chín tới thì gắp ra dĩa.

Cho hành tây và dọc mùng vào chảo đang đun trên bếp, xào đều tay khoảng 5 phút đến khi các nguyên liệu trên chín thì cho toàn bộ thịt bò vào lại.

Xào đều tay thêm khoảng 2 phút nữa cho hỗn hợp thịt bò, dọc mùng và hành tây chín, nêm nếm vừa ăn, thêm hành lá cắt nhỏ, rắc 1 ít tiêu rồi múc ra dĩa là có thể thưởng thức ngay.

Thành phẩm:

Dọc mùng xào thịt bò sau khi hoàn thành dậy mùi thơm từ tiêu xay rất hấp dẫn.

Dọc mùng, hành tây giòn giòn, thịt bò mềm không bị dai được nêm nếm vừa ăn, thưởng thức ngay khi còn nóng cùng bát cơm trắng nữa thì cực hao cơm đấy!

Dọc mùng xào thịt bò

6. Bún ốc dọc mùng

Nguyên liệu: Cho 4 người

Ốc mít 1 kg (hoặc loại ốc khác tùy sở thích)

Đậu hũ 1 miếng (500gr)

Dọc mùng 100 gr

Cà chua 2 quả

Rau răm 2 nhánh

Lá tía tô 3 nhánh

Hành lá 4 nhánh

Sả 1 nhánh

Ớt hiểm 50 gr

Hành tím 4 củ

Tỏi 1 muỗng canh (băm nhuyễn)

Củ nghệ 1 muỗng cà phê (băm nhuyễn)

Nước mẻ 100 ml

Nước hầm xương 500 ml

Bún tươi 1 kg

Rau ăn kèm 1 ít (hoa chuối/ giá/ húng quế)

Dầu ăn 9 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Hạt nêm/ bột ngọt 1 ít

Cách chế biến:

Luộc và lấy thịt ốc:

Cho ốc vào ngâm với nước có 1 ít ớt cắt nhỏ trong 3 tiếng rồi rửa lại với nước nhiều lần.

Ốc cho vào nồi với 1 ít nước và 1 nhánh sả, luộc đến khi ốc chín thì vớt ra, để nguội rồi tách lấy phần thịt.

Cắt và ướp thịt ốc:

Thịt ốc cắt nhỏ, thêm vào 1 củ hành tím băm, 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng cà phê nghệ băm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 trái ớt băm, trộn đều, ướp 30 phút để ốc thấm gia vị.

Sơ chế các nguyên liệu khác:

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 5 muỗng canh dầu ăn, đun với lửa vừa đến khi dầu nóng thì cho đậu hũ đã cắt nhỏ vào chiên vàng đều các mặt.

Cà chua rửa sạch, cắt miếng như hình múi cau. Hành tím còn lại lột vỏ, cắt lát mỏng.

Rau răm, lá tía tô, hành lá rửa sạch, cắt nhỏ. Dọc mùng lột vỏ, rửa sạch, cắt xéo.

Xào thịt ốc:

Bắc chảo lên bếp với 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì cho phần thịt ốc đã ướp vào xào khoảng 1 phút rồi thêm 1/2 phần rau răm, lá tía tô và hành lá đã cắt vào đảo đều, cho ra tô.

Nấu nước dùng:

Bắc nồi lên bếp với 2 muỗng canh dầu ăn với phần hành tím cắt lát vào, phi thơm.

Tiếp theo bạn cho cà chua vào, xào 1 phút rồi cho 300ml nước luộc ốc, 100ml nước mẻ và 500ml nước hầm xương vào cùng.

Khi nước sôi thì cho phần đậu hũ đã chiên và dọc mùng vào nhấn nhẹ cho ngập nước.

Đun đến khi nước sôi thêm lần nữa, bạn cho phần ốc đã xào và phần rau còn lại vào, đảo đều đến khi nước sôi lên. Nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Thành phẩm: Món bún ốc dọc mùng có mùi thơm đặc trưng lan tỏa. Bạn chỉ cần gắp miếng bún, ăn cùng với 1 ít rau ăn kèm thì quá hấp dẫn đấy. Miếng ốc giòn giòn dai dai, nước dùng cay cay và vị ngọt tự nhiên của các nguyên liệu làm kích thích vị giác vô cùng.

Bún ốc dọc mùng

7. Dọc mùng xào lòng gà

Nguyên liệu:

Dọc mùng 3 nhánh

Lòng gà 100 gr (bộ lòng 1 con gà)

Hành tây 1 củ

Hành tím 1 củ

Ớt tươi 2 trái

Hành lá 1 nhánh

Dầu hào 1 muỗng canh

Dầu ăn 1/2 muỗng canh

Nước mắm 1/2 muỗng canh

Bột canh 1/4 muỗng canh

Giấm 1 ít

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ hạt nêm/ tiêu)

Cách chế biến:

Sơ chế và ướp lòng gà:

Lòng gà mua về cho vào thau cùng 200ml nước, 1 muỗng canh giấm và 1 muỗng canh muối ngâm 7 - 10 phút rồi rửa sạch lại sau đó dùng dao cắt miếng vừa ăn.

