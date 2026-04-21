Rán đậu, nhớ chọn miếng có đặc điểm này đậu mới vàng ươm, giòn trong mềm ngoài lại chẳng lo bị nát bét

Đậu phụ rán là món ăn dân dã, quen thuộc nhưng luôn được lòng nhiều người nhờ lớp vỏ giòn rụm, bên trong mềm béo, dễ ăn. Đặc biệt, khi chấm cùng nước mắm chua cay mặn ngọt, hương vị lại càng thêm đậm đà, cuốn hút.

Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng đậu bị dính chảo, vỡ nát, mất đi độ đẹp mắt. Vì vậy, chỉ cần ghi nhớ 4 mẹo nhỏ dưới đây, bạn sẽ rán được những miếng đậu vàng ươm, giòn ngon mà vẫn nguyên vẹn.

Chọn đậu phù hợp

Đậu phụ có nhiều loại, từ mềm đến cứng, nhưng không phải loại nào cũng thích hợp để rán. Khi chọn đậu, nên ưu tiên loại đậu cứng, chắc tay. Đậu già sẽ ít bị vỡ khi chế biến, đồng thời khi rán lên cũng dậy mùi thơm và có độ giòn ngon hơn.

Rán đậu, chảo rán phải sạch

Trước khi rán, hãy đảm bảo chảo được làm sạch hoàn toàn. Không nên dùng búi sắt cọ rửa vì dễ làm xước bề mặt chảo, khiến đậu càng dễ dính. Chỉ cần đổ nước nóng vào để làm mềm cặn bám, sau đó rửa lại là đủ.

Với chảo thường, bạn có thể đun nóng chảo rồi cho một ít giấm vào, láng đều xung quanh rồi đổ đi. Khi chảo khô, cho dầu vào, đợi dầu nóng mới thả đậu vào rán sẽ hạn chế dính chảo.

Tốt nhất, nên có một chiếc chảo chuyên dùng để rán, tránh dùng chung với chảo xào nấu để giảm tình trạng bám dính.

Để ráo trước khi rán đậu

Sau khi cắt đậu, bạn nên để ráo nước trước khi cho vào chảo. Đậu còn ướt không chỉ gây bắn dầu mà còn khiến đậu dễ dính và khó giòn. Nếu cần, hãy dùng khăn giấy thấm khô bề mặt miếng đậu để đạt hiệu quả tốt hơn.

Chống dính cho chảo

Với chảo chống dính, bạn có thể yên tâm sử dụng mà không cần thêm bước xử lý. Nhưng nếu dùng chảo thường, hãy làm nóng chảo rồi xát một lát gừng tươi lên đáy và thành chảo trước khi cho dầu vào. Khi gừng kết hợp với dầu sẽ tạo một lớp màng giúp hạn chế dính.

Ngoài ra, một mẹo nhỏ khác là sau khi dầu sôi, bạn rán sơ một quả trứng trước rồi mới cho đậu vào, hiệu quả chống dính cũng rất tốt.

Lưu ý, chỉ nên cho đậu vào khi dầu đã đủ nóng. Nếu dầu chưa đạt nhiệt độ, đậu sẽ dễ bị dính. Ngược lại, dầu quá nóng lại khiến đậu nhanh cháy, không tốt cho sức khỏe.

Lượng dầu nên đủ để ngập khoảng 1/4-1/3 miếng đậu, giúp đậu chín đều và giòn hơn. Không nên để dầu bốc khói rồi mới rán vì sẽ làm đậu dễ cháy.

Khi rán đậu, giữ lửa ở mức vừa. Đồng thời, không nên cho quá nhiều đậu vào cùng lúc để tránh làm giảm nhiệt độ dầu, khiến đậu chín không đều.

Nếu chẳng may đậu bị dính chảo, đừng vội lật hay gỡ mạnh tay vì sẽ làm vỡ miếng đậu. Hãy tắt bếp, nghiêng chảo để dầu dồn về một phía, đợi chảo nguội bớt, đậu sẽ tự bong ra dễ dàng hơn.

Chúc bạn thực hiện thành công và có món đậu phụ rán vàng giòn, hấp dẫn cho bữa cơm gia đình!