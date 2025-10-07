Những đồ dùng không nên cho vào máy rửa bát

Chloe Blanchfield, Giám đốc tiếp thị sản phẩm của tập đoàn gia dụng Hisense ở Anh, cho biết không phải đồ gia dụng nào cũng có thể làm sạch bằng máy rửa bát. Chuyên gia chỉ ra có một số thứ nếu cho vào sẽ rất nhanh hỏng.

Cốc, bình giữ nhiệt

Nhiều bình, cốc giữ nhiệt có thành hai lớp với lớp cách nhiệt chân không. Khi bạn cho đồ này vào máy, nước và hơi nước từ máy rửa chén có thể thấm vào khe hở nhỏ giữa các lớp, làm hỏng lớp đệm chân không và làm giảm hiệu suất cách nhiệt.

Nhiệt độ cao của máy rửa chén có thể làm cong vênh hoặc hỏng nắp nhựa, gioăng hoặc nút bấm. Gioăng cao su và gioăng silicon có thể bị hỏng, khiến bình thủy bị rò rỉ hoặc mất khả năng giữ nhiệt. Chưa kể chất tẩy rửa máy rửa chén thường có tính tẩy mạnh và có thể làm hỏng các bộ phận bằng nhựa, lớp phủ hoặc sơn bên ngoài bình giữ nhiệt.

Tốt nhất, bạn nên rửa món đồ ngay sau khi dùng và úp ngược xuống để khô tự nhiên, không đậy nắp. Tránh ngâm nắp đậy bằng gioăng cao su trong thời gian dài.

Ảnh minh họa: Ckitchen

Các loại dao, kéo

Tia nước áp suất cao và va chạm liên tục với các dụng cụ khác có thể làm sứt mẻ và cùn lưỡi dao, kéo. Việc cho dao, kéo vào máy rửa chén nhiều lần sẽ khiến dụng cụ giảm dần độ sắc bén. Dao thép không gỉ thường có khả năng chống ăn mòn nhưng chất tẩy rửa máy rửa chén có tính kiềm mạnh, có thể gây ra các vết rỗ hoặc rỉ sét trên lưỡi dao theo thời gian. Dao thép cacbon, loại các đầu bếp chuyên nghiệp thường dùng, chắc chắn sẽ bị gỉ khi cho vào máy rửa chén.

Ngoài ra, các tay cầm bằng nhựa, gỗ, các viền keo có thể bị nứt, cong vênh hoặc lỏng ra do tiếp xúc với nhiệt và nước.

Thay vì cho vào máy, tốt nhất bạn nên rửa dụng cụ bằng tay với xà phòng nhẹ và lau khô ngay lập tức. Bạn nên mài dao, kéo, rửa sạch và cất trong vỏ hoặc giỏ theo phương thẳng đứng.

Thớt gỗ

Tiếp xúc nhiều lần với nhiệt độ và chất tẩy rửa của máy rửa chén làm giảm đáng kể tuổi thọ của thớt gỗ.

Máy rửa chén sử dụng nhiệt độ cao và nhiều nước, có thể khiến gỗ và tre bị phồng lên, cong vênh hoặc nứt theo thời gian. Việc tiếp xúc nhiều lần có thể làm bong keo ở các đường nối trên thớt. Một khi dụng cụ bị cong vênh hoặc nứt, tấm thớt sẽ trở nên không ổn định và thậm chí có thể vỡ khi bị chặt mạnh. Các vết nứt và vết tách do tiếp xúc với nhiệt và nước có thể là nơi trú ngụ của vi khuẩn, khiến thớt không còn an toàn để chế biến thực phẩm.

Thớt gỗ có đặc tính xốp tự nhiên và thường được xử lý bằng dầu khoáng hoặc các lớp hoàn thiện bảo vệ khác. Việc rửa chén sẽ làm mất đi lớp dầu này, khiến gỗ bị khô và dễ bị hư hại hơn.

Thớt nhựa có thể chịu được máy rửa chén nhưng nhiệt độ cao vẫn có thể làm cong các loại thớt mỏng và chất tẩy rửa máy rửa chén có thể làm ố hoặc xỉn màu chúng.

Chuyên gia khuyên bạn nên rửa sạch thớt gỗ hoặc tre bằng tay với nước xà phòng ấm. Bạn nên lau thớt định kỳ bằng dầu khoáng để duy trì độ ẩm và độ bền.

Thớt nhựa hoặc ván composite thường có thể cho vào máy rửa chén nếu nhà sản xuất ghi rõ là an toàn với máy rửa chén, nhưng đặt chúng ở giá trên cùng sẽ an toàn hơn để tránh cong vênh do nhiệt.

Pha lê tinh xảo và đồ sứ cao cấp

Pha lê và sứ cao cấp rất nhạy cảm với nhiệt độ cao và chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh. Theo thời gian, việc rửa máy rửa chén nhiều lần có thể gây ra các đốm đục trên bề mặt, khiến chúng trông xỉn màu. Thủy tinh, pha lê và sứ mỏng có nhiều khả năng bị sứt mẻ, nứt hoặc thậm chí vỡ dưới áp lực nước lớn. Việc làm nóng và làm nguội nhanh trong máy rửa chén có thể gây sốc nhiệt, đặc biệt nếu đồ vật mỏng hoặc có hình dạng phức tạp, dẫn đến nứt.

Nhiều đồ sứ cao cấp có thiết kế vẽ tay, viền mạ vàng hoặc viền kim loại. Chất tẩy rửa máy rửa chén và nhiệt độ cao có thể làm mòn lớp sơn, vàng hoặc các chi tiết trang trí bằng bạch kim theo thời gian.

Đối với đồ cổ, đồ gia truyền hoặc đồ pha lê sang trọng, hư hỏng do máy rửa chén có thể làm giảm đáng kể giá trị, ngay cả khi hư hỏng không dễ nhận thấy ngay lập tức.

Tốt nhất, bạn nên rửa các món đồ này trong nước xà phòng ấm, sử dụng miếng bọt biển hoặc vải mềm. Tránh dùng miếng chà nhám hoặc chất tẩy rửa mạnh.

Đồ gang và các loại nồi, chảo chống dính

Máy rửa chén là kẻ thù không đội trời chung của các loại nồi gang và đồ chống dính, vì chúng vốn được phủ một lớp dầu mỏng hoặc lớp chống dính, giúp chảo chống dính tự nhiên và bảo vệ chảo khỏi bị gỉ. Chất tẩy rửa máy rửa chén có tính kiềm mạnh, làm mất đi lớp dầu này.

Gang rất dễ bị oxy hóa (gỉ sét) khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài. Nhiệt độ cao, hơi nước và nước tiếp xúc với máy rửa chén sẽ đẩy nhanh quá trình hình thành rỉ sét, đôi khi chỉ sau một chu trình rửa.

Bạn có thể rửa chảo gang bằng miếng mút mềm, sau đó lau khô chảo bằng khăn.