Ướp lòng gà với 1/4 muỗng canh hạt nêm, 1/4 muỗng canh bột canh, 1/2 muỗng canh nước mắm, trộn đều và để khoảng 15 phút cho lòng gà ngấm gia vị.

Sơ chế các nguyên liệu khác:

Hành tây lột vỏ, rửa sạch, cắt múi cau. Ớt rửa sạch cắt nhỏ.

Hành tím bóc vỏ, băm nhuyễn. Hành lá rửa sạch và cắt nhỏ.

Dọc mùng tước vỏ, cắt miếng xéo và ngâm vào nước muối pha loãng khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước lạnh, vớt ra để ráo.

Xào dọc mùng với lòng gà:

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1/2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng bạn cho hành tím băm nhuyễn vào và phi thơm.

Hành thơm thì cho toàn bộ lòng gà vào, xào đều tay trên lửa vừa khoảng 10 phút đến khi lòng chín và săn lại thì vớt ra dĩa để riêng.

Cho vào chảo đang nóng trên bếp hành tây và dọc mùng, xào đều tay trên lửa vừa khoảng 2 - 3 phút. Nêm 1 muỗng canh dầu hào, trộn đều rồi cho toàn bộ lòng gà vào xào chung.

Đảo đều thêm khoảng 1 phút nữa, các nguyên liệu đã chín thì bạn nêm nếm vừa ăn, thêm hành lá cắt nhỏ và múc ra dĩa là có thể thưởng thức ngay.

Thành phẩm:

Dọc mùng xào lòng gà sau khi hoàn thành dậy mùi thơm rất hấp dẫn. Bạn có thể rắc thêm 1 ít tiêu, trang trí ớt tươi cho thêm phần bắt mắt.

Lòng gà dai, giòn giòn sật sật, dọc mùng và hành tây xào tới đều giữ được độ giòn, không bị mềm ăn rất thích miệng. Nào, chần chờ gì nữa, vào bếp trổ tài thử ngay bạn nhé!

Dọc mùng xào lòng gà

8. Canh hàu dọc mùng

Nguyên liệu:

Hàu nguyên vỏ 1 kg (hoặc 300 gr ruột hàu)

Dọc mùng 100 gr

Cà chua 20 gr

Hành lá 10 gr

Hành khô 1 củ

Muối trắng 2 muỗng cà phê

Dầu ăn 1 muỗng canh

Me hoặc mẻ 1 ít

Cách chế biến:

Sơ chế dọc mùng: Đầu tiên, bạn dùng dao tước sạch vỏ dọc mùng và thái thành từng lát. Để tránh dọc mùng bị thâm và hạn chế bị ngứa, bạn thái đến đâu phải thả vào chậu nước ngâm chung với muối trắng đến đó. Tiếp đến, bạn đeo găng tay rồi dùng sức vắt dọc mùng cho ráo nước. Lặp đi lặp lại như vậy khoảng 5, 6 lần rồi để riêng dọc mùng ra rổ. Trong lúc vắt dọc mùng bạn hãy tranh thủ đun một nồi nước sôi và thêm 1 muỗng cà phê muối trắng để tiết kiệm thời gian hơn nha. Nước sôi rồi bạn cho dọc mùng vào chần sơ khoảng 5 phút. Nước sôi bùng thì tắt bếp, đổ dọc mùng ra một chậu nước lạnh đã chuẩn bị sẵn trước đó. Xả và bóp thêm lần nữa cho dọc mùng sạch hết chất ngứa, như vậy, sẽ đảm bảo an toàn khi ăn hơn.

Sơ chế nguyên liệu khác: Hàu sau khi mua về, bạn đem ngâm rửa sạch cho ra hết chất bẩn bên trong ruột thì tiến hành tách vỏ, chỉ lấy phần ruột.

Nấu canh hàu dọc mùng: Cho nồi lên bếp đợi nóng, rồi cho 1 muỗng canh dầu ăn vào.

Tiếp theo, bạn cho hành khô đã thái mỏng vào phi thơm. Khi hành khô đã vàng đều và dậy mùi thơm, bạn cho cà chua vào đảo đều cho mềm để tạo màu sắc hấp dẫn cho món ăn. Nêm một chút muối cho cà chua nhanh chín. Kế đến, bạn nhanh tay cho hàu đã sơ chế vào đảo sơ sao cho hàu vừa chín tới. Sau đó, bạn vớt hàu vừa thực hiện ra để riêng bên ngoài. Cho thêm 1.5 lít nước vào nồi, rồi đun nước cà chua với lửa nhỏ khoảng 20 phút rồi thả mùng vào. Sau đó, bạn tạo độ chua cho nước bằng cách lọc mẻ hoặc thả me vào nồi. Tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mà chỉnh liều lượng nhé. Cuối cùng, thả phần hàu được làm chín lúc nảy vào, đảo đều tất cả nguyên liệu, nêm nếm lại gia vị, rắc hành lá thái nhỏ rồi tắt bếp.

Canh hàu dọc mùng