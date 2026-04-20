Ba food tour kết hợp tham quan dịp giỗ Tổ

VnExpress chọn ba điểm đến gồm Bắc Ninh, Hạ Long (Quảng Ninh), Lạng Sơn, khoảng cách dưới 200 km từ Hà Nội, thuận tiện cho du khách ở miền Bắc di chuyển bằng xe cá nhân.

Gợi ý không gồm Hải Phòng, địa điểm đã quen thuộc với food tour những năm gần đây.

Hai ngày theo dấu Bắc Bling ở Bắc Ninh

Bắc Ninh nằm liền Hà Nội, di chuyển thuận tiện. Du khách có thể đi chơi trong ngày, nhưng để tham quan hết các điểm nổi tiếng và thưởng thức đủ món ngon, nên chọn hành trình hai ngày.

Các điểm tham quan

Chùa Dâu và làng tranh Đông Hồ là những điểm hút khách, nằm ở phía nam sông Đuống. Chùa Dâu được coi là trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất Việt Nam còn Đông Hồ là một trong những làng nghề tiêu biểu, hàng trăm năm tuổi, lưu giữ nhiều giá trị nghệ thuật, văn hóa và lịch sử.

Tại phường Vũ Ninh, du khách không nên bỏ qua đền Bà Chúa Kho. Đây là quần thể kiến trúc trên sườn núi Kho, ven sông Cầu. Đền nổi tiếng vì nhiều người tin Bà Chúa Kho ban vốn liếng, giúp làm ăn thành công.

Đền Đô thuộc phường Đình Bảng, nơi thờ 8 vị vua nhà Lý, dấu tích triều đại phong kiến hơn 200 năm.

Làng gốm Phù Lãng bên bờ sông Cầu, nổi tiếng với nghề làm gốm truyền thống. Du khách được tham quan quy trình sản xuất và chiêm ngưỡng các sản phẩm gốm sứ. Gốm Phù Lãng có men màu nâu, đen, vàng nhạt.

Các món ăn nên thử

Phở gan cháy: món ăn quen thuộc với người dân Bắc Ninh, được dùng vào bữa sáng hoặc trưa. Gan được làm cháy, xào cùng thịt lợn hoặc tim cật và các loại rau. Bánh phở chần sơ, sau đó rưới nước dùng ninh từ xương.

Bánh phu thê: được làm từ tinh bột nếp cái hoa vàng, sợi đu đủ, đậu xanh, cơm dừa, hạt sen, đường kính trắng và màu vàng tự nhiên từ quả dành dành. Bánh sau khi gói được đem hấp và buộc theo cặp.

Nem Bùi: được chế biến từ thịt lợn tươi, chia riêng nạc và mỡ, thái mỏng sau đó đem hấp, nêm gia vị và trộn thính. Nem được nén chặt thành từng quả nhỏ, bọc cùng lá sung và gói lá chuối bên ngoài, ép chân không.

Bánh khúc làng Diềm: phần vỏ chế biến từ rau khúc và bột gạo tẻ, nhân bánh có hai loại hành và đỗ. Bánh nhân đỗ (hơi giống bánh chưng) có vị bùi, ngậy của thịt mỡ và thơm của hạt tiêu. Bánh nhân hành có mộc nhĩ, hành khô, hạt tiêu, thịt ba chỉ băm nhỏ. Ngoài ra, còn có nhân chay.