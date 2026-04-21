3 địa điểm du lịch gần Hà Nội dịp 30/4 -1/5: Cảnh đẹp, không lo chen chúc

Thung lũng xanh mướt cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

Nằm cách Hà Nội khoảng 130km, thung lũng Yên Thịnh (cách trung tâm thị trấn Hữu Lũng cũ khoảng 18km, tỉnh Lạng Sơn) trở thành điểm đến được nhiều tín đồ ưa xê dịch yêu thích bởi sở hữu khung cảnh thiên nhiên xanh mát, không khí trong lành, dễ chịu quanh năm.

Thung lũng được bao bọc bởi hệ thống đồi núi, hang động phong phú với đủ loại địa hình như hồ, suối, đồng cỏ,… Nhiều du khách ví von cảnh quan ở thung lũng Yên Thịnh như "Mông Cổ thu nhỏ" bởi có thảm cỏ xanh trải dài bất tận, không gian yên bình, thấp thoáng đâu đó là những chiếc lều của các gia đình, nhóm đông người tới đây cắm trại.

Tới thung lũng Yên Thịnh, ngoài tham quan vãn cảnh, du khách còn có cơ hội trải nghiệm một số hoạt động dã ngoại thú vị như dựng lều trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời, chèo thuyền, thả diều, đá bóng hay leo núi, tắm suối, câu cá,…

Du khách ưa thích cắm trại tại thung lũng Yên Thịnh. Ảnh: Hùng Vĩ

Xung quanh thung lũng Yên Thịnh là nơi sinh sống của bà con các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao,… Bởi vậy, đến đây, du khách còn có cơ hội tham gia đốt lửa trại, giao lưu văn hóa với người bản địa và thưởng thức các món đặc sản như bánh chưng lá cẩm, khâu nhục, bánh lá ngải, bánh gio, nem nướng,…

So với những vùng đất du lịch nổi tiếng ở miền Bắc như Sa Pa, Mộc Châu, Mai Châu, khu vực Hữu Liên, Hữu Lũng vẫn còn nguyên sơ, ít đông đúc.

Nếu dự kiến đến thung lũng Yên Thịnh và các điểm đến khác ở Hữu Liên, Hữu Lũng như đập Bắc Mỏ, cây phu thê... trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 tới đây, du khách nên tìm đặt phòng sớm.

Chi phí cho chuyến trải nghiệm dài 2 ngày 1 đêm thường dao động từ 1,2-2,5 triệu đồng/người. Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang

Bản làng xanh mát cách Hà Nội 250km

Cách Hà Nội khoảng 250km, bản Luộc thuộc tổ 5, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang (thị trấn Na Hang cũ) là địa điểm thu hút khách du lịch nhờ khung cảnh nguyên sơ, thời tiết mát mẻ và không gian trong lành, yên bình.

Bản nằm ở vị trí độc lập, lọt thỏm giữa thung lũng rộng, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi cao.

Người dân ở bản làm du lịch một cách chân thực, nhẹ nhàng, ưu tiên những giá trị truyền thống, mộc mạc của vùng quê. Tới đây, du khách có thể dành thời gian đi dạo bộ quanh bản, xem người dân làm nương rẫy, trồng rau, chăn nuôi hay cùng chủ homestay hái sau, thu hoạch dâu tây, vào bếp đun củi nấu cơm...

Bản Luộc (xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang) gây ấn tượng với du khách nhờ vẻ đẹp nguyên sơ. Ảnh: Hải Đăng hay đi

Tại bản có nhiều món ăn truyền thống hấp dẫn như rau rừng, gà đồi. Các món ăn không cần chế biến cầu kỳ nhưng vẫn giữ được hương vị mộc mạc, tự nhiên. Trong đó, nhiều vị khách ấn tượng nhất món rau thối xào trứng. Món này thoạt đầu nghe tên và ngửi mùi, nhiều người e ngại nhưng sau khi nếm thử lại bất ngờ vì vị bùi ngậy.

Du khách có thể kết hợp tham quan đền Pác Tạ – ngôi đền linh thiêng nằm ngay bên hồ; Thượng Lâm – vùng đất nổi tiếng với cảnh núi đá và bản làng yên bình hay thác Khuổi Nhi – nơi có dòng nước mát lạnh, có thể xuống tắm suối…

Hòn đảo xanh mướt cách Hà Nội khoảng 300km

Đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội chưa tới 4 tiếng lái ô tô, cộng thêm 15 phút đi ca-nô hoặc 45 phút đi phà từ bến Ghềnh Võ ra đảo.

Nơi đây không nổi tiếng như Quan Lạn hay Cô Tô nhưng là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm cuộc sống biển đảo dân dã, bình yên, thưởng thức hải sản tươi ngon, giá cả phải chăng.

Cái Chiên có những bãi cát dài trắng mịn, bao quanh là hàng phi lao xanh rì ngút tầm mắt. Hòn đảo có diện tích rừng nguyên sinh lớn, là nơi cư ngụ của rất nhiều loài chim, thú rừng. Tháng 4 đến tháng 7 hằng năm là thời gian lý tưởng để tới thăm hòn đảo này vì trời trong xanh, ít mưa bão.

Nước biển ở đảo Cái Chiên trong xanh vào những ngày hè. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuyền

Khu vực ven biển có nhiều cồn đá nhấp nhô, là môi trường sinh sống thích hợp của nhiều loài hải sản như ốc đá, ốc vôi xanh, ốc vôi vàng, ốc đụn, ốc rổ… Cái Chiên còn nổi tiếng với gà râu. Giống già này được gọi là gà râu vì phía dưới mỏ của gà mọc ra một cụm lông dài, rủ xuống, trông như một chùm râu.

Bà con trên đảo trước nay chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt ven bờ, rất thân thiện, hiếu khách.

Nếu đi đoàn đông, du khách có thể đặt ca-nô riêng. Một ca-nô khứ hồi có giá 3 triệu đồng cho khoảng 20 người. Nếu đi nhóm nhỏ hoặc cá nhân, du khách có thể đợi ghép ca-nô, chi phí mỗi người từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một lượt.

Đảo Cái Chiên cũng là nơi ngắm hoàng hôn/bình minh rất đẹp. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuyền