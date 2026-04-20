Luộc lòng lợn bao nhiêu phút thì chín và trắng giòn?

Cách chọn lòng lợn ngon

Lòng lợn là món ăn yêu thích của nhiều người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sơ chế sao cho ngon.

Theo kinh nghiệm của nhiều người, muốn mua được lòng ngon, bạn nên đi chợ sớm và chọn loại đầu lòng, cuống bé, thành dày, ống ruột căng và tròn.

Khi quan sát bằng mắt thường, bạn sẽ thấy lòng ngon thường có màu trắng hồng, chất dịch bên trong màu trắng sữa và ngửi không có mùi lạ.

Ngược lại, nếu lòng lợn màu hơi đục, chạm nhẹ tay vào không thấy có sự đàn hồi thì không nên mua. Vì đó có thể là lòng không ngon, lòng cũ.

Bên cạnh đó, lòng non của lợn hay bị đắng nên khi mua, bạn tránh chọn loại lòng mỏng, thành dẹt, chất dịch bên trong màu vàng. Phần lòng này thường bị dai và đắng.

Món lòng lợn luộc hấp dẫn, ăn cùng nước mắm mặn hoặc mắm tôm đều ngon. Ảnh: Trang Lê

Luộc lòng lợn bao nhiêu phút thì chín?

Sau khi chọn được lòng lợn ngon, bạn cần biết sơ chế đúng cách thì lòng mới sạch và đảm bảo chất lượng.

Tùy sở thích, người ta sẽ có cách làm sạch lòng khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là lộn trái lòng hoặc bơm nước, nhồi củ hành khô/tỏi khô vào rồi vuốt sạch chất dịch bên trong.

Sau đó, người ta khử mùi cho lòng bằng cách bóp với giấm hoặc chanh/muối. Một số người còn dùng bột mì hoặc gừng, rượu để làm sạch và khử mùi cho lòng lợn.

Lòng lợn sau khi sơ chế cẩn thận sẽ được đem luộc, chế biến thành các món ăn tùy ý.

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, lòng lợn là thực phẩm nhanh chín, chỉ cần luộc 4-5 phút (tính từ lúc nước sôi) là có thể vớt ra. Tuy nhiên, tùy loại và độ dày của thành lòng mà thời gian luộc có thể tăng hoặc giảm ít phút.

Đơn giản hơn, bạn có thể để ý từ khi cho lòng vào luộc, chờ đến lúc nước sôi bùng lại, thêm 1-2 phút là lòng chín rồi nhanh tay vớt ra.

Lưu ý khi luộc lòng

Để lòng luộc ngon và giòn thì khi sơ chế, bạn cần lưu ý không bóp hay tác động vào lòng quá nhiều. Vì điều này sẽ khiến lòng càng bị dai, ăn không ngon.

Khi luộc lòng, bạn nên cho chút gừng vào nước để lòng thơm ngon hơn, giảm mùi đặc trưng.

Đặc biệt, bạn phải chú ý chờ nước sôi bùng lên mới thả lòng vào luộc. Vì một số người thường hay thả lòng vào nước lạnh rồi mới đun sôi. Điều này khiến việc kiểm soát thời gian luộc khó khăn hơn và làm lòng luộc bị dai, giảm chất lượng.

Sau khi lòng chín, bạn phải vớt ra, ngâm ngập ngay vào bát nước lạnh hoặc nước đá có vắt sẵn chút nước chanh (hoặc giấm). Cách làm này giúp lòng lợn luộc trở nên trắng và giòn hơn, ăn ngon.

Lòng ngâm khoảng 20-25 phút thì vớt ra, để ráo nước rồi thái thành miếng vừa ăn và bày lên đĩa.