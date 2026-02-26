Nem rán trữ tủ lạnh nhiều ngày: Tiện lợi nhưng có an toàn?

Trữ nem rán: Tiện nhưng không hẳn an toàn

Thực phẩm để qua đêm, kể cả trong tủ lạnh, vẫn tiềm ẩn nguy cơ vì nhiệt độ lạnh chỉ làm chậm chứ không tiêu diệt vi khuẩn. Nem rán chứa thịt, trứng, nấm và rau củ, đều giàu đạm, độ ẩm cao, dễ nhiễm khuẩn nếu bảo quản lâu hoặc không đúng cách.

Nem đã rán khi làm nóng lại sẽ hút thêm dầu, tăng chất béo và dễ gây ngán, rối loạn tiêu hóa; nem chưa rán còn rủi ro cao hơn do nguyên liệu sống có thể phân hủy, sinh độc tố. Vì vậy, nên làm vừa đủ ăn trong ngày thay vì trữ dài ngày. Một chiếc nem khoảng 100 g đã chứa gần 120 calo, ăn nhiều dễ vượt nhu cầu năng lượng của bữa ăn.

Những rủi ro khi bảo quản không đúng cách

Nếu nem rán được trữ lạnh sai cách hoặc quá thời gian an toàn, người dùng có thể đối mặt với nhiều nguy cơ:

Nhiễm khuẩn thực phẩm: Vi khuẩn vẫn có thể tồn tại và phát triển chậm trong môi trường lạnh, đặc biệt với thực phẩm giàu đạm.

Nhiễm khuẩn chéo: Nem để chung với thực phẩm sống, không bọc kín có thể bị lây nhiễm vi khuẩn từ các thực phẩm khác.

Giảm giá trị dinh dưỡng: Rau củ trong nhân dễ mất vitamin, phần nhân khô, bở, làm giảm chất lượng món ăn.

Tăng chất béo không có lợi: Rán lại nhiều lần khiến nem thấm thêm dầu, gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Ngộ độc thực phẩm: Nem để quá lâu có thể gây đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn nếu tiếp tục sử dụng.

Ăn nem rán thế nào cho an toàn?

Để đảm bảo sức khỏe khi sử dụng nem rán, người nội trợ nên lưu ý:

Ăn với lượng vừa phải, tránh dùng thường xuyên vì đây là món chiên rán giàu năng lượng và chất béo.

Ưu tiên ăn khi còn nóng, ngay sau khi rán chín để đảm bảo hương vị và độ an toàn.

Kết hợp với rau sống, rau thơm, dưa góp hoặc rau luộc nhằm bổ sung chất xơ, giảm cảm giác ngấy.

Hạn chế dùng nhiều nước chấm mặn hoặc ngọt để tránh tăng lượng muối và đường trong khẩu phần.

Không sử dụng nem có dấu hiệu bất thường như mùi lạ, vị chua, màu sắc thay đổi, bề mặt nhớt.

Tránh ăn nem đã rán lại nhiều lần hoặc khi đang gặp vấn đề về tiêu hóa.

Nem rán có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong thời gian ngắn nếu thực hiện đúng quy trình và sử dụng sớm. Tuy nhiên, để đảm bảo hương vị và an toàn thực phẩm, cách tốt nhất vẫn là chế biến và thưởng thức ngay trong ngày, thay vì trữ dài ngày để ăn dần